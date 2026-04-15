Dos goles por insólitos errores de los arqueros: el frenético inicio del duelo entre el Bayern Múnich y el Real Madrid
Manuel Neuer y Andriy Lunin protagonizaron dos groseros fallos que provocaron dos tantos en el duelo entre españoles y alemanes.
El partido de vuelta por los cuartos de final de la Champions League tuvo un inicio frenético. Tanto el Real Madrid como el Bayern Múnich anotaron en menos de seis minutos. Ambos goles vinieron con complicidad de los arqueros, que cometieron graves errores.
El conjunto merengue iba por la épica en el Allianz Arena tras adelantarse rápidamente después de un grave fallo de Manuel Neuer. Los españoles, que cayeron 2-1 en el Bernabéu, se pusieron en ventaja e igualaron la serie tras una inesperada e irreconocible falla del portero alemán. Esta fue capitalizada por Arda Güler.
El tanto vino después de una recuperación de Kimmich, que jugó hacia atrás con su arquero. El capitán bávaro controló fuera del área e intentó jugar con un compañero con su pie no hábil, pero se equivocó gravemente y le cedió la pelota al turco. Este, con un preciso zurdazo, silenció a todo el recinto teutón tras apenas 35 segundos. Gran definición del joven volante.
Mientras el Madrid todavía celebraba, vino el empate. Tiro de esquina cerrado de Kimmich ante un descolocado Andriy Lunin. Aleksandar Pavlović arremetió por todo el centro y anotó de cabeza, con el arco a su disposición.
De hecho, si es que no marcaba, el envío hubiese significado un gol olímpico del mediocampista, para graficar la ubicación del meta. 1-1 en Allianz, en una llave que está completamente abierta.
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