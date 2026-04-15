Live Nation, dueño de Movistar Arena, es declarado culpable de monopolio en Estados Unidos

Dueña de Movistar Arena es encontrada culpable de monopolio en Estados Unidos.

Un jurado federal de Estados Unidos declaró este miércoles que el gigante de los conciertos Live Master, dueña de Ticketmaster y el Movistar Arena en Chile, ha operado como un monopolio en violación de las leyes antimonopolio federales y estatales de ese país.

Según informó el medio The New York Times, las medidas correctivas se determinarán en un procedimiento a parte por el juez Arun Subramanian. Estas podrían incluír desinversiones significativas por parte de Live Nation, o i ncluso la separación de Live Nation y Ticketmaster.

El Estado declaró ante el jurado que Live Nation había monopolizado la venta de entradas en lo que denominó “grandes recintos para conciertos” y amenazado a los operadores con que perderían el acceso a las giras de conciertos de Live Nation si no utilizaban Ticketmaster.

También los propios artistas tendrían prohibido usar los anfiteatros al aire libre de Live Nation si no utilizan a Live Nation como promotor.

Además, el jurado determinó que Ticketmaster cobró a los consumidores US$1,72 de más por cada entrada, por lo que deberá pagar una indemnización económica aún por determinarse.

Live Nation es encontrada culpable de monopolio

Live Nation ha insistido en que no se trata de un monopolio, argumentando que se enfrenta a una fuerte competencia en la promoción de conciertos y la venta de entradas, y que no profiere amenazas contra recintos, artistas ni nadie más.

El año pasado, la compañía organizó 55 mil eventos y vendió 646 millones de entradas en todo el mundo. Según los testimonios presentados, Ticketmaster vende aproximadamente diez veces más entradas que su principal competidor, AEG.

Propietarios de Movistar Arena

En diciembre del año pasado se dio a conocer que los principales accionistas de Arena Bicentenario S.A., razón social de la empresa que tiene la concesión del recinto, suscribieron un contrato de acciones con la sociedad Ticketmaster New Ventures Holding Inc. con la que adquirió el 51% de Arena Santiago.

De esta forma, el recinto techado para eventos masivos más grande del país quedó bajo el control de la multinacional.