Reanudan labores de búsqueda tras incendio en casona en Santiago

Durante la mañana de este miércoles se reanudaron las labores de búsqueda de posibles víctimas tras el incendio que afectó a una casona el pasado 6 de abril en Catedral con Ricardo Cumming, en la Región Metropolitana.

Cabe recordar que durante la jornada del martes, mientras se realizaban las labores de búsqueda personal de la Unidad de Búsqueda y Rescate Urbano encontró un cuerpo al interior de la estructura.

Según detalló el cuarto comandante de Bomberos, Sebastián Mocarquer, existirían dos personas que presuntamente se encontraban dentro del inmueble. “Una ya fue encontrada y extraída, y estamos buscando a la segunda persona. No tenemos más información de que hayan víctimas al interior”, señaló.

Además según explicó, “esta es una estructura que resultó muy dañada estructuralmente por una tercera alarma de incendio hace poco más de una semana. Durante ese incendio, la estructura tuvo tres colapsos que presenció bomberos, más colapsos posteriores en los días luego del incendio”.

En ese contexto, precisó que las labores actuales son “altamente técnicas y complejas”, ya que primero se deben mitigar los riesgos estructurales. “Requiere un trabajo muy meticuloso de apuntalamiento, tanto con equipos neumáticos, especiales para esta tarea, y con apuntalamiento en madera, que es parte de las técnicas usadas en estructuras colapsadas”.

“El equipo que aquí está interviniendo es un equipo de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas altamente especializado, que ha respondido a múltiples emergencias y desastres”, detalló.

Cabe recordar que el siniestro se produjo el pasado lunes 6 de abril en el segundo piso de un cité ubicado en Catedral con Av. Cumming. Se trató de un inmueble de 3 pisos y, en ese contexto, una mujer se lanzó al vacío intentando ser auxiliada, y cayó sobre uno de los funcionarios que combatía la emergencia, resultando ambos heridos y siendo trasladados a un centro asistencial.