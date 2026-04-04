Real Madrid sufre dura caída en Mallorca que lo aleja del título en LaLiga y se llena de dudas para la Champions

Real Madrid dio un paso en falso en su afán de conquistar el título de LaLiga. El equipo merengue viajó hasta las Baleares, pero se vio sorprendido por el local Mallorca que lo venció 2-1, resultado que lo llena de dudas para el duelo por la Champions ante Bayern de Múnich.

Sin Vinícius Junior desde el inicio, al cuadro capitalino le faltó la inspiración necesaria para derribar al equipo de Martín Demichelis, cuadro que salió decidido a copar el mediocampo y hacer daño con un juego directo, sin miramientos ante la jerarquía del rival.

Antes del cuarto de hora, Muriqi ya había avisado dos veces al Madrid del peligro. Solo a los 22’, una jugada de Arda Güler permitió el remate de Kylian Mbappé para que el portero Leo Román salvar el arco anfitrión.

El golero español se volvía a retratar como figura después de defender dos veces su valla antes de los 35 minutos, después de los intentos de Rüdiger y Güler.

Sin embargo, el elenco mallorquín derribó la resistencia de su linajudo rival, a cuatro minutos del descanso. Maffeo ganó por la derecha y su centro preciso fue impactado por Morlanes para el 1-0.

En la segunda parte, el francés Mbappé volvió a remover a los anfitriones, pero Leo Román volvió a justificar su condición de jugador del partido, a los 55 minutos.

A medida que pasaron los minutos, los isleños durmieron el encuentro y ni siquiera la desesperación de los jugadores del Madrid lograba cambiar el destino del equipo más ganador en la historia de LaLiga.

Cuando restaban dos minutos para el término del tiempo reglamentario, el cabezazo del zaguero central Éder Militao encendió la ilusión de los visitantes, que ya soñaban con la remontada.

Pero nada más alejado de la realidad. En los descuentos, el kosovar Muriqi consiguió un golazo para que los mallorquines se llevaran un triunfo vital para escaparse del descenso y darle un mazazo al torneo español.

Los dirigidos de Álvaro Arbeloa se mantienen a cuatro puntos del líder Barcelona, equipo que más tarde visita a Atlético de Madrid. Lo peor, es que llegan con muchos cuestionamientos al martes próximo ante Bayern de Múnich, por la ida de los cuartos de la Champions League.