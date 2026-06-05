Muere joven que permanecía en riesgo vital y se eleva a dos la cifra de víctimas fatales por balacera en Rodelillo

Durante la madrugada de este viernes se produjo el deceso de una joven de 20 años que permanecía con soporte vital en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Carlos Van Buren tras la balacera en el cerro Rodelillo.

El ataque de sujetos armados que transitaban en un vehículo y dispararon contra un grupo de personas en un almacén en la parte alta de la Ciudad Puerto había dejado una persona fallecida y ocho heridas.

Ahora, las víctimas fatales son dos.

El recinto de la calle San Ignacio emitió un comunicado en el que se dio cuenta de la situación. El centro asistencial recibió a la mayor parte de los heridos.

“El Hospital Carlos Van Buren lamenta informar que pese a todos los esfuerzos clínicos y dada la gravedad de sus lesiones, en horas de esta madrugada (01.20 AM), se registró el fallecimiento de la paciente sexo femenino, iniciales N.E.J., de 20 años, que se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos de nuestro recinto asistencial, y que se había visto afectada por los lamentables hechos ocurridos la noche del miércoles recién pasado en el sector de Rodelillo", informaron.

Otra mujer, de 19 años falleció en el lugar de la balacera.

“Los demás pacientes se encuentran estabilizados y en evolución bajo estricto seguimiento médico”, precisó el hospital.

Desde el recinto señalan que han mantenido una coordinación permanente con el delegado presidencial regional, Manuel Millones, respecto de la seguridad en el entorno al hospital, la que se reforzó a propósito de los hechos y no se han reportado alteraciones.

Millones lamentó la confirmación de otra víctima fatal y dio cuenta de las gestiones que ha realizado con el Servicio Médico Legal, a propósito de la entrega de los cuerpos de las fallecidas a sus familiares.

La autoridad explicó que el cuerpo de la primera joven fallecida debería estar este viernes en dependencias de ese organismo para los peritajes prospectivos.

“Ayer, el cuerpo de la primera joven fallecida no se pudo trasladar. Hay que tener presente que el Servicio Médico Legal está en una huelga. Sin embargo, mantiene turnos éticos y de acuerdo a lo que conversamos anoche con el director, este viernes se hace el retiro para posteriormente entregarlo a los familiares”, indicó.