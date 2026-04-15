La alegría de Luis Díaz tras ser el héroe del Bayern Múnich ante el Real Madrid en la Champions League. Foto: @fcbayern

El Bayern Múnich eliminó al Real Madrid en uno de los mejores partidos de la Champions League. Fue un 4-3 agónico para el cuadro alemán. Hasta el 89′, el equipo español ganaba por 2-3. Ahí apareció Luis Díaz para superar a Andriy Lunin con un remate desde la entrada del área. Tras el encuentro, el colombiano expuso su satisfacción por el resultado.

“Muy feliz por la clasificación. Lo queríamos y buscamos desde el principio. Sabíamos que iba a ser complicado, el Real Madrid es un equipo muy grande y tiene mucha experiencia. Gracias a Dios, se pudo anotar, ayudar al equipo en la victoria”, señaló.

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El ariete reconoció la dificultad que significó remontar y valoró la revancha que tuvo dentro del cotejo. “Era una sensación desagradable. Salir así y que marquen primero no era la idea, cosas que pasan. Yo también tuve una para concretar y fallé, pero luego marqué. Esto es fútbol”, dijo.

Por otro lado, aseguró que el juez Slavko Vincic estuvo en lo correjo con la expulsión de Eduardo Camavinga a los 86′, una acción que terminó siendo determinante. “El árbitro estuvo correcto, a mi parecer. No entregó la pelota, queríamos sacar rápido. Él solo se llevaba el balón. Nosotros nos fuimos más arriba”, apuntó Díaz.

Finalmente, el delantero anticipó la llave del Bayern ante el PSG de Luis Enrique, actual monarca de la Champions, que será su rival en las semifinales. “Igual de difícil. Lo tomaremos como un partido muy grande. Ya jugamos en la fase de Liga. Nos conocemos muy bien. Muy exigente. Toca descansar y revisar todo para corregir”, remarcó.