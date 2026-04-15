La furia del Real Madrid tras su eliminación en Champions: “El árbitro se cargó el partido y la eliminatoria”

La eliminación del Real Madrid de la Champions League, en un partidazo ante el Bayern Múnich, no tardó en causar repercusiones. El técnico Álvaro Arbeloa se mostró duramente crítico con el árbitro Slavko Vincic, principalmente por la polémica segunda amarilla que vio Eduardo Camavinga. Producto de los efusivos reclamos posterior al encuentro, también terminó expulsado Arda Güler.

Los merengues ganaban 2-3 y extendían la serie a la prórroga, pero terminaron con uno menos en el cierre del cotejo: “¿Se acabó todo con la roja a Camavinga? Es evidente, no se puede expulsar a un jugador por una cosa así, el arbitro ni sabía que tenía tarjeta. Se ha cargado el partido y una eliminatoria muy bonita, muy igualada, en todo lo alto y ahí se ha acabado el partido”, comenzó señalando el entrenador merengue, en diálogo con Movistar+.

Arbeloa valoró lo realizado por sus pupilos en la trágica eliminación: “Ha sido un gran partido de mis jugadores. Lo siento por ellos, por el esfuerzo que han hecho, por los madridistas que han venido y los que lo han visto en casa. Estoy muy orgulloso de mis futbolistas porque se han dejado el alma. Me duele porque el Madrid no va a ganar la decimosexta este año, pero volvemos a Madrid con nuestro escudo porque lo han dado todo”, señaló.

“Alguna ocasión hemos tenido para poder hacer algún gol, teníamos algún jugador cansado, pero íbanos a meter justo antes del gol cambios y con ese gol se ha acabado”, añadió.

Una temporada en blanco

Arbeloa también envió un mensaje de cara al cierre de temporada, donde los merengues están eliminados de la Champions y la Copa del Rey, y tienen escasas posibilidades en LaLiga. “A seguir, esto es el Real Madrid. LaLiga está muy complicada, pero incluso el día que se acabe tendremos que seguir pelando hasta la última jornada. Tenemos un escudo que defender”, indicó.

Ya en conferencia de prensa, el estratega realizó una autocrítica: “El responsable de las derrotas soy yo y asumiré las consecuencias. La afición tiene que estar orgullosa de unos jugadores que se han dejado la vida y que han defendido este escudo al máximo”, añadió.

También fue consultado sobre si continuará al mando del club: “Me preocupa muy poco, ahora no pienso en nada de eso. Entenderé cualquier decisión que pueda tomar el club, soy un hombre de la casa. Estoy dolido por la afición, por los jugadores y por el club. He hecho todo lo posible para ayudar a mis futbolistas hasta el final”, sentenció.