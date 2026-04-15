SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La alegría de Luis Díaz tras ser el héroe del Bayern Múnich ante el Real Madrid en la Champions League

    El delantero colombiano expuso su satisfacción por el triunfo del cuadro alemán en los cuartos de final. Anticipa la llave frente al PSG.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    La alegría de Luis Díaz tras ser el héroe del Bayern Múnich ante el Real Madrid en la Champions League. Foto: @fcbayern

    El Bayern Múnich eliminó al Real Madrid en uno de los mejores partidos de la Champions League. Fue un 4-3 agónico para el cuadro alemán. Hasta el 89′, el equipo español ganaba por 2-3. Ahí apareció Luis Díaz para superar a Andriy Lunin con un remate desde la entrada del área. Tras el encuentro, el colombiano expuso su satisfacción por el resultado.

    “Muy feliz por la clasificación. Lo queríamos y buscamos desde el principio. Sabíamos que iba a ser complicado, el Real Madrid es un equipo muy grande y tiene mucha experiencia. Gracias a Dios, se pudo anotar, ayudar al equipo en la victoria”, señaló.

    El ariete reconoció la dificultad que significó remontar y valoró la revancha que tuvo dentro del cotejo. “Era una sensación desagradable. Salir así y que marquen primero no era la idea, cosas que pasan. Yo también tuve una para concretar y fallé, pero luego marqué. Esto es fútbol”, dijo.

    Por otro lado, aseguró que el juez Slavko Vincic estuvo en lo correjo con la expulsión de Eduardo Camavinga a los 86′, una acción que terminó siendo determinante. “El árbitro estuvo correcto, a mi parecer. No entregó la pelota, queríamos sacar rápido. Él solo se llevaba el balón. Nosotros nos fuimos más arriba”, apuntó Díaz.

    Finalmente, el delantero anticipó la llave del Bayern ante el PSG de Luis Enrique, actual monarca de la Champions, que será su rival en las semifinales. “Igual de difícil. Lo tomaremos como un partido muy grande. Ya jugamos en la fase de Liga. Nos conocemos muy bien. Muy exigente. Toca descansar y revisar todo para corregir”, remarcó.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalBayern MúnichReal MadridLuis DíazChampions League

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial

    EE.UU. sanciona a una veintena de personas, empresas y petroleros vinculados a la “élite del régimen” de Irán

    Senado despacha a ley la construcción de monumento en honor a expresidente Sebastián Piñera

    CCU vuelve a incorporar a una mujer en su directorio

    Casa de Allende: TC rechaza recurso de querellante y sepulta indagación contra exsenadora

    Bernardo Larraín Matte aborda el futuro de CMPC tras enfrentar en 2025 “un deterioro en los distintos mercados”

    Lo más leído

    1.
    Al mando de Messi, Suárez y Falcón: extécnico campeón en la U asume la banca del Inter Miami

    Al mando de Messi, Suárez y Falcón: extécnico campeón en la U asume la banca del Inter Miami

    2.
    “Sorpresa Monumental”: Sudamérica se rinde ante el triunfo de Coquimbo Unido en la Copa Libertadores

    “Sorpresa Monumental”: Sudamérica se rinde ante el triunfo de Coquimbo Unido en la Copa Libertadores

    3.
    La furia del Real Madrid tras su eliminación en Champions: “El árbitro se cargó el partido y la eliminatoria”

    La furia del Real Madrid tras su eliminación en Champions: “El árbitro se cargó el partido y la eliminatoria”

    4.
    En vivo: Universidad Católica visita a Cruzeiro en busca de sus primeros puntos en Copa Libertadores

    En vivo: Universidad Católica visita a Cruzeiro en busca de sus primeros puntos en Copa Libertadores

    5.
    “Fue inaceptable”: en Brasil responsabilizan al arbitraje por la victoria de Audax Italiano sobre Vasco da Gama

    “Fue inaceptable”: en Brasil responsabilizan al arbitraje por la victoria de Audax Italiano sobre Vasco da Gama

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia en Santiago: cuándo podrían llegar las precipitaciones, tras el paso de sistemas frontales en la zona centro-sur

    Lluvia en Santiago: cuándo podrían llegar las precipitaciones, tras el paso de sistemas frontales en la zona centro-sur

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Cómo ha cambiado el régimen de Irán desde que estalló la guerra con Estados Unidos e Israel

    Cómo ha cambiado el régimen de Irán desde que estalló la guerra con Estados Unidos e Israel

    Servicios

    Enap publica nuevo informe de precios: ¿Cuánto sube la bencina esta semana?

    Enap publica nuevo informe de precios: ¿Cuánto sube la bencina esta semana?

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Anuncian preventa del Álbum del Mundial 2026: ¿Dónde comprar y cuáles son los precios?

    Anuncian preventa del Álbum del Mundial 2026: ¿Dónde comprar y cuáles son los precios?

    Senado despacha a ley la construcción de monumento en honor a expresidente Sebastián Piñera
    Chile

    Senado despacha a ley la construcción de monumento en honor a expresidente Sebastián Piñera

    Casa de Allende: TC rechaza recurso de querellante y sepulta indagación contra exsenadora

    Enap publica nuevo informe de precios: ¿Cuánto sube la bencina esta semana?

    CCU vuelve a incorporar a una mujer en su directorio
    Negocios

    CCU vuelve a incorporar a una mujer en su directorio

    Bernardo Larraín Matte aborda el futuro de CMPC tras enfrentar en 2025 “un deterioro en los distintos mercados”

    CAP define a nuevo presidente del directorio y anticipa aumentar participación en Aclara, firma vinculada a las tierras raras

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad
    Tendencias

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Día de la Cocina Chilena: los platos más pedidos por los chilenos en el delivery

    Por qué el 10% de las personas no responde a las inyecciones GLP-1 como Ozempic

    ¿Era falta? El polémico penal que reclamó toda la UC y significó el empate de Cruzeiro en Libertadores
    El Deportivo

    ¿Era falta? El polémico penal que reclamó toda la UC y significó el empate de Cruzeiro en Libertadores

    La furia del Real Madrid tras su eliminación en Champions: “El árbitro se cargó el partido y la eliminatoria”

    Silencia el Mineirão: el cabezazo de Justo Giani que abre la cuenta en la UC ante Cruzeiro en la Copa Libertadores

    Este es el mejor teléfono Samsung para hacer astrofotos
    Tecnología

    Este es el mejor teléfono Samsung para hacer astrofotos

    Huawei muestra los nuevos Pura 90 Pro y Pura 90 Pro Max con cámara de 200 MP y colores difuminados

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    Javier Rodríguez, escritor chileno: “Todos, en algún momento, somos o seremos decadentes. Es inevitable”
    Cultura y entretención

    Javier Rodríguez, escritor chileno: “Todos, en algún momento, somos o seremos decadentes. Es inevitable”

    El legendario poncho de Gabriel Parra revive gracias a su hija Juanita en un nuevo aniversario de su muerte

    Un disco que sería distinto: Los Tres a 30 años del MTV Unplugged, el hito que definió una era

    EE.UU. sanciona a una veintena de personas, empresas y petroleros vinculados a la “élite del régimen” de Irán
    Mundo

    EE.UU. sanciona a una veintena de personas, empresas y petroleros vinculados a la “élite del régimen” de Irán

    Vicepresidente de EE.UU. dice que el Papa debería ser más “cuidadoso” al hablar de teología

    Aitor Esteban, líder del Partido Nacionalista Vasco: “Hay un punto de no retorno que va a suponer un proceso de mayor integración europea”

    Día de la Cocina Chilena: los ingredientes infaltables para un plato típico
    Paula

    Día de la Cocina Chilena: los ingredientes infaltables para un plato típico

    Hablemos de amor: Cuando el amor no responde

    Más allá de la violencia escolar: la crisis de salud mental y soledad en la niñez