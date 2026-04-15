Día de la Cocina Chilena: los platos más pedidos por los chilenos en el delivery

Cada 15 de abril se conmemora el Día de la Cocina Chilena, una fecha que en el entorno digital y de aplicaciones de reparto refleja un alto volumen de consumo de preparaciones tradicionales.

De acuerdo a datos recopilados por la plataforma PedidosYa, la gastronomía local mantiene una presencia robusta entre los usuarios del país.

El reporte, que agrupa información de más de 1.800 locales de comida chilena asociados a la aplicación, establece que la empanada es la preparación más solicitada a nivel nacional .

Las cifras del consumo local

Día de la Cocina Chilena: los platos más pedidos por los chilenos en el delivery CAROLINA VARGAS

La tendencia de los usuarios muestra una clara inclinación hacia la comida rápida de corte tradicional y la cultura sanguchera:

La empanada lidera: acumula más de 3 millones de unidades vendidas entre 2025 y lo que va de 2026.

El segmento de sándwiches: el churrasco italiano registra más de un millón de unidades solicitadas, mientras que el completo italiano supera los 870 mil pedidos.

Platos tradicionales: preparaciones como la cazuela, el pastel de choclo y las sopaipillas mantienen una demanda constante a lo largo del año.

El volumen de consumo presenta matices geográficos. La Región Metropolitana encabeza la cantidad de pedidos, seguida en el norte por las regiones de Antofagasta y Arica y Parinacota.

Sin embargo, el desglose por zona evidencia diferencias en el producto favorito: mientras la empanada domina en la mayor parte del territorio, en la Región de Valparaíso el producto más pedido es el completo italiano, y en la Región de Ñuble la preferencia se la lleva el churrasco italiano .

A nivel de métricas de usuarios, la plataforma destacó el caso de un cliente en Rancagua que sumó 351 pedidos de comida chilena. Su historial de compra se concentró en preparaciones caseras, incluyendo carne a la cacerola, cazuela de vacuno, pantrucas, porotos y diversas empanadas.

Por otro lado, el mayor peak transaccional de comida chilena en el último año ocurrió el 24 de mayo, en el marco del Día del Completo, jornada en la que se vendieron más de 19 mil unidades a través de la aplicación.

Insumos y supermercado digital

Día de la Cocina Chilena: los platos más pedidos por los chilenos en el delivery

El comportamiento de los consumidores no se limita a los platos preparados. En el formato de supermercado digital (PedidosYa Market), la adquisición de ingredientes para cocinar en casa mostró un crecimiento durante el primer trimestre de 2026.

El análisis de la plataforma detalla los siguientes incrementos y preferencias en la compra de despensa: