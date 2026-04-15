CAP define a nuevo presidente del directorio y anticipa aumentar participación en Aclara, firma vinculada a las tierras raras

El Grupo CAP, que cuenta con negocios en el sector minero, industrial y de infraestructura, renovó este miércoles -en su junta ordinaria de accionistas- a la plana ejecutiva que venía trabajando. El directorio quedó conformado por siete miembros, quedando como presidente Jorge Salvatierra, y siendo reemplazado el puesto que ocupaba hasta la fecha Juan Enrique Rassmuss.

La jornada era especial para la empresa, ya que cumplía 80 años de historia. “En los próximos años nos enfocaremos en seguir avanzando en ese camino (de transformación), profundizando nuestra política de alianzas en pos de rentabilizar nuestros activos y consolidar el legado de CAP con una mirada de futuro y un firme compromiso con su desarrollo sostenible”, sostuvo Salvatierra tras asumir el cargo.

Así, el directorio de CAP será integrado por Jorge Salvatierra (presidente), Roberto de Andraca (vicepresidente), Juan Enrique Rassmuss, André Sougarret, Carolina Schmidt, Patricia Núñez y Koji Uchino.

Más participación accionaria en tierras raras

Un proyecto al que está atento CAP es al de tierras raras en la comuna de Penco. Hace dos años que la compañía firmó con Aclara Resources un acuerdo de asociación estratégica para desarrollar estos minerales. Aquello se concretó a inicios del año pasado, cuando CAP adquirió el 10% de la matriz canadiense. En marzo pasado también informó que aumentaría esta participación a 13%.

A la fecha, el proyecto se encuentra en tramitación ambiental, y alcanza una inversión inicial de US$ 130 millones. El gerente general de CAP, Nicolás Burr, espera que la iniciativa obtenga su permiso este año. “La factibilidad se va a terminar durante este año y comenzamos la construcción -si es que todo se da de acuerdo a los plazos- el próximo año 2027, terminando la construcción el 2028 y, ojalá, produciendo las primeras toneladas durante ese año ”, sostuvo a la prensa Burr.

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El ejecutivo valoró el acuerdo firmado entre Chile y Estados Unidos para el desarrollo de minerales críticos y tierras raras. “Necesitamos mercado a donde exportar nuestro producto y, sobre todo, necesitamos precios más transparentes con los cuales podamos viabilizar económicamente los proyectos”.

Sobre la participación accionaria que CAP tiene en Aclara, Burr anticipa que planean aumentar este porcentaje al 20%. “Tenemos una opción para llegar del 13% a casi el 20%: 19,9% . Y en Penco, que es una sociedad que es dueña de todas las propiedades mineras que hay en la zona de Penco, la zona central de Chile, en Concepción, tenemos una opción para subir del 20% al 40%“, afirmó.

La decisión, explica el ejecutivo, está vinculada al permiso que está tramitando Aclara en Brasil con el proyecto Carina, también de tierras raras. “El 20% es una opción que tiene CAP que se va a gatillar al momento en que se consiga el permiso de construcción de Brasil de Carina”. Al ser consultado sobre los plazos respecto del proyecto en Penco, precisó que “son parecidos, esperamos que este año”.

La inversión que la empresa proyecta para este 2026 es de unos US$ 300 millones. US$ 275 millones serán destinados para el sector minero, mientras que el resto para el mercado industrial y de infraestructura. Con ello, la minería abarca el 92% del capex proyectado para este 2026.

Un cliente afectado en Medio Oriente

CAP cuenta con algunos clientes en Medio Oriente. Burr revela que uno de ellos, un cliente de hierro de alta ley, sería afectado por el conflicto bélico que se está llevando a cabo al otro lado del mundo. “Pero son ventas FOB, por lo tanto, la responsabilidad es del cliente, y ellos están a cargo del redireccionamiento de esa carga”, sostiene.

“Evidentemente, son buenos clientes... El mercado del acero de alta calidad y el acero verde o gris -que se fabrica con reducción directa, con gas natural, o incluso con otros mecanismos que son más verdes-, se está generando más bien en Medio Oriente”, declara el gerente general de CAP, añadiendo que “ese es un polo de desarrollo del acero. Por lo tanto, nosotros creemos que la perspectiva y el mercado del futuro de CAP va a estar en esa área del mundo. Por lo tanto, todas estas convulsiones geopolíticas nos afectan y la estamos mirando con preocupación”.