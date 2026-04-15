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    Las 5 comunas de la RM con corte de agua programado para este miércoles

    Aguas Andinas entregó los detalles sobre cada área afectada por una próxima interrupción del suministro.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Las comunas de la RM con corte de agua programado. Foto referencial de archivo CRISTOBAL ESCOBAR/ATON CHILE

    La empresa Aguas Andinas entregó los detalles de una serie de cortes de agua programados en sectores acotados de la Región Metropolitana.

    Según detalla la entidad, la interrupción del suministro es requerida durante algunas horas para la realización de trabajos.

    Comunas con corte de agua

    Estas son las comunas que tienen corte de agua programado para este miércoles, 15 de abril:

    • Las Condes: corte por instalación de macromedidores desde las 15:00 horas del miércoles 15 y reposición estimada a las 01:00 horas del jueves 16.
    • Renca: corte por cambio de válvula desde las 15:00 horas del miércoles 15 y reposición estimada a las 01:00 horas del jueves 16.
    • La Granja: corte por cambio de válvula desde las 15:30 horas y reposición estimada a las 21:30 horas.
    • Puente Alto: corte por cambio de válvula desde las 15:00 horas a las 21:00 horas.
    • Peñaflor: corte por conexión de redes desde las 15:30 a las 21:30 horas.

    Para consultar por eventuales cortes de agua en la Región Metropolitana, Aguas Andinas dispone del sitio web Trabajos en la ciudad, que muestra un mapa con las alteraciones informadas.

    Los puntos indican tanto interrupciones programadas como emergencias, con el detalle de la zona afectada y un horario de reposición estimado.

    Más sobre:Corte de aguaCorte de agua SantiagoCorte de agua RMRMSantiagoRegión MetropolitanaComunasHorariosAguas AndinasMapaSectoresHorarioReposición

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