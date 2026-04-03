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    Eliminación y preocupación extrema: DT de Rumania sufre doble infarto y permanece internado

    Mircea Lucescu, extécnico de Iván Zamorano en Inter, atraviesa un complejo momento de salud apenas días después de que el combinado que dirige perdiera el repechaje ante Turquía.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Mircea Lucescu (Foto: frf.ro.)

    Mircea Lucescu sufre por partida doble. A mediados de semana, el entrenador lamentó una fuerte decepción: la eliminación de Rumania, la escuadra que dirigía, en el repechaje mundialista frente a Turquía. Producto de esta situación, había presentado su renuncia al cargo de seleccionador de una oncena a la que también había defendido como futbolista. Participó en 74 duelos, fue mundialista en México 1970 y portó la jineta de capitán en 23 encuentros.

    Sin embargo, la mayor preocupación en este momento es su estado de salud. El estratega, de 80 años, sufrió un infarto días después de las complicaciones cardíacas que había padecido en horas previas y que obligaron a su internación en el Hospital Universitario de Bucarest.

    Eliminación y preocupación extrema: DT de Rumania sufre doble infarto y permanece internado

    El domingo, el DT sufrió un infarto agudo de miocardio. Dos días después le instalaron un marcapasos. La situación se transformó en angustiosa, pues el entrenador tuvo que ser sometido a maniobras de reanimación hasta conseguir la estabilización.

    Horas después, se informó que Lucescu se encontraba estable, aunque permanece bajo intensos cuidados médicos.

    La prensa rumana adjudica al disgusto que significó quedarse al margen de la competencia que se organizará en Estados Unidos, México y Canadá la complicada actualidad que atraviesa.

    Lucescu ha dirigido a grandes clubes, como el Inter de Milán, donde estuvo al mando en 17 encuentros con el goleador chileno Iván Zamorano, en la temporada 1998-’99. Además, dirigió al Shakhtar Donetsk de Ucrania y ocupó la banca de la selección de Turquía.

    Paralelamente, la federación rumana comienza el proceso para designar a su sucesor. Uno de los principales candidatos para asumir el puesto es Gheorge Hagi, considerado una de las principales figuras del fútbol de ese país.

    Más sobre:Mircea LucescuRumaniaFútbolFútbol Internacional

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