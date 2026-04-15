Héctor Barros renuncia a la subrogancia de fiscal nacional y Valencia modifica orden de suplencias

El viernes de la semana pasada el fiscal nacional, Ángel Valencia, emprendió rumbo a China para participar de una importante actividad para el Ministerio Público. Se trataba del encuentro de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP), instancia que el máximo persecutor aprovechó para reforzar lazos de cooperación con el fiscal general de China, Ying Yong, y avanzar en el combate del crimen organizado y proteger rutas comerciales.

Antes de iniciar ese periplo, eso sí, Valencia realizó un cambio estratégico para así definir quién sería el fiscal que lo subrogaría.

No era la primera vez que el máximo persecutor evaluaba quién quedaría en reemplazo ante su ausencia. De hecho, una de sus primeras determinaciones de 2024 estuvo precisamente relacionada con esa temática.

En ese momento, Valencia optó por remover del listado al ahora exfiscal regional Centro Norte Xavier Armendáriz, y posicionó en los primeros lugares al titular de la Fiscalía Metropolitana Sur, Héctor Barros; a la de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer; y al de La Araucanía, Roberto Garrido.

La medida generó ruido en la institución, pues se produjo justo en medio de las ponderaciones que realizó el fiscal nacional sobre si inhabilitaba o no al fiscal Armendáriz en las investigaciones por delitos de lesa humanidad y responsabilidad del Alto Mando de Carabineros en hechos de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social.

Tras la reestructuración del listado, la jerarquía de las subrogaciones se mantuvo igual por poco más de dos años y tres meses. Pero ahora, el cambio volvió a ocurrir.

De acuerdo con fuentes consultadas por La Tercera, la semana pasada llegó a los correos de los fiscales regionales una resolución del fiscal nacional , donde se informaba del nuevo orden de subrogación. Esto, porque se requiere que cuando él no esté, alguno de sus subalternos tome el mando.

Lo anterior, como se lee en el oficio, porque es “necesario garantizar el principio de continuidad de la función de fiscal nacional establecida en la ley y dar certeza respecto de la función del fiscal nacional establecida en la ley”.

Pero en esta oportunidad, el nombre de Barros no aparecía, lo que evidentemente fue comentario obligado entre funcionarios de la institución. En el nuevo orden el primer lugar lo ocupa Wittwer, luego Garrido, y ahora se sumó como tercero Miguel Ángel Orellana, jefe de la Fiscalía Supraterritorial, y en cuarto lugar cierra la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel.

El hecho fue interpretado por varios como una señal más de la distancia que existiría entre Valencia y Barros. Sin embargo, según afirman quienes conocieron más de cerca de la decisión, el nuevo orden de la subrogancia está vinculada netamente a cuestiones de carga laboral.

Si bien Valencia ya había prescindido del fiscal regional metropolitano Sur para encabezar la Fiscalía Supraterritorial y la Fiscalía Metropolitana Centro Norte -a pesar de ser el que tuvo más votos obtuvo en la terna- en esta oportunidad fue Barros quien decidió dar un paso al lado .

El persecutor, comentan desde su entorno, había decidido hace meses que este año optaría por declinar la subrogancia. Si era elegido como fiscal regional Centro Norte, la labor la consideraba incompatible con la carga asociada a ese desafío. Lo mismo ocurre en caso de que continuara como titular de la jurisdicción Sur. Al ser su último año en el cargo, pretende estar abocado a un buen cierre de su gestión.

Barros tiene en sus planos un listado relevante de causas que quiere cerrar, tiene coordinaciones pendientes con sus equipos, traspaso de responsabilidades y también gestiones que obliga la puesta en marcha de la Supraterritorial, ya que esa entidad modifica varias tareas de la institución en su conjunto.

Por lo mismo, agregan las mismas fuentes, hace algunas semanas Barros optó por evidenciarle la situación a Valencia y vía correo electrónico expresó -como mencionan quienes conocieron del contenido del mensaje- que le agradecía por la confianza, pero que optaba por renunciar a las subrogancias.