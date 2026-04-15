SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    No polemizar y responder, pero dejar el tema atrás: el Ministerio de Hacienda ante la exposición fiscal de Marcel

    Desde el Ministerio de Hacienda se optó, por una parte, por responder al exministro Marcio Marcel, pero con el matiz de llevar la discusión fiscal al futuro y, por otra, otra se evitó de plano.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    El exministro de Hacienda, Mario Marcel. Dedvi Missene

    El subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, y el coordinador macroeconómico del Ministerio de Hacienda, Alejandro Guin-Po Bon, abordaron la presentación de este martes del extitular de la cartera, Mario Marcel, con dos miradas distintas.

    Guin-Po descartó entrar en una respuesta al exministro y el subsecretario respondió.

    “No creo que sea prudente en este contexto polemizar con el ministro Marcel. Nosotros escuchamos sus puntos con atención y la verdad es que nuevos antecedentes que nosotros podamos dar van a ser entregados en su momento“, dijo Guin-Po en entrevista con Radio Pauta y al ser consultado sobre este tema.

    Alejandro Guin - Po Bon

    Mientras que el subsecretario entró nuevamente al debate sobre la situación fiscal de Chile y la respuesta de Marcel a las críticas de la actual administración sobre el tema, principalmente sobre el saldo de activos líquidos del Tesoro Público o la “caja fiscal”.

    “Esta ha sido una polémica necesaria, creo yo, respecto de la situación fiscal de nuestro país, pero a mi juicio llegó el minuto de dejar de mirar por el retrovisor y empezar a mirar un poco por el parabrisas, a hablar de futuro”, dijo el subsecretario en entrevista con Radio Agricultura y ante los dichos del exministro en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados.

    Sin embargo, el subsecretario de igual forma reiteró sus críticas al escenario fiscal que heredaron del gobierno del expresidente Gabriel Boric.

    “Hemos heredado una situación fiscal muy delicada (...) Obviamente que es muy relevante mirar la caja y los activos del Tesoro en el mes de diciembre, en donde en un año normal eso era de un orden de US$3.000 y US$4.000 millones, y lo que se fue en diciembre, el 31 de diciembre del año pasado, fue el orden de US$40 millones, el 1% de aquello”, reiteró sobre el debate de la caja fiscal.

    Además, defendió el debate planteado de que “si se hubiese entregado la caja de manera normal, el gobierno tendría que haber sincerado que la deuda que tuvo que haber adquirido era mayor y, probablemente, en caso de haber pasado el límite que está permitido de deuda, tuvo que haber pedido autorización en el Congreso”.

    Ante este contexto, rechazo la postura de Marcel sobre el tema, quien dijo que “la caja fiscal no le importa a nadie”.

    El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez.

    “A nosotros nos importa, y creo que eso repercute naturalmente también en los chilenos, y creo que a la opinión pública le interesa saber por qué aumentó la deuda flotante en 40% durante la administración anterior”, añadió.

    Otra respuesta a los dichos de Marcel por parte del subsecretario tuvo que ver con la decisión del actual gobierno de neutralizar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) apelando a la situación fiscal y el alto precio del petróleo en el mundo por la guerra en Irán. Una situación que provocó la alza histórica de las bencinas en Chile.

    El exministro de Hacienda dijo que “hasta el momento se han comprometido en medidas compensatorias lo mismo que habría costado la aplicación convencional del Mepco. Si suman los US$284 millones que igual se gastaron en la operación parcial del mecanismo, se ha gastado US$844 millones como producto del alza internacional de los combustibles”.

    Ante este contexto, el subsecretario de Hacienda comentó “que frente a una emergencia de este tipo, el gobierno tomó una decisión, que es transitar desde, pese a que no es un subsidio propiamente tal el Mepco, pero desde una lógica de subsidio general y plano, a una lógica de ayudas focalizadas, dirigidas a la clase media y a los sectores más desfavorecidos. Eso no lo considera el ministro Marcel en sus declaraciones”.

    “Tampoco considera que, claro, los cálculos que él hace, las medidas que ha tomado el gobierno son las medidas que ha tomado hasta el día de hoy, pero el conflicto en Medio Oriente sigue. Y, por lo tanto, el menor costo fiscal que va a tener el haber traducido a precio el 26 de marzo de la manera en que se hizo, eso va a seguir produciéndose. Ese neteo que hace el ministro Marcel, creo que en este caso particular no corresponde. ”, agregó.

    El exministro de Hacienda, Mario Marcel. Dedvi Missene

    Otro argumento que planteó fue que “quizás lo más relevante, llevándolo a nivel de números, es que no consideran esos cálculos que las medidas que ha impulsado el gobierno también han tenido algunos caracteres recaudatorios”.

    En tanto, en entrevista con Radio Infinita, agregó que “su explicación puede haber tenido más detalles respecto de los ahorros que tiene Chile y el FEES (Fondo de Estabilización Económica y Social), porque el FES se redujo de US$8.000 a US$4.000 millones, que fue lo que recibió esta administración”.

    “Lo relevante es que, además de haber tenido las metas fiscales más deficitarias que han existido en los últimos 16 años, las incumplió en los últimos tres años de manera especialmente intensa, el último pasando a un déficit estructural del 3,6%. Entonces, eso nos hereda a nosotros naturalmente una situación fiscal compleja, delicada”, agregó.

    De igual forma, luego de reiterar sus críticas al escenario fiscal heredado y responder a Marcel, reiteró el mensaje de mirar al futuro.

    “Esta es una discusión pública muy relevante e interesante, ha copado parte de la agenda en el primer mes de gobierno, pero a mi juicio llegó el minuto de mirar hacia adelante por esta delicada situación fiscal, encontrar la única solución estructural para esto. Y la única solución estructural para esto es que Chile vuelva a crecer, no hay otra”, dijo de cara a presentar el “Proyecto de Reconstrucción Nacional” o ley miscelánea.

    Mientras que en Radio Infinita complementó que “llegó el momento de ese debate, dejarlo para la sede que le corresponde y que la sede política, legislativa, empieza a dejar de mirar por el retrovisor y empiece a mirar un poco por el parabrisas y, en ese sentido, el anuncio del Presidente hoy día del Proyecto de Reconstrucción Nacional, creo que es lo que están esperando los chilenos”.

    Más sobre:EconomíaMario MarcelFiscalAlejandro Guin-Po BonJuan Pablo Rodríguez

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El cobre extiende su racha y está a punto de recuperar todo lo perdido por la guerra en Medio Oriente

    Transparencia revela cuánto han percibido asesores de Kast por doble función en cargos de elección popular

    Caso Nabila Rifo: Comisión de Libertad Condicional de Coyhaique rechaza tercera petición de Mauricio Ortega y seguirá en la cárcel

    Amiga de Trinidad Cruz Coke expone ante la PDI quién sería el sospechoso del triple homicidio de La Reina

    De una panelista de TV a un dirigente estudiantil: flotilla humanitaria con chilenos se embarca a Gaza

    Sergio Lavandero: “Se ha invertido mucho en educación durante más de dos décadas, pero lo hemos hecho mal”

    Lo más leído

    1.
    Gobierno proyecta alza de las bencinas para este jueves y dice que la subida habría sido tres veces mayor sin el Mepco

    Gobierno proyecta alza de las bencinas para este jueves y dice que la subida habría sido tres veces mayor sin el Mepco

    2.
    El ministro de Defensa tiene más de $ 30 mil millones en inversiones y un fideicomiso

    El ministro de Defensa tiene más de $ 30 mil millones en inversiones y un fideicomiso

    3.
    El cobre registra un fuerte salto en Londres y el precio llega a su nivel más alto desde el inicio de la guerra

    El cobre registra un fuerte salto en Londres y el precio llega a su nivel más alto desde el inicio de la guerra

    4.
    Salario Mínimo: CUT responde al ministro del Trabajo y dice que el foco de preocupación está en recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores

    Salario Mínimo: CUT responde al ministro del Trabajo y dice que el foco de preocupación está en recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores

    5.
    Regulador de quiebras presenta querella contra exliquidador de Minera Tres Valles por cohecho y denuncia “esquema de corrupción”

    Regulador de quiebras presenta querella contra exliquidador de Minera Tres Valles por cohecho y denuncia “esquema de corrupción”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia en Santiago: cuándo podrían llegar las precipitaciones, tras el paso de sistemas frontales en la zona centro-sur

    Lluvia en Santiago: cuándo podrían llegar las precipitaciones, tras el paso de sistemas frontales en la zona centro-sur

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Cómo ha cambiado el régimen de Irán desde que estalló la guerra con Estados Unidos e Israel

    Cómo ha cambiado el régimen de Irán desde que estalló la guerra con Estados Unidos e Israel

    Servicios

    Anuncian preventa del Álbum del Mundial 2026: ¿Dónde comprar y cuáles son los precios?

    Anuncian preventa del Álbum del Mundial 2026: ¿Dónde comprar y cuáles son los precios?

    Las 5 comunas de la RM con corte de agua programado para este miércoles

    Las 5 comunas de la RM con corte de agua programado para este miércoles

    A qué hora y dónde ver a Cruzeiro vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores

    A qué hora y dónde ver a Cruzeiro vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores

    Transparencia revela cuánto han percibido asesores de Kast por doble función en cargos de elección popular
    Chile

    Transparencia revela cuánto han percibido asesores de Kast por doble función en cargos de elección popular

    Caso Nabila Rifo: Comisión de Libertad Condicional de Coyhaique rechaza tercera petición de Mauricio Ortega y seguirá en la cárcel

    Amiga de Trinidad Cruz Coke expone ante la PDI quién sería el sospechoso del triple homicidio de La Reina

    El cobre extiende su racha y está a punto de recuperar todo lo perdido por la guerra en Medio Oriente
    Negocios

    El cobre extiende su racha y está a punto de recuperar todo lo perdido por la guerra en Medio Oriente

    Parque Arauco concreta renovación de su directorio y destaca su liderazgo en ingresos por m2 frente a competidores

    No polemizar y responder, pero dejar el tema atrás: el Ministerio de Hacienda ante la exposición fiscal de Marcel

    Día de la Cocina Chilena: los platos más pedidos por los chilenos en el delivery
    Tendencias

    Día de la Cocina Chilena: los platos más pedidos por los chilenos en el delivery

    Por qué el 10% de las personas no responde a las inyecciones GLP-1 como Ozempic

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Un favorito sufre a dos meses del Mundial: Francia pierde a una de sus estrellas por una grave lesión
    El Deportivo

    Un favorito sufre a dos meses del Mundial: Francia pierde a una de sus estrellas por una grave lesión

    Dos goles por insólitos errores de los arqueros: el frenético inicio del duelo entre el Bayern Múnich y el Real Madrid

    En vivo: Real Madrid visita al Bayern en busca de un cupo para la semifinal de la Champions League

    Este es el mejor teléfono Samsung para hacer astrofotos
    Tecnología

    Este es el mejor teléfono Samsung para hacer astrofotos

    Huawei muestra los nuevos Pura 90 Pro y Pura 90 Pro Max con cámara de 200 MP y colores difuminados

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    Javier Rodríguez, escritor chileno: “Todos, en algún momento, somos o seremos decadentes. Es inevitable”
    Cultura y entretención

    Javier Rodríguez, escritor chileno: “Todos, en algún momento, somos o seremos decadentes. Es inevitable”

    El legendario poncho de Gabriel Parra revive gracias a su hija Juanita en un nuevo aniversario de su muerte

    Un disco que sería distinto: Los Tres a 30 años del MTV Unplugged, el hito que definió una era

    Aitor Esteban, líder del Partido Nacionalista Vasco: “Hay un punto de no retorno que va a suponer un proceso de mayor integración europea”
    Mundo

    Aitor Esteban, líder del Partido Nacionalista Vasco: “Hay un punto de no retorno que va a suponer un proceso de mayor integración europea”

    EE.UU. e Irán mantienen conversaciones indirectas para extender el alto el fuego de dos semanas

    Senado de EE.UU. rechaza la cuarta resolución de poderes de guerra impulsada por los demócratas

    Día de la Cocina Chilena: los ingredientes infaltables para un plato típico
    Paula

    Día de la Cocina Chilena: los ingredientes infaltables para un plato típico

    Hablemos de amor: Cuando el amor no responde

    Más allá de la violencia escolar: la crisis de salud mental y soledad en la niñez