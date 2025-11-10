Corte Suprema concede alegatos en forma extraordinaria por caso Nabila Rifo

Accediendo a la presentación que hizo la defensa de Mauricio Ortega, la Corte Suprema fijó fecha para una audiencia extraordinaria de alegatos respecto a la revocación de la libertad condicional a la que había accedido el sujeto condenado por la agresión a su expareja Natalia Rifo.

La audiencia se realizará este martes 11 de noviembre.

Ortega fue juzgado y sentenciado por golpear y sacarle los ojos a la mujer tras una discusión en su hogar, la madrugada del 14 de mayo de 2016, en Coyhaique.

Tras el juicio oral, a mediados de 2017, el máximo tribunal rebajó la condena de Mauricio Ortega de 26 a 18 años, bajo el argumento de que no existían antecedentes en la causa para probar el delito de femicidio frustrado por el que acusó la Fiscalía de Aysén.

Ortega había accedido al beneficio de libertad condicional, sin embargo, el pasado 22 de octubre, la Corte de Apelaciones de Coyhaique acogió el recurso de amparo interpuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) y ordenó su reingreso al Centro Penitenciario de Puerto Aysén.

El tribunal de alzada dispuso que la comisión de libertad condicional vuelva a sesionar para analizar la solicitud del condenado con la debida notificación previa de la víctima.

Mientras ello se resuelve, Ortega debía permanecer tras las rejas.

Ante esa resolución adveras, su abogado defensor, Cristián Muñoz, elevó el asunto hasta la Corte Suprema.

Muñoz plantea que el dictamen del tribunal de alzada es ilegal y arbitrario, puesto que se basa en que la notificación a la víctima para que se pronunciara no sería válida, pese a que, según insiste el defensor, se realizó en el domicilio que ella aportó.