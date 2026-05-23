Trump dice que EE.UU. está “mucho más cerca” de un acuerdo con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que los negociadores de Washington y Teherán están “mucho más cerca” de cerrar un acuerdo entre ambos países, en medio de las conversaciones para contener la crisis con Irán.

Según fuentes familiarizadas con las negociaciones citadas por CBS News, la última propuesta contempla un proceso para reabrir el estrecho de Ormuz, el desbloqueo de algunos activos iraníes retenidos en bancos extranjeros y la continuidad de las tratativas.

Trump evitó entregar detalles específicos sobre el eventual acuerdo, aunque aseguró que “cada día mejora más”. Además, sostuvo que solo firmará un pacto si obtiene todo lo que busca su administración.

Trump dice que EE.UU. está “mucho más cerca” de un acuerdo con Irán

El mandatario también afirmó que, a su juicio, un acuerdo final impediría que Irán obtenga un arma nuclear y permitiría abordar de manera satisfactoria el uranio enriquecido iraní.

Sin embargo, fuentes citadas por el medio estadounidense señalaron que Trump aún evalúa las propuestas y no ha tomado una decisión final. En paralelo, estaría consultando con asesores y líderes extranjeros, incluidos representantes de Arabia Saudita y otros países del Golfo.

Advertencia de Trump y avances diplomáticos

Pese al tono optimista sobre las negociaciones, Trump advirtió que, si Estados Unidos e Irán no llegan a un acuerdo, Teherán podría enfrentar una respuesta severa.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, también afirmó este sábado que podría haber novedades sobre el estado de las negociaciones en los próximos días.

“Se han logrado algunos avances”, sostuvo Rubio desde Nueva Delhi, agregando que el asunto debe resolverse “de una forma u otra”.

Las declaraciones se dan mientras Washington intenta encaminar una salida diplomática a la crisis, con el programa nuclear iraní y la reapertura del estrecho de Ormuz como algunos de los principales puntos de discusión.