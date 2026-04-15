Vodanovic se quedó con la maleta lista: no logró embarcarse para llegar a cumbre en Barcelona junto a Boric

Santiago, 13 de Abril de 2026. La mesa directiva del Partido Socialista junto a parlamentarios entrega carta al Presidente de la Republica afirmando que no seran compinches de iniciativas que buscan empobrecer a la ciudadania y reducir los impuestos al 1 por ciento mas rico del pais. Dragomir Yankovic/Aton Chile

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, llegó temprano al aeropuerto Arturo Merino Benítez para embarcarse rumbo a España para participar en el foro Movilización Progresista Global que se realizará en Barcelona, entre el 17 y 18 de abril, organizado por la Internacional Socialista (IS), la Alianza Progresista y el Partido Socialista Europeo.

En el aeropuerto se encontró con el expresidente Gabriel Boric y con la presidenta del Frente Amplio Constanza Martínez, que también partían a la cumbre progresista promovida por el Presidente español Pedro Sánchez y que busca mostrar la capacidad de cohesión del sector en el marco del crecimiento de las derechas en el mundo y ante la arremetida del presidente de Estados Unidos Donald Trump.

El vuelo operado por Iberia estaba sobrevendido lo casi evita que el exmandatario y la presidenta del FA se lograrán embarcar. Y esa es justamente la suerte que corrió la timonel PS, puesto que al llegar minutos más tarde fue notificada de que no podría viajar.

Vodanovic tenía una apretada agenda en Barcelona que consideraba un encuentro bilateral con Sánchez.

En España quedaron varios PS esperándola, entre ellos excanciller Heraldo Muñoz, actual secretario internacional del partido, el director del Instituto Igualdad, Ricardo Solari y Max Morán, encargado internacional de ese centro de pensamiento. Y la exsenadora Isabel Allende que estará en dos paneles del encuentro.

Eso sin considerar a todas las exautoridades del gobierno de Boric que estarán en España en estos días, entre quienes se cuenta a la exvocera Camila Vallejo, el exministro Giorgio Jackson, el exembajador en la OCDE, Diego Vela y varios más.

Se estima que habrá 3000 asistentes al foro entre ellos el presidente de Brasil; Luiz Inácio Lula da Silva, la presidenta de México,Claudia Sheinbaum; de Colombia,Gustavo Petro; la primera ministra de Lituania, Inga Ruginiené; el presidente de Sudáfrica,Cyril Ramaphosa, y el premierde Barbados,Mia Amor.