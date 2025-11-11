OFERTA ELECCIONES $990
    Nacional

    Corte Suprema confirma resolución que revocó la libertad condicional de Mauricio Ortega

    El sujeto condenado por el ataque a Nabila Rifo debe esperar en el Centro Penitenciario de Puerto Aysén que la comisión de libertad condicional vuelva a sesionar para analizar su solicitud.

    Por 
    José Navarrete
     
    María Catalina Batarce
    Mauricio Ortega / Nabila Rifo

    En la sala penal de la Corte Suprema se desarrolló este martes una sesión extraordinaria en la que se escucharon los alegatos de las partes respecto al recurso que la defensa de Mauricio Ortega presentó contra la resolución que revocó su libertad condicional.

    La defensa del condenado por la brutal agresión a Nabila Rifo aseguraba que la determinación de la Corte de Coyhaique que revocó su beneficio era ilegal y arbitrario. 

    Tras la audiencia, la Suprema desestimó tales argumentaciones y confirmó lo decidido por el tribunal de alzada.

    Ortega había accedido a la libertad condicional, sin embargo, el pasado 22 de octubre, la Corte de Apelaciones de Coyhaique acogió el recurso de amparo interpuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) y ordenó su reingreso al Centro Penitenciario de Puerto Aysén.

    El tribunal de alzada dispuso que la comisión de libertad condicional vuelva a sesionar para analizar la solicitud del condenado con la debida notificación previa de la víctima.

    Mientras ello se resuelve, Ortega debía permanecer tras las rejas.

    Ante esa resolución adveras, su abogado defensor, Cristián Muñozelevó el asunto hasta la Corte Suprema.

