SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Empeora la condición de Mircea Lucescu: exseleccionador de Rumania sufre nuevos problemas cardiacos

    El estratega había recibido un marcapasos después de haber sido internado el domingo, días después de la eliminación del Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Mircea Lucescu (Foto: @echipanationala, Instagram).

    La preocupación en Rumania aumenta. Mircea Lucescu, extécnico de la selección de ese país, sufre el recrudecimiento de los problemas cardiacos que sufrió hace una semana, días después de la eliminación del combinado del sureste europeo del Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

    El entrenador está internado en el Hospital Universitario de Bucarest, donde se reportó que, este sábado, el adiestrador había sufrido nuevas dolencias. “Volvió a presentar arritmias cardíacas importantes”, puntualizó el centro asistencial mediante un comunicado oficial.

    Empeora la condición de Mircea Lucescu: exseleccionador de Rumania sufre nuevos problemas cardiacos

    La situación se tornó compleja. “El paciente fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos tras constatarse que no respondía al tratamiento aplicado“, complementa la comunicación.

    Lucescu había sido internado el domingo, después de los problemas cardiacos que había lamentado. Se le instaló un desfibrilador, en una intervención que fue calificada como exitosa.

    Foto: frf.ro.

    El viernes se supo que el panorama había cambiado: los médicos informaron que Lucescu había sufrido un infarto de miocardio y estaba bajo vigilancia en la unidad de cardiología.

    En Rumania se ha atribuido la actual condición del estratega, quien dirigió a Iván Zamorano en el Inter de Milán, a la profunda decepción que le significó la eliminación del torneo planetario.

    Lucescu luce una extensa trayectoria, que siempre estuvo vinculada a su escuadra nacional. Participó en 74 duelos, fue mundialista en México 1970 y portó la jineta de capitán en 23 encuentros.

    Ha dirigido a grandes clubes, como el Inter de Milán, donde estuvo al mando en 17 encuentros, en la plantilla que integraba Bam Bam, en la temporada 1998-’99. Además, dirigió al Shakhtar Donetsk, de Ucrania, y ocupó la banca de la selección de Turquía.

    La federación rumana inició el proceso de búsqueda de su sucesor. Uno de los principales candidatos para asumir el puesto es Gheorge Hagi, considerado una de las principales figuras del fútbol de ese país.

    Más sobre:Mircea LucescuRumaniaFútbolFútbol Internacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Natalia González, presidenta del CPLT: “Tenemos instituciones blindadas de la transparencia, eso no es correcto”

    Nuevas declaraciones de ministra de la Mujer atizan polémica por despido de directora del SernamEG

    Lo más leído

    1.
    Los chilenos pasan a segundo plano con el nuevo DT: Sevilla cae ante el colista Oviedo y queda a dos puntos del descenso

    Los chilenos pasan a segundo plano con el nuevo DT: Sevilla cae ante el colista Oviedo y queda a dos puntos del descenso

    2.
    Luto en el fútbol chileno: fallece Adán Godoy, mundialista del 62

    Luto en el fútbol chileno: fallece Adán Godoy, mundialista del 62

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El medio siglo de Apple

    El medio siglo de Apple

    Por Alejandro Jofré
    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Servicios

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo
    Chile

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Ignacio Briones: “La baja del impuesto a empresas es fundamental y por eso debe ser compensada fiscalmente para ser creíble”
    Negocios

    Ignacio Briones: “La baja del impuesto a empresas es fundamental y por eso debe ser compensada fiscalmente para ser creíble”

    La crisis petrolera y el cambio estructural que se viene en la matriz energética del mundo

    El encargo que no llegó a las “Big Four”: Gobierno desecha auditoría externa internacional al Estado por estrechez fiscal

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos
    Tendencias

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El envejecimiento no es sinónimo de enfermedad: estudio muestra cómo los adultos mayores pueden mejorar su vida

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”
    El Deportivo

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”

    En el estreno de Gago por la Liga de Primera: la U despierta para golear a La Serena y por fin celebra en el Nacional

    Luto en el fútbol chileno: fallece Adán Godoy, mundialista del 62

    El medio siglo de Apple
    Tecnología

    El medio siglo de Apple

    Review de la Canon EOS R6 Mark III: ¿vale la pena dar el salto?

    Por qué mi televisor podría fallar brevemente durante estos días

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly

    Cate Blanchett: “Hemos despilfarrado las oportunidades que nos brindó la pandemia, pero no pierdo la esperanza”

    La segunda vida de Roxette: “Las canciones nunca se equivocan”

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo
    Mundo

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Revelan detalles del rescate de piloto de F-15 de EE.UU. a horas de cumplirse ultimátum de Trump contra Irán

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo
    Paula

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo

    Elisa Alcaíno, presidenta de Red de Acción Carcelaria: “A nadie le importa la realidad de las mujeres presas”

    Los otros huevitos de Pascua