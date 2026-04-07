En vivo: Real Madrid enfrenta a Bayern Múnich por los cuartos de final de la Champions League
El elenco merengue recibe al cuadro alemán en el duelo de ida de la fase de ocho del torneo continental. Sigue aquí todos los detalles del compromiso.
Actualiza el relato
Real Madrid 0-2 Bayern Múnich
Gooooooooooooooooool del Bayern
Comienza el segundo tiempo
Real Madrid y Bayern ya juegan el complemento.
Termina el primer tiempo
Lo gana con justicia el Bayern pues no sólo se creó las mejores ocasiones, sino también, porque el portero Neuer fue figura cuando los atacaron.
El gol en imágenes
El gol de Bayern
41′. Gran pase de Gnabry y el colombiano Díaz define con calidad para adelantar a los alemanes en el marcador.
Goooooooooooooooool del Bayern
Remate del Madrid
34′. Vinicius le pega desde fuera. Ataja Neuer.
Otra de Neuer
28′. Mbappé entra solo. Remata cruzado. El portero alemán va abajo y ahoga el grito sagrado.
Lo tuvo el Bayern
27′. Un error en la salida. Gnabry queda sólo. Ataja Lunin.
Otra del Madrid
24′. Vinicius le pega. Rebote. La toma Neuer.
Neuer gigante
17′. Gran jugada de Mbappé y Vinicius. El brasileño remata. Ataja el portero del Bayern.
La primera del Madrid
15′. Mbappé recibe y le pega cruzado. Ataja Neuer.
La ocasión perdida del Bayern
¿Para qué te traje?
8′. Upamecano se lo pierde solo, a centímetros de la línea del arco. Increíble. Se salva el Madrid.
Tiro libre
6′. Olise le pega desde fuera. Elevado. Es la segunda de la visita.
La primera del Bayern
1′. Laimer aparece solo en el centro. Le pega. Elevado.
Comienza el partido
Real Madrid y Bayern Múnich ya juegan los cuartos de final de la Champions League.
El 11 del Bayern Múnich
La formación del Madrid
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