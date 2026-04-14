Bomberos encuentra un cuerpo durante labores de búsqueda en casona incendiada en el centro de Santiago

Funcionarios de Bomberos encontraron un cuerpo no identificado aún en una casona incendiada hace una semana en Catedral con Ricardo Cumming, en la región Metropolitana.

El cuerpo fue hallado en las labores de búsqueda que aún realiza la Unidad de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR, por su sigla en inglés), cuyos integrantes se centran en el rescate de personas bajo escombros o estructuras colapsadas.

Tras una solicitud de la Fiscalía Centro Norte y la Municipalidad de Santiago, el grupo USAR se activó la mañana de este martes para localizar a presuntas víctimas tras el siniestro y posterior derrumbe del inmueble.

El siniestro ocurrió el lunes de la semana pasada en el segundo piso de un cité ubicado en Catedral con Av. Cumming. Se trató de un inmueble de 3 pisos y, en ese contexto, una mujer se lanzó al vacío intentando ser auxiliada, y cayó sobre uno de los funcionarios que combatía la emergencia, resultando ambos heridos y siendo trasladados a un centro asistencial.

La emergencia se contuvo tras varias horas de trabajo y el motivo del origen del incendio aún es materia de investigación.