Caso Nabila Rifo: Mauricio Ortega vuelve a pedir libertad condicional y SernamEG presenta descargos

Hijos de Nabila Rifo cumplen medidas cautelares tras ser acusados de mortal agresión a la última pareja de su madre.

Luego que, en noviembre del año pasado, debió retornar a la cárcel, Mauricio Ortega Ruiz, condenado a una pena de 18 años como autor de lesiones graves gravísimas, lesiones graves y violación de morada en contra de Nabila Rifo, volvió a solicitar el beneficio de libertad condicional.

El martes 17 de marzo, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) en Aysén fue notificado por el Juzgado de Garantía de Coyhaique de una nueva postulación de Mauricio Ortega al beneficio carcelario.

La noche del 14 de mayo del 2016, Ortega atacó a su pareja en las afueras de su casa. La golpeó con una piedra en reiteradas ocasiones y le extrajo ambos globos oculares, cegándola para siempre.

Al año siguiente fue condenado. La Corte Suprema estimó que el delito que se configuraba no correspondía a un femicidio frustrado y lo recalificó, rebajando la pena de 26 a 18 años de cárcel.

Ante la tramitación del beneficio de libertad condicional en favor de Ortega, en un documento del Juzgado de Garantía de Coyhaique, al que accedió La Tercera, se dispuso la notificación personal de la víctima, Nabila Rifo “considerando su especial condición de discapacidad para la comunicación de lo resuelto, a fin de que personalmente o a través de su abogado de SernamEG puedan dar a conocer sus alegaciones ante la Comisión de Libertad Condicional”.

De esta manera y en representación de la víctima, el SernamEG confirmó que se opuso a la postulación y presentó los descargos el viernes 20 de marzo, los que serán revisados el próximo 14 de abril, cuando sesione la Comisión de Libertad Condicional.

Esta es la tercera vez que Ortega solicita el beneficio.

La primera postulación fue en marzo del 2025, la que fue rechazada.

En octubre del año pasado, la solicitud fue aceptada, pero posteriormente revocada, tras un recurso de amparo que presentó SernamEG y que la Corte Suprema ratificó.

El fallo estableció que no se consideraron adecuadamente las condiciones de discapacidad visual de la víctima, lo que requería ajustes específicos para garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos, declarando ilegal lo resuelto al vulnerar el debido proceso.

Tras ello, sesionó otra vez la comisión y la solicitud fue rechazada en noviembre por estimarse que “el postulante no ha demostrado haber tenido avances significativos en su proceso de reinserción social”.

En esta nueva postulación, el SernamEG presentó los descargos de la víctima, además de las apelaciones en representación de otras dos víctimas de violencia de género que son representadas por la Dirección Regional de Aysén del servicio, y en cuyos casos los condenados también están solicitando el beneficio.

La Comisión de Libertad Condicional de Aysén, en tanto, sesionará el próximo 14 de abril, instancia en la que resolverá sobre estas solicitudes.

Ortega fue condenado en 2017 a 18 años de presidio efectivo, lo que lo habilitó para postular a este beneficio al haber cumplido la mitad de su pena.