SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Real Madrid sufre dura caída en Mallorca que lo aleja del título en LaLiga y se llena de dudas para la Champions

    Los merengues perdieron 2-1 en su visita a los isleños y se mantienen a cuatro puntos de Barcelona, que tiene un partido menos. Los blancos reciben el martes a Bayern de Múnich, en la ida de los cuartos del torneo continental.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Mallorca venció 2-1 a Real Madrid por el torneo hispano. FOTO: LALIGA.

    Real Madrid dio un paso en falso en su afán de conquistar el título de LaLiga. El equipo merengue viajó hasta las Baleares, pero se vio sorprendido por el local Mallorca que lo venció 2-1, resultado que lo llena de dudas para el duelo por la Champions ante Bayern de Múnich.

    Sin Vinícius Junior desde el inicio, al cuadro capitalino le faltó la inspiración necesaria para derribar al equipo de Martín Demichelis, cuadro que salió decidido a copar el mediocampo y hacer daño con un juego directo, sin miramientos ante la jerarquía del rival.

    Antes del cuarto de hora, Muriqi ya había avisado dos veces al Madrid del peligro. Solo a los 22’, una jugada de Arda Güler permitió el remate de Kylian Mbappé para que el portero Leo Román salvar el arco anfitrión.

    El golero español se volvía a retratar como figura después de defender dos veces su valla antes de los 35 minutos, después de los intentos de Rüdiger y Güler.

    Sin embargo, el elenco mallorquín derribó la resistencia de su linajudo rival, a cuatro minutos del descanso. Maffeo ganó por la derecha y su centro preciso fue impactado por Morlanes para el 1-0.

    En la segunda parte, el francés Mbappé volvió a remover a los anfitriones, pero Leo Román volvió a justificar su condición de jugador del partido, a los 55 minutos.

    A medida que pasaron los minutos, los isleños durmieron el encuentro y ni siquiera la desesperación de los jugadores del Madrid lograba cambiar el destino del equipo más ganador en la historia de LaLiga.

    Cuando restaban dos minutos para el término del tiempo reglamentario, el cabezazo del zaguero central Éder Militao encendió la ilusión de los visitantes, que ya soñaban con la remontada.

    Pero nada más alejado de la realidad. En los descuentos, el kosovar Muriqi consiguió un golazo para que los mallorquines se llevaran un triunfo vital para escaparse del descenso y darle un mazazo al torneo español.

    Los dirigidos de Álvaro Arbeloa se mantienen a cuatro puntos del líder Barcelona, equipo que más tarde visita a Atlético de Madrid. Lo peor, es que llegan con muchos cuestionamientos al martes próximo ante Bayern de Múnich, por la ida de los cuartos de la Champions League.

    Más sobre:FútbolReal MadridReal MallorcaLaLigaBayern de MúnichChampions League

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Natalia González, presidenta del CPLT: “Tenemos instituciones blindadas de la transparencia, eso no es correcto”

    Nuevas declaraciones de ministra de la Mujer atizan polémica por despido de directora del SernamEG

    Lo más leído

    1.
    Los chilenos pasan a segundo plano con el nuevo DT: Sevilla cae ante el colista Oviedo y queda a dos puntos del descenso

    Los chilenos pasan a segundo plano con el nuevo DT: Sevilla cae ante el colista Oviedo y queda a dos puntos del descenso

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El medio siglo de Apple

    El medio siglo de Apple

    Por Alejandro Jofré
    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Servicios

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo
    Chile

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Ignacio Briones: “La baja del impuesto a empresas es fundamental y por eso debe ser compensada fiscalmente para ser creíble”
    Negocios

    Ignacio Briones: “La baja del impuesto a empresas es fundamental y por eso debe ser compensada fiscalmente para ser creíble”

    La crisis petrolera y el cambio estructural que se viene en la matriz energética del mundo

    El encargo que no llegó a las “Big Four”: Gobierno desecha auditoría externa internacional al Estado por estrechez fiscal

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos
    Tendencias

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El envejecimiento no es sinónimo de enfermedad: estudio muestra cómo los adultos mayores pueden mejorar su vida

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”
    El Deportivo

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”

    En el estreno de Gago por la Liga de Primera: la U despierta para golear a La Serena y por fin celebra en el Nacional

    Luto en el fútbol chileno: fallece Adán Godoy, mundialista del 62

    El medio siglo de Apple
    Tecnología

    El medio siglo de Apple

    Review de la Canon EOS R6 Mark III: ¿vale la pena dar el salto?

    Por qué mi televisor podría fallar brevemente durante estos días

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly

    Cate Blanchett: “Hemos despilfarrado las oportunidades que nos brindó la pandemia, pero no pierdo la esperanza”

    La segunda vida de Roxette: “Las canciones nunca se equivocan”

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo
    Mundo

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Revelan detalles del rescate de piloto de F-15 de EE.UU. a horas de cumplirse ultimátum de Trump contra Irán

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo
    Paula

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo

    Elisa Alcaíno, presidenta de Red de Acción Carcelaria: “A nadie le importa la realidad de las mujeres presas”

    Los otros huevitos de Pascua