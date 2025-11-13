Detienen a Mauricio Ortega tras revocación de su libertad condicional confirmada por la Corte Suprema

Este miércoles, el condenado por las graves lesiones causadas a Nabila Rifo, Mauricio Ortega, fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI), luego de que la Corte Suprema confirmara la resolución que anuló su libertad condicional.

Fue ayer cuando en la Sala Penal de la Corte Suprema se desarrolló una sesión excepcional en la que se escucharon los alegatos de las partes respecto al recurso que presentó la defensa de Ortega en contra de la resolución de la Corte de Apelaciones de Coyhaique que revocó su libertad, aprobada previamente por la Comisión de Libertad Condicional.

El tribunal de alzada dictaminó su revocación a la libertad del agresor de Rifo, luego de acoger un recurso de amparo interpuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) y ordenó su reingreso al Centro Penitenciario de Puerto Aysén.

Esto, luego de que, en la tramitación de su libertad condicional, no se notificara debidamente a Rifo.

Con todo, esta jornada, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, confirmó la detención de Ortega a través de su cuenta en X.

“Luego de interponer un recurso de amparo a través del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, la PDI detuvo a Mauricio Ortega para volver a prisión", señaló la secretaria de Estado.

Desde la PDI, afirmaron que la captura se dio por orden del Juzgado de Garantía de Coyhaique, tras lo cual la Brigada de Homicidios local procedió a su captura para ser reingresado al Centro de Detención Preventiva de Puerto Aysén, a la espera de una nueva sesión de la comisión que analizará su libertad.

El comisario Ítalo Todaka, jefe de la Brigada de Homicidios Coyhaique, afirmó que “hoy se dio cumplimiento a una resolución judicial del Juzgado de Garantía, en la cual se solicitaba la detención de Mauricio Ortega”.

El condenado fue detenido en una vivienda de Coyhaique y no opuso resistencia al actuar policial.