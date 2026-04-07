SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    EN VIVO

    En vivo: Real Madrid enfrenta a Bayern Múnich por los cuartos de final de la Champions League

    El elenco merengue recibe al cuadro alemán en el duelo de ida de la fase de ocho del torneo continental. Sigue aquí todos los detalles del compromiso.

    Real Madrid recibe al Bayern Munich en España. Foto: Angelika Warmuth/Reuters. Angelika Warmuth

    Actualiza el relato

    Real Madrid 0-2 Bayern Múnich

    Gooooooooooooooooool del Bayern

    Comienza el segundo tiempo

    Real Madrid y Bayern ya juegan el complemento.

    Termina el primer tiempo

    Lo gana con justicia el Bayern pues no sólo se creó las mejores ocasiones, sino también, porque el portero Neuer fue figura cuando los atacaron.

    El gol en imágenes

    El gol de Bayern

    41′. Gran pase de Gnabry y el colombiano Díaz define con calidad para adelantar a los alemanes en el marcador.

    Goooooooooooooooool del Bayern

    Remate del Madrid

    34′. Vinicius le pega desde fuera. Ataja Neuer.

    Otra de Neuer

    28′. Mbappé entra solo. Remata cruzado. El portero alemán va abajo y ahoga el grito sagrado.

    Lo tuvo el Bayern

    27′. Un error en la salida. Gnabry queda sólo. Ataja Lunin.

    Otra del Madrid

    24′. Vinicius le pega. Rebote. La toma Neuer.

    Neuer gigante

    17′. Gran jugada de Mbappé y Vinicius. El brasileño remata. Ataja el portero del Bayern.

    La primera del Madrid

    15′. Mbappé recibe y le pega cruzado. Ataja Neuer.

    La ocasión perdida del Bayern

    ¿Para qué te traje?

    8′. Upamecano se lo pierde solo, a centímetros de la línea del arco. Increíble. Se salva el Madrid.

    Tiro libre

    6′. Olise le pega desde fuera. Elevado. Es la segunda de la visita.

    La primera del Bayern

    1′. Laimer aparece solo en el centro. Le pega. Elevado.

    Comienza el partido

    Real Madrid y Bayern Múnich ya juegan los cuartos de final de la Champions League.

    El 11 del Bayern Múnich

    La formación del Madrid

    Buenas tardes

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

    Más sobre:ChampionsChampions LeagueReal MadridBayernBayern MúnichReal Madrid vs Bayern MunichFútbolFútbol Internacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Regulador de Brasil inicia proceso para rescindir el contrato de Enel en Sao Paulo por episodios de cortes masivos

    Caso Audio: Fiscalía destaca transparencia tras declaración como testigo de Lorena Parra por petición de defensa de Hermosilla

    Ortíz versus Díaz: cómo se divide la bancada DC ante elección interna y lo que se juega el partido

    Estados Unidos y Rusia siguen de cerca las elecciones en Hungría, y esta vez, en la misma dirección

    Manouchehri, Cicardini y Santana acusan que ministros ya están en falta por no someterse a test de drogas “al asumir”

    “Escuelas Protegidas” no convence ni a la oposición ni al Colegio de Profesores y le abren flanco de críticas al Mineduc

    Lo más leído

    1.
    Tres bombos para la visita y 1.200 xeneizes con carnet chileno: el plan para controlar a la barra de Boca ante la UC

    Tres bombos para la visita y 1.200 xeneizes con carnet chileno: el plan para controlar a la barra de Boca ante la UC

    2.
    La reacción de la U tras la protesta de la hincha que fue sancionada por insultar a Francisco Meneghini

    La reacción de la U tras la protesta de la hincha que fue sancionada por insultar a Francisco Meneghini

    3.
    Nicolás Jarry pone fin a su mala racha de 13 derrotas consecutivas tras imponerse en el Challenger de Madrid

    Nicolás Jarry pone fin a su mala racha de 13 derrotas consecutivas tras imponerse en el Challenger de Madrid

    4.
    Josué Ovalle, la nueva figura chilena en México: “En Colo Colo me dijeron que no estaba para el primer equipo”

    Josué Ovalle, la nueva figura chilena en México: “En Colo Colo me dijeron que no estaba para el primer equipo”

    5.
    “Estuviste en Boca y no te fue bien; yo te pagaba el sueldo”: el tenso choque entre Claudio Borghi y un streamer argentino

    “Estuviste en Boca y no te fue bien; yo te pagaba el sueldo”: el tenso choque entre Claudio Borghi y un streamer argentino

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuándo llegan y cómo serán los dos sistemas frontales que afectarán al sur y centro-sur de Chile

    Cuándo llegan y cómo serán los dos sistemas frontales que afectarán al sur y centro-sur de Chile

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Millonarios por la Copa Sudamericana

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Millonarios por la Copa Sudamericana

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Boca Juniors por la Copa Libertadores

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Boca Juniors por la Copa Libertadores

    Dónde y a qué hora ver a Sporting vs. Arsenal por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Sporting vs. Arsenal por la Champions League

    Caso Audio: Fiscalía destaca transparencia tras declaración como testigo de Lorena Parra por petición de defensa de Hermosilla
    Chile

    Caso Audio: Fiscalía destaca transparencia tras declaración como testigo de Lorena Parra por petición de defensa de Hermosilla

    Ortíz versus Díaz: cómo se divide la bancada DC ante elección interna y lo que se juega el partido

    Manouchehri, Cicardini y Santana acusan que ministros ya están en falta por no someterse a test de drogas “al asumir”

    Concha y Toro termina proceso de recompra de acciones con sobreoferta en órdenes de venta
    Negocios

    Concha y Toro termina proceso de recompra de acciones con sobreoferta en órdenes de venta

    Socovesa espera terminar este año con la racha de pérdidas y ve el contexto nacional con señales que son “favorables”

    Acciones mundiales caen ante el ultimátum de Trump a Irán y alza en el precio del petróleo

    Cuándo y cómo será el regreso de Artemis II a la Tierra, después de haber explorado la Luna
    Tendencias

    Cuándo y cómo será el regreso de Artemis II a la Tierra, después de haber explorado la Luna

    Cómo el tipo de trabajo que tienes puede aumentar el riesgo de padecer demencia, según investigaciones

    Cómo la CIA ayudó a encontrar al piloto de EEUU perdido en Irán tras el derribo de uno de sus aviones

    Conmoción en el fútbol mundial: fallece Mircea Lucescu, extécnico de la selección de Rumania y de Iván Zamorano
    El Deportivo

    Conmoción en el fútbol mundial: fallece Mircea Lucescu, extécnico de la selección de Rumania y de Iván Zamorano

    La compensación que recibirán los abonados reubicados en el Claro Arena para el duelo de la UC ante Boca Juniors

    En vivo: Real Madrid enfrenta a Bayern Múnich por los cuartos de final de la Champions League

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2
    Tecnología

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    OpenAI compra el show de tecnología favorito de Silicon Valley

    El medio siglo de Apple

    La polémica prohibición a Kanye West para entrar a Reino Unido: la caída en desgracia de una figura del rap
    Cultura y entretención

    La polémica prohibición a Kanye West para entrar a Reino Unido: la caída en desgracia de una figura del rap

    Trueno se suma como jurado a la Final Internacional de Red Bull Batalla 2026

    Se abre convocatoria para la tercera versión del Premio “Cátedra mujeres y medios UDP”

    Estados Unidos y Rusia siguen de cerca las elecciones en Hungría, y esta vez, en la misma dirección
    Mundo

    Estados Unidos y Rusia siguen de cerca las elecciones en Hungría, y esta vez, en la misma dirección

    Minuto a minuto| Guerra en Irán en su punto de máxima tensión ante ultimátum de Donald Trump

    La Casa Blanca niega que Trump esté sopesando la posibilidad de utilizar armas nucleares en Irán

    Hablemos de amor: perdí mi trabajo soñado, ese que llevaba más de una década deseando
    Paula

    Hablemos de amor: perdí mi trabajo soñado, ese que llevaba más de una década deseando

    Caminatas para deshinchar, la nueva tendencia de bienestar

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo