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    Nacional

    SernamEG afirma que aún no hay antecedentes para calificar como femicidio el caso de Camila Ponce y se desatan críticas contra ministra Marín

    El organismo aseguró que los antecedentes disponibles no permiten establecer una motivación de género, mientras que parlamentarias y la familia de la víctima exigen que se investigue como crimen de odio y cuestionan la postura del Ejecutivo.

    Por 
    Roberto Martínez
    Camila Ponce

    El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) emitió este lunes una declaración pública en la que informó que, hasta ahora, no existen antecedentes suficientes para calificar como femicidio el asesinato de Camila Ponce Arriagada, joven conductora de aplicación que falleció tras un violento ataque en Valparaíso el pasado 19 de marzo.

    Según indicó el organismo, desde que se tomó conocimiento del caso, la Dirección Regional de Valparaíso activó sus protocolos internos y coordinó acciones con el Ministerio Público, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) para recabar antecedentes.

    Sin embargo, precisaron que, de acuerdo con la información proporcionada por la Subcomisión de Coordinación Intersectorial de Femicidios, “no permiten, hasta ahora, establecer que se trate de un hecho de violencia por razones de género”, condición necesaria para la eventual presentación de una querella por femicidio.

    El SernamEG agregó que la causa, actualmente en manos de la Fiscalía de Valparaíso, se encuentra bajo carácter de reserva, lo que limita el acceso a los antecedentes a los intervinientes del proceso.

    “El Servicio tomó contacto con la familia de la víctima el 26 y 30 de marzo para brindarles orientación y apoyo, gestionando las coordinaciones necesarias para que accedan a atención psicológica a través del Programa de Atención a Víctimas (PAV) de la Subsecretaría de Prevención del Delito, además de informarles sobre los aspectos legales del proceso”, dice el escrito.

    Ministra se ausenta de comisión

    La declaración fue emitida horas después de que la Comisión de la Mujer y Equidad de Género del Senado recibiera este lunes a la familia de la joven víctima, quienes solicitaron que el crimen sea investigado como femicidio, argumentando que existirían elementos que apuntan a un ataque motivado por su orientación sexual.

    Ministra Judith Marín

    Tras la sesión, a la cual no asistió la ministra Judith Marín, las senadoras acordaron de forma transversal oficiar al Ministerio de la Mujer para que evalúe presentar una querella, en cumplimiento de su rol legal.

    Sin embargo, posterior a la declaración del SernamEG, la senadora Karol Cariola (PC) criticó duramente la postura del Ejecutivo y del propio servicio, manifestando que “el Ministerio de la Mujer le falla doblemente a Camila Ponce y su familia”.

    La parlamentaria cuestionó tanto la ausencia de la ministra en la sesión como la decisión de no querellarse por femicidio. “Resulta incomprensible que justamente el Ministerio de la Mujer no lo haga. No puede haber dos miradas tan distintas en un mismo gobierno”, agregó.

    En el mismo tenor, la diputada Irací Hassler detalló que “en la Comisión de Mujeres de la Cámara, la ministra de Seguridad (Trinidad Steinert) calificó como femicidio el crimen contra Camila Ponce y presentó querella. ¿Por qué el Ministerio de la Mujer no? Ministra Marín, seguimos esperando que rectifiquen y actúen con urgencia“.

    Cabe recordar que el hecho ocurrió el 19 de marzo en Avenida España, cuando la víctima fue agredida tras un altercado con otro conductor. El agresor la golpeó con un objeto contundente y posteriormente la arrastró con su vehículo por varios metros antes de abandonarla gravemente herida.

    Camila Ponce permaneció internada en el Hospital Carlos van Buren con diagnóstico de muerte cerebral, falleciendo el 24 de marzo.

    En tanto, el agresor fue detenido por la PDI en Iquique, mientras intentaba dejar el país a través del Complejo Fronterizo de Colchane. Fue formalizado por el delito de homicidio simple, quedando con la medida cautelar de prisión preventiva.

    Más sobre:Camila PonceFemicidioSernamEGJudith MarínKarol CariolaIrací HasslerComisión de la Mujer y Equidad de GéneroSenadoNacional

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