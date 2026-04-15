Caso Nabila Rifo: Comisión de Libertad Condicional de Coyhaique rechaza tercera petición de Mauricio Ortega y seguirá en la cárcel

En una sesión desarrollada este martes 14 de abril, la Comisión de Libertad Condicional de Coyhaique rechazó la solicitud de Mauricio Ortega, encarcelado por el ataque a Nabila Rifo, de ser dejado en libertad condicional.

El condenado realizó su postulación a este beneficio por tercera vez en marzo pasado. Sin embargo, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) presentó el pasado 20 de marzo sus descargos contra la petición.

“Fue considerado por la comisión no otorgar la libertad condicional, atendido a que si bien cumplía con los requisitos objetivos de tiempo y buena conducta, el informe psicosocial arrojaba un resultado negativo en cuanto al avance en el proceso de reinserción social ”, explicó la ministra Natalia Rencoret, presidenta de la Corte de Apelaciones de Coyhaique.

Al respecto, la directora regional de SernamEG, Patricia Baeza, señaló: “Valoramos la decisión de la Comisión de Libertad Condicional de Coyhaique, de rechazar nuevamente otorgar el beneficio a Mauricio Ortega. Creemos que esta medida va en la línea de la gravedad delito y el resguardo de la seguridad de la víctima ”.

“Como SernamEG, reafirmamos nuestro compromiso de seguir acompañando a nuestra representada, así como a su familia, velando por sus derechos y contribuyendo a que puedan enfrentar este proceso con el apoyo necesario”, agregó la autoridad regional.

Mauricio Ortega se encuentra actualmente condenado a 18 años de cárcel como autor de lesiones graves gravísimas, lesiones graves y violación de morada en contra de Nabila Rifo.

Aquel 14 de mayo de 2016, Ortega atacó a su pareja con una piedra en reiteradas ocasiones y le habría extraído ambos globos oculares, lo que le causó ceguera permanente.