SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Bomberos encuentra un cuerpo durante labores de búsqueda en casona incendiada en el centro de Santiago

    El hallazgo lo realizaron integrantes de la Unidad de Búsqueda y Rescate Urbano.

    Arturo LeónPor 
    Arturo León
    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Funcionarios de Bomberos encontraron un cuerpo no identificado aún en una casona incendiada hace una semana en Catedral con Ricardo Cumming, en la región Metropolitana.

    El cuerpo fue hallado en las labores de búsqueda que aún realiza la Unidad de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR, por su sigla en inglés), cuyos integrantes se centran en el rescate de personas bajo escombros o estructuras colapsadas.

    Tras una solicitud de la Fiscalía Centro Norte y la Municipalidad de Santiago, el grupo USAR se activó la mañana de este martes para localizar a presuntas víctimas tras el siniestro y posterior derrumbe del inmueble.

    El siniestro ocurrió el lunes de la semana pasada en el segundo piso de un cité ubicado en Catedral con Av. Cumming. Se trató de un inmueble de 3 pisos y, en ese contexto, una mujer se lanzó al vacío intentando ser auxiliada, y cayó sobre uno de los funcionarios que combatía la emergencia, resultando ambos heridos y siendo trasladados a un centro asistencial.

    La emergencia se contuvo tras varias horas de trabajo y el motivo del origen del incendio aún es materia de investigación.

    Más sobre:IncendioBomberosUSARCatedralRicardo CummingRegión Metropolitana

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Líbano e Israel acuerdan continuar con las conversaciones tras un encuentro “productivo” en Washington

    AES Chile inicia operaciones de planta solar y consolida Hub Andes Solar como el más grande de Latinoamérica

    Contraloría oficia a Presidencia por almuerzo de Kast: tiene 10 días hábiles para entregar información

    Huawei muestra los nuevos Pura 90 Pro y Pura 90 Pro Max con cámara de 200 MP y colores difuminados

    Corte de Santiago declara inadmisible amparo económico del conservador Luis Maldonado y la notaria Linda Bosch

    Ministro de Justicia detalla que hay 28 solicitudes de indultos pendientes y señala: “No todas vinculadas al estallido social”

    Lo más leído

    1.
    Más de 10 entrevistas en 48 horas: la estrategia de la Secom para el paso al frente de Lincolao tras su agresión

    Más de 10 entrevistas en 48 horas: la estrategia de la Secom para el paso al frente de Lincolao tras su agresión

    2.
    Bellolio revela que uno de los estudiantes detenidos por incidentes en Liceo Lastarria manifestó que “le pagaron”

    Bellolio revela que uno de los estudiantes detenidos por incidentes en Liceo Lastarria manifestó que “le pagaron”

    3.
    Dorothy Pérez dictamina que Tesorería sí puede ir tras deudas CAE y evalúa incluir las acciones de cobranza en la planificación de auditorías

    Dorothy Pérez dictamina que Tesorería sí puede ir tras deudas CAE y evalúa incluir las acciones de cobranza en la planificación de auditorías

    4.
    El oficio con excusas que Steinert envió al Senado antes de la fracasada comisión y que irritó al oficialismo

    El oficio con excusas que Steinert envió al Senado antes de la fracasada comisión y que irritó al oficialismo

    5.
    Silber echa por tierra supuesto negocio de autos entre Migueles y Lagos y revela pagos a Aldo Cornejo en trama bielorrusa

    Silber echa por tierra supuesto negocio de autos entre Migueles y Lagos y revela pagos a Aldo Cornejo en trama bielorrusa

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia intensa y viento: el sistema frontal que llega hoy a la zona centro-sur de Chile

    Lluvia intensa y viento: el sistema frontal que llega hoy a la zona centro-sur de Chile

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista

    6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Rating del lunes 13 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 13 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Montevideo City Torque en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Montevideo City Torque en TV y streaming

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles
    Chile

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Contraloría oficia a Presidencia por almuerzo de Kast: tiene 10 días hábiles para entregar información

    Corte de Santiago declara inadmisible amparo económico del conservador Luis Maldonado y la notaria Linda Bosch

    AES Chile inicia operaciones de planta solar y consolida Hub Andes Solar como el más grande de Latinoamérica
    Negocios

    AES Chile inicia operaciones de planta solar y consolida Hub Andes Solar como el más grande de Latinoamérica

    El cobre registra un fuerte salto en Londres y el precio llega a su nivel más alto desde el inicio de la guerra

    Inflación en Argentina se acelera y supera las expectativas del mercado

    La historia detrás del distanciamiento entre Zendaya y Sydney Sweeney, protagonistas de Euphoria
    Tendencias

    La historia detrás del distanciamiento entre Zendaya y Sydney Sweeney, protagonistas de Euphoria

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    Por qué se inició un nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona en Argentina

    En vivo: O’Higgins visita a Sao Paulo por la segunda fecha de la fase grupal de la Copa Sudamericana
    El Deportivo

    En vivo: O’Higgins visita a Sao Paulo por la segunda fecha de la fase grupal de la Copa Sudamericana

    El lamento de Hansi Flick tras la eliminación del Barcelona ante el Atlético en Champions: “Merecíamos avanzar”

    El Atlético de Simeone resiste hasta el final: los colchoneros eliminan al Barcelona de la Champions en un partidazo en Madrid

    Huawei muestra los nuevos Pura 90 Pro y Pura 90 Pro Max con cámara de 200 MP y colores difuminados
    Tecnología

    Huawei muestra los nuevos Pura 90 Pro y Pura 90 Pro Max con cámara de 200 MP y colores difuminados

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    Qué es Mythos de Anthropic y por qué preocupa a las autoridades de EE.UU.

    ¿Por qué ahora The Rolling Stones se hacen llamar The Cockroaches? La historia de un plan maestro
    Cultura y entretención

    ¿Por qué ahora The Rolling Stones se hacen llamar The Cockroaches? La historia de un plan maestro

    Carmen Ollé, poeta peruana: “Hay mujeres que no quieren tener hijos, o incluso pareja, y quieren dedicarse a escribir”

    31 Minutos anuncia gira nacional presentando su exitoso show “Radio Guaripolo”

    Líbano e Israel acuerdan continuar con las conversaciones tras un encuentro “productivo” en Washington
    Mundo

    Líbano e Israel acuerdan continuar con las conversaciones tras un encuentro “productivo” en Washington

    Cómo Keir Starmer busca acercarse al mercado único de la UE a 10 años del Brexit

    EE.UU. asegura que su bloqueo ha obligado a seis buques mercantes que salían de Irán a regresar al estrecho de Ormuz

    Más allá de la violencia escolar: la crisis de salud mental y soledad en la niñez
    Paula

    Más allá de la violencia escolar: la crisis de salud mental y soledad en la niñez

    Nuestros hijos viven en un mundo digital. Y nosotros, ¿estamos realmente ahí?

    Cuasimodo: una fiesta de fe y tradición