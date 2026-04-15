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    Confirman hallazgo de segundo cuerpo en casona incendiada en Santiago el pasado 6 de abril

    El edificio siniestrado el pasado 6 de abril quedó con grave daño estructural, lo que dificultó las tareas de extracción de los cuerpos de las dos personas fallecidas. Trabajó en el lugar el equipo USAR del Cuerpo de Bomberos además de equipos de la municipalidad de Santiago.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Confirman hallazgo de segundo cuerpo en casona incendiada en Santiago el pasado 6 de abril DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    El Cuerpo de Bomberos de Santiago confirmó la tarde de este martes el hallazgo de un segundo cuerpo en la casona incendiada el pasado 6 de abril en la esquina de Catedral con Ricardo Cumming.

    La emergencia dejó la estructura del edificio gravemente dañada, además de un dos heridos y más de 30 damnificados en un principio.

    Sin embargo, el fin de semana a la Fiscalía Centro Norte llegó una denuncia por presunta desgracia en el lugar, lo que llevó a que se llamara a la Unidad de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) de Bomberos para realizar labores de búsqueda.

    Durante la jornada del martes, Bomberos había logrado encontrar un primer cuerpo, que fue pasado a equipos de Labocar de Carabineros y del Servicio Médico Legal (SML) para su identificación.

    Así las cosas, el 4° comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Sebastián Mocarquer, confirmó el segundo hallazgo esta jornada.

    “El Cuerpo de Bomberos de Santiago, junto con su equipo de búsqueda y rescate especializado, hoy en su segunda jornada de trabajo ha localizado y extraído una segunda víctima desde la propiedad que tuvo un siniestro con un incendio hace poco más de una semana”, señaló.

    “Esta estructura ha sido monitoreada mediante tecnología láser, tanto en el exterior como en el interior, y hemos determinado que la propiedad, en conjunto con los ingenieros estructurales del Serviu, ha continuado su movimiento, que hoy día posee un riesgo que no es tolerable para más operaciones al interior”, agregó respecto al estado del edificio.

    “Por lo tanto, luego de extraer esta segunda víctima del interior, este equipo va a proceder a terminar el apuntalamiento y a terminar las operaciones y entregar a las autoridades esta estructura”, detalló Mocarquer.

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