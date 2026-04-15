SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Live Nation, dueño de Movistar Arena, es declarado culpable de monopolio en Estados Unidos

    Durante el juicio el gobierno de Estados Unidos presentó información entre las que se incluyen cobros extras a los usuarios, amenazas a operadores y artistas.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    Dueña de Movistar Arena es encontrada culpable de monopolio en Estados Unidos.

    Un jurado federal de Estados Unidos declaró este miércoles que el gigante de los conciertos Live Master, dueña de Ticketmaster y el Movistar Arena en Chile, ha operado como un monopolio en violación de las leyes antimonopolio federales y estatales de ese país.

    Según informó el medio The New York Times, las medidas correctivas se determinarán en un procedimiento a parte por el juez Arun Subramanian. Estas podrían incluír desinversiones significativas por parte de Live Nation, o incluso la separación de Live Nation y Ticketmaster.

    El Estado declaró ante el jurado que Live Nation había monopolizado la venta de entradas en lo que denominó “grandes recintos para conciertos” y amenazado a los operadores con que perderían el acceso a las giras de conciertos de Live Nation si no utilizaban Ticketmaster.

    También los propios artistas tendrían prohibido usar los anfiteatros al aire libre de Live Nation si no utilizan a Live Nation como promotor.

    Además, el jurado determinó que Ticketmaster cobró a los consumidores US$1,72 de más por cada entrada, por lo que deberá pagar una indemnización económica aún por determinarse.

    Live Nation es encontrada culpable de monopolio

    Live Nation ha insistido en que no se trata de un monopolio, argumentando que se enfrenta a una fuerte competencia en la promoción de conciertos y la venta de entradas, y que no profiere amenazas contra recintos, artistas ni nadie más.

    El año pasado, la compañía organizó 55 mil eventos y vendió 646 millones de entradas en todo el mundo. Según los testimonios presentados, Ticketmaster vende aproximadamente diez veces más entradas que su principal competidor, AEG.

    Propietarios de Movistar Arena

    En diciembre del año pasado se dio a conocer que los principales accionistas de Arena Bicentenario S.A., razón social de la empresa que tiene la concesión del recinto, suscribieron un contrato de acciones con la sociedad Ticketmaster New Ventures Holding Inc. con la que adquirió el 51% de Arena Santiago.

    De esta forma, el recinto techado para eventos masivos más grande del país quedó bajo el control de la multinacional.

    Más sobre:negociosMovistar ArenaLive Nation

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial

    EE.UU. sanciona a una veintena de personas, empresas y petroleros vinculados a la “élite del régimen” de Irán

    Senado despacha a ley la construcción de monumento en honor a expresidente Sebastián Piñera

    CCU vuelve a incorporar a una mujer en su directorio

    Casa de Allende: TC rechaza recurso de querellante y sepulta indagación contra exsenadora

    Bernardo Larraín Matte aborda el futuro de CMPC tras enfrentar en 2025 “un deterioro en los distintos mercados”

    Lo más leído

    1.
    Fondos de pensiones chilenos pierden US$25 mil millones en primer mes de guerra en Medio Oriente, una caída de casi 10%

    Fondos de pensiones chilenos pierden US$25 mil millones en primer mes de guerra en Medio Oriente, una caída de casi 10%

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia en Santiago: cuándo podrían llegar las precipitaciones, tras el paso de sistemas frontales en la zona centro-sur

    Lluvia en Santiago: cuándo podrían llegar las precipitaciones, tras el paso de sistemas frontales en la zona centro-sur

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Cómo ha cambiado el régimen de Irán desde que estalló la guerra con Estados Unidos e Israel

    Cómo ha cambiado el régimen de Irán desde que estalló la guerra con Estados Unidos e Israel

    Servicios

    Enap publica nuevo informe de precios: ¿Cuánto sube la bencina esta semana?

    Enap publica nuevo informe de precios: ¿Cuánto sube la bencina esta semana?

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Anuncian preventa del Álbum del Mundial 2026: ¿Dónde comprar y cuáles son los precios?

    Anuncian preventa del Álbum del Mundial 2026: ¿Dónde comprar y cuáles son los precios?

    Senado despacha a ley la construcción de monumento en honor a expresidente Sebastián Piñera
    Chile

    Senado despacha a ley la construcción de monumento en honor a expresidente Sebastián Piñera

    Casa de Allende: TC rechaza recurso de querellante y sepulta indagación contra exsenadora

    Enap publica nuevo informe de precios: ¿Cuánto sube la bencina esta semana?

    CCU vuelve a incorporar a una mujer en su directorio
    Negocios

    CCU vuelve a incorporar a una mujer en su directorio

    Bernardo Larraín Matte aborda el futuro de CMPC tras enfrentar en 2025 “un deterioro en los distintos mercados”

    CAP define a nuevo presidente del directorio y anticipa aumentar participación en Aclara, firma vinculada a las tierras raras

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad
    Tendencias

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Día de la Cocina Chilena: los platos más pedidos por los chilenos en el delivery

    Por qué el 10% de las personas no responde a las inyecciones GLP-1 como Ozempic

    ¿Era falta? El polémico penal que reclamó toda la UC y significó el empate de Cruzeiro en Libertadores
    El Deportivo

    ¿Era falta? El polémico penal que reclamó toda la UC y significó el empate de Cruzeiro en Libertadores

    La furia del Real Madrid tras su eliminación en Champions: “El árbitro se cargó el partido y la eliminatoria”

    Silencia el Mineirão: el cabezazo de Justo Giani que abre la cuenta en la UC ante Cruzeiro en la Copa Libertadores

    Este es el mejor teléfono Samsung para hacer astrofotos
    Tecnología

    Este es el mejor teléfono Samsung para hacer astrofotos

    Huawei muestra los nuevos Pura 90 Pro y Pura 90 Pro Max con cámara de 200 MP y colores difuminados

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    Javier Rodríguez, escritor chileno: “Todos, en algún momento, somos o seremos decadentes. Es inevitable”
    Cultura y entretención

    Javier Rodríguez, escritor chileno: “Todos, en algún momento, somos o seremos decadentes. Es inevitable”

    El legendario poncho de Gabriel Parra revive gracias a su hija Juanita en un nuevo aniversario de su muerte

    Un disco que sería distinto: Los Tres a 30 años del MTV Unplugged, el hito que definió una era

    EE.UU. sanciona a una veintena de personas, empresas y petroleros vinculados a la “élite del régimen” de Irán
    Mundo

    EE.UU. sanciona a una veintena de personas, empresas y petroleros vinculados a la “élite del régimen” de Irán

    Vicepresidente de EE.UU. dice que el Papa debería ser más “cuidadoso” al hablar de teología

    Aitor Esteban, líder del Partido Nacionalista Vasco: “Hay un punto de no retorno que va a suponer un proceso de mayor integración europea”

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial

    Día de la Cocina Chilena: los ingredientes infaltables para un plato típico

    Hablemos de amor: Cuando el amor no responde