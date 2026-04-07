Conmoción en el fútbol mundial: fallece Mircea Lucescu, extécnico de la selección de Rumania y de Iván Zamorano

Este martes se confirmó el fallecimiento de Mircea Lucescu, hasta hace pocos días entrenador de la selección de Rumania. El DT de 80 años había dejado su cargo hace una semana por motivos de salud, poco después de la derrota de su equipo frente a Turquía, por las semifinales del repechaje para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Casi inmediatamente después de su renuncia, el legendario técnico sufrió un doble infarto, siendo trasladado al Hospital Universitario de Bucarest, donde su condición de salud empeoró tras presentar nuevos problemas cardiacos al no responder al tratamiento que se le estaba aplicando.

“El señor Mircea Lucescu fue uno de los entrenadores y jugadores de fútbol rumanos con más títulos, el primero en clasificar a la selección nacional rumana para un Campeonato Europeo en 1984. Generaciones de rumanos crecieron con su imagen en sus corazones, como un símbolo nacional. ¡Que Dios lo bendiga!”, indicó el centro de salud mediante un comunicado.

Como futbolista desarrolló una importante trayectoria, principalmente en el Dinamo de Bucarest, con el que ganó siete títulos de liga y tres de copa. Además, fue el capitán de Rumania en el Mundial de México 1970, un certamen que les permitió a los tricolores volver a disputar una cita planetaria después de 32 años. Ahí, intercambió su camiseta con Pelé. Luego, ese éxito como jugador se prolongó a la banca, donde inició una brillante trayectoria como entrenador.

Una carrera de éxitos

Durante la década del 90, la mayor parte de su carrera transcurrió en Italia, donde se ganó el apodo de Il Luce (La Luz en italiano), debido a su inteligencia táctica. Ahí llegó a dirigir al Inter de Milán en la temporada 98-99, que contaba con Iván Zamorano como una de sus principales figuras.

Posteriormente, cosechó sus mayores en Turquía, donde fue campeón con el Galatasaray y el Besiktas, y en Ucrania. En este último país se elevó a la categoría de ídolo máximo tras alcanzar ocho títulos de liga, seis de copa y siete Supercopas con el Shaktar Donesk.

En sus últimos años, regresó en 2024 a la selección rumana, conduciéndola al repechaje. Sin embargo, nuevamente no pudo llevarla a un Mundial y dejó el cargo tras la eliminación frente a Turquía, lo que según la prensa rumana, contribuyó a empeorar su condición de salud, llevándolo a la muerte este martes.