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    Isa Vías reingresa proyecto de tercera pista para la Ruta 5 de Rancagua al sur que el SEA dio “término anticipado”

    Isa Vías había ingresado el proyecto en junio del año pasado y meses después se dio por finalizado por el SEA.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Foto referencial. JUAN EDUARDO LOPEZ/ATON CHILE

    En junio del año pasado, la colombiana Isa Vías, por medio de la sociedad Autopistas del Maipo, había ingresado a tramitación ambiental su proyecto de tercera pista para la Ruta 5 de Rancagua al sur, pero dos meses después su estado en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia) pasó a “no calificado”.

    “Se le notifica el/la resolución de término anticipado, en el marco del procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto ‘PID Ampliación a Terceras Pistas entre el Acceso Sur al Bypass Rancagua y Paso Superior Los Lingues’, de titularidad Autopistas del Maipo”, dijo el SEA en el último documento de acceso público del proyecto finalizado.

    Ahora, casi ocho meses después, Isa Vías (Isa Intervial) vuelve a presentar el proyecto de US$398,5 millones.

    “El proyecto contempla un mejoramiento geométrico en planta y alzado, para llevar la vía a una velocidad de proyecto uniforme de 120 km/h en todo el tramo”, vuelve a explicar la firma ante el Seia en la iniciativa hoy llamada “Mejoramiento y Ampliación Ruta 5 Sur entre el Acceso Sur al By Pass Rancagua y Paso Superior Los Lingues”.

    Otras características de la iniciativa son “proponer mejoramientos a las obras allí existentes, tales como el diseño de puentes, pasarelas peatonales, calles de servicios, ciclovías, sistemas de contención de tierras, mejoramiento de suelos, drenaje y saneamiento, seguridad vial, paraderos de buses y obras complementarias para la circulación peatonal, iluminación, sistema de comunicaciones, CCTV, cámaras de vigilancia”.

    Ante el Seia, la firma también recordó que la obra se da en el contexto del “programa de mejoramiento de la infraestructura vial del país, denominado ‘Plan de Mejoramiento de Carreteras’, actualmente en ejecución”.

    Con el inicio de un nuevo proceso de tramitación ambiental, el proyecto se sigue proyectando para iniciar las nuevas obras en 2027 y terminar en 2030. Sin embargo, en el primer informe se explicaba que el inicio y fin ocurrían en el primer semestre de dichos años y ahora pasan al segundo.

    En tanto, temas como la mano de obra se mantienen. El proyecto contempla una generación promedio de 300 empleos mensuales en la fase de construcción. “Cabe precisar que la mano de obra ingresará al proyecto de manera diferida, es decir, no simultánea, porque la construcción de las distintas obras se realizará en forma secuencial”, explica en el informe. En el momento máximo serán 500 personas trabajando en las obras.

    En la fase de operación, el máximo esperado será de 40 trabajadores/mes y un promedio de 30 personas.

    Respecto a la zona que cubre las obras, el informe ante el Seia detalla que “el proyecto se encuentra emplazado en la región del Libertador General Bernardo O’Higgins, desarrollando su trazado por la provincia de Cachapoal, comunas de Requínoa, Rengo y Malloa, y en la provincia de Colchagua, en la comuna de San Fernando, en el sector de la Ruta 5 Sur”.

    “Se inicia en el sector de Los Lirios (Dm 94.457) y finaliza en Los Lingues (Dm 128.360), lo que abarca una longitud aproximada de 33,9 kilómetros”, agregó.

    En ambas declaraciones de impacto ambiental (DIA) participó la consultora Len Ingeniería.

    Por su lado, la empresa comentó que “el proyecto fue reingresado para complementar y ampliar información relevante a sugerencia del SEA”.

    Más sobre:ObrasCarreteraRuta 5 de RancaguaIsa Vías

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