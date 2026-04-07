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    Bayern Múnich gana un partidazo y deja al Real Madrid por la cuerda floja en la Champions League

    El duelo más repetido en los torneos de clubes UEFA (29 veces) no defraudó. El sólido conjunto de Vincent Kompany venció por 2-1 en el Santiago Bernabéu, en la ida de los cuartos de final. Mbappé anotó el descuento en el segundo tiempo. La próxima semana se disputará la revancha.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    El Bayern Múnich gana un partidazo al Real Madrid, por la Champions League.

    Real Madrid - Bayern Múnich ya entra en la categoría de partido clásico. Son elencos gigantes, que siempre portan el cartel de candidatos. Llevan nada menos que 29 enfrentamientos, solo en la Copa de Europa. Es el duelo más repetido en torneos de clubes UEFA. Eso sí, solo uno estará en las semifinales de la Champions League 25-26. Con lo que sucedió este martes en el Santiago Bernabéu, los alemanes están un poco más cerca. Dieron un paso adelante, al vencer como forastero por 2-1.

    Los bávaros trasladaron la hegemonía que tienen en la Bundesliga, donde son líderes con nueve puntos de ventaja sobre el segundo (Borussia Dortmund), a la cancha de la Casa Blanca. Los merengues atraviesan un momento de irregularidad, donde conviven partidos buenos con otros muy discretos, tanto así que están a siete unidades del Barcelona en la Liga. Pero se esperaba un cambio de rostro en su torneo preferido. Aquello se dio por momentos.

    El Bayern de Vincent Kompany no solo mostró jerarquía individual, sino que también un trabajo colectivo que pocos elencos pueden exhibir en la elite europea, aunque mostró ciertos ripios en la segunda parte, cuando el local reaccionó. La primera ocasión de riesgo fue en los 43 segundos, cuando Laimer elevó un tiro. El inicio contó con un claro dominio visitante, manejando el balón a su antojo.

    El Madrid atinaba a salir del encierro cuando la pelota lograba llegarle a Kylian Mbappé y a Vinícius, una dupla ofensiva conformada para la explosión física y vertical. Entre los 15′ y los 17′, los blancos tuvieron un par de ocasiones, las que fueron ahogadas por Manuel Neuer. El francés y el brasileño contaban, hipotéticamente, con el apoyo del turco Arda Güler, el cuarto volante.

    Era un 0-0 entretenido, ideal para el público neutral. Pese a que el Madrid contabilizaba más remates al marco, se percibía que estaban más cerca los alemanes. Solo faltaba la puntada final para romper el cero. Esto llegó antes del descanso. En los 41′, el colombiano Luis Díaz abrió la cuenta con una gran definición, tras asistencia de Gnabry.

    El dolor de cabeza aumentó en el Bernabéu con el 2-0 de Harry Kane, apenas comenzada la segunda mitad. En los 46′, un remate colocado del artillero inglés hizo crecer la diferencia, tanto en el marcador como en el desempeño en el campo. Los de Álvaro Arbeloa estaban ad portas del nocaut. La única esperanza era algún arrebato individual de sus figuras.

    Todo había suponer que el Bayern Múnich iba a manejar el resto del partido, jugando con la desesperación local. Pero el juego viró y la Casa Blanca adquirió otro rol, con la obligación que conlleva ser el más ganador de Europa. Después de los 60′, fueron los merengues quienes tomaron el mando y empezaron a someter a los bávaros. Tanto Vinícius como Mbappé contaron con chances de gol, pero no acertaron.

    Los cambios le resultaron al Madrid, mientras que la estructura de Kompany empezó a flaquear. En los 74′, llegó el descuento de Kylian Mbappé, conectando un envío rasante de Alexander-Arnold. A esas alturas, el partido ya era otro. El resultado pasó a tener una incertidumbre total. Aún así, 2-1 no se movió más.

    El Bayern perfectamente pudo hacer más goles, pero no pudo ser más fino en el área contraria. Todo se definirá la próxima semana, en Múnich.

    Lo ganó el Arsenal

    El otro duelo de la jornada finalizó con un triunfo de la visita. En Portugal, el Arsenal derrotó 1-0 al Sporting de Lisboa sobre el epílogo. Para los Gunners, eliminados de la Copa FA el fin de semana, anotó Kai Havertz en los descuentos.

    Al igual que la serie entre Real Madrid y Bayern, la revancha se jugará el miércoles 15 de abril. El que clasifique en la llave entre lusos y británicos, irá en semifinales con el ganador de Barcelona o Atlético de Madrid. La eliminatoria entre españoles se abre este miércoles, en Cataluña (15.00 horas de Chile). En simultáneo, jugarán PSG y Liverpool, en Francia.

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