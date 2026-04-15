No polemizar y responder, pero dejar el tema atrás: el Ministerio de Hacienda ante la exposición fiscal de Marcel

El subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, y el coordinador macroeconómico del Ministerio de Hacienda, Alejandro Guin-Po Bon, abordaron la presentación de este martes del extitular de la cartera, Mario Marcel, con dos miradas distintas.

Guin-Po descartó entrar en una respuesta al exministro y el subsecretario respondió.

“No creo que sea prudente en este contexto polemizar con el ministro Marcel. Nosotros escuchamos sus puntos con atención y la verdad es que nuevos antecedentes que nosotros podamos dar van a ser entregados en su momento“, dijo Guin-Po en entrevista con Radio Pauta y al ser consultado sobre este tema.

Alejandro Guin - Po Bon

Mientras que el subsecretario entró nuevamente al debate sobre la situación fiscal de Chile y la respuesta de Marcel a las críticas de la actual administración sobre el tema, principalmente sobre el saldo de activos líquidos del Tesoro Público o la “caja fiscal”.

“Esta ha sido una polémica necesaria, creo yo, respecto de la situación fiscal de nuestro país, pero a mi juicio llegó el minuto de dejar de mirar por el retrovisor y empezar a mirar un poco por el parabrisas, a hablar de futuro”, dijo el subsecretario en entrevista con Radio Agricultura y ante los dichos del exministro en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Sin embargo, el subsecretario de igual forma reiteró sus críticas al escenario fiscal que heredaron del gobierno del expresidente Gabriel Boric.

“Hemos heredado una situación fiscal muy delicada (...) Obviamente que es muy relevante mirar la caja y los activos del Tesoro en el mes de diciembre, en donde en un año normal eso era de un orden de US$3.000 y US$4.000 millones, y lo que se fue en diciembre, el 31 de diciembre del año pasado, fue el orden de US$40 millones, el 1% de aquello”, reiteró sobre el debate de la caja fiscal.

Además, defendió el debate planteado de que “si se hubiese entregado la caja de manera normal, el gobierno tendría que haber sincerado que la deuda que tuvo que haber adquirido era mayor y, probablemente, en caso de haber pasado el límite que está permitido de deuda, tuvo que haber pedido autorización en el Congreso”.

Ante este contexto, rechazo la postura de Marcel sobre el tema, quien dijo que “la caja fiscal no le importa a nadie”.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez.

“A nosotros nos importa, y creo que eso repercute naturalmente también en los chilenos, y creo que a la opinión pública le interesa saber por qué aumentó la deuda flotante en 40% durante la administración anterior”, añadió.

Otra respuesta a los dichos de Marcel por parte del subsecretario tuvo que ver con la decisión del actual gobierno de neutralizar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) apelando a la situación fiscal y el alto precio del petróleo en el mundo por la guerra en Irán. Una situación que provocó la alza histórica de las bencinas en Chile.

El exministro de Hacienda dijo que “hasta el momento se han comprometido en medidas compensatorias lo mismo que habría costado la aplicación convencional del Mepco. Si suman los US$284 millones que igual se gastaron en la operación parcial del mecanismo, se ha gastado US$844 millones como producto del alza internacional de los combustibles”.

Ante este contexto, el subsecretario de Hacienda comentó “que frente a una emergencia de este tipo, el gobierno tomó una decisión, que es transitar desde, pese a que no es un subsidio propiamente tal el Mepco, pero desde una lógica de subsidio general y plano, a una lógica de ayudas focalizadas, dirigidas a la clase media y a los sectores más desfavorecidos. Eso no lo considera el ministro Marcel en sus declaraciones”.

“Tampoco considera que, claro, los cálculos que él hace, las medidas que ha tomado el gobierno son las medidas que ha tomado hasta el día de hoy, pero el conflicto en Medio Oriente sigue. Y, por lo tanto, el menor costo fiscal que va a tener el haber traducido a precio el 26 de marzo de la manera en que se hizo, eso va a seguir produciéndose. Ese neteo que hace el ministro Marcel, creo que en este caso particular no corresponde. ”, agregó.

El exministro de Hacienda, Mario Marcel. Dedvi Missene

Otro argumento que planteó fue que “quizás lo más relevante, llevándolo a nivel de números, es que no consideran esos cálculos que las medidas que ha impulsado el gobierno también han tenido algunos caracteres recaudatorios”.

En tanto, en entrevista con Radio Infinita, agregó que “su explicación puede haber tenido más detalles respecto de los ahorros que tiene Chile y el FEES (Fondo de Estabilización Económica y Social), porque el FES se redujo de US$8.000 a US$4.000 millones, que fue lo que recibió esta administración”.

“Lo relevante es que, además de haber tenido las metas fiscales más deficitarias que han existido en los últimos 16 años, las incumplió en los últimos tres años de manera especialmente intensa, el último pasando a un déficit estructural del 3,6%. Entonces, eso nos hereda a nosotros naturalmente una situación fiscal compleja, delicada”, agregó.

De igual forma, luego de reiterar sus críticas al escenario fiscal heredado y responder a Marcel, reiteró el mensaje de mirar al futuro.

“Esta es una discusión pública muy relevante e interesante, ha copado parte de la agenda en el primer mes de gobierno, pero a mi juicio llegó el minuto de mirar hacia adelante por esta delicada situación fiscal, encontrar la única solución estructural para esto. Y la única solución estructural para esto es que Chile vuelva a crecer, no hay otra”, dijo de cara a presentar el “Proyecto de Reconstrucción Nacional” o ley miscelánea.

Mientras que en Radio Infinita complementó que “llegó el momento de ese debate, dejarlo para la sede que le corresponde y que la sede política, legislativa, empieza a dejar de mirar por el retrovisor y empiece a mirar un poco por el parabrisas y, en ese sentido, el anuncio del Presidente hoy día del Proyecto de Reconstrucción Nacional, creo que es lo que están esperando los chilenos”.