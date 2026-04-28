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    Golpe al Cartel Jalisco Nueva Generación: capturan a “El Jardinero”, presunto sucesor de “El Mencho”

    El operativo, ejecutado sin disparos, también permitió la detención de un supuesto operador financiero clave, en una acción coordinada que busca debilitar la estructura de la poderosa organización criminal mexicana.

    Por 
    Roberto Martínez
     
    Europa Press
    Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”

    Una operación de alto nivel encabezada por la Secretaría de Marina de México (SEMAR) culminó este lunes con la detención de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, sindicado como el posible nuevo líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes (El Mencho) a fines de febrero.

    La captura se llevó a cabo en el estado de Nayarit, en el oeste del país, y fue confirmada por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quien además detalló que el detenido cuenta con una orden de aprehensión vigente en México y es requerido por autoridades de Estados Unidos con fines de extradición.

    Por su captura, Washington ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares.

    Según información oficial, el operativo fue resultado de labores de inteligencia y coordinación interinstitucional, destacando que no se efectuaron disparos ni se registraron personas heridas o fallecidas.

    Para concretarlo, se desplegó un amplio contingente que incluyó aeronaves de vigilancia, helicópteros de apoyo, unidades de transporte de tropas y cientos de efectivos navales.

    Cae presunto operador financiero

    En paralelo, fuerzas especiales del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional detuvieron a César Alejandro “N”, alias “El Güero Conta”, identificado como supuesto operador financiero de Flores Silva y pieza clave en la estructura del CJNG.

    De acuerdo con las autoridades, “El Güero Conta” estaría vinculado al lavado de dinero mediante empresas fachada y testaferros, además de la adquisición de bienes como aeronaves, embarcaciones, propiedades y la inversión en industrias como la producción de tequila.

    El propio García Harfuch subrayó que esta detención “representa un golpe importante a la estructura financiera” del grupo criminal, en línea con la estrategia del gobierno mexicano de atacar tanto el brazo operativo como las redes económicas de las organizaciones delictivas.

    Tras conocerse la operación, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó “la valentía y precisión” de la Marina mexicana, asegurando que este tipo de acciones contribuyen a desarticular redes criminales que amenazan la seguridad regional.

    Cabe señalar que el CJNG es considerado uno de los carteles más poderosos y violentos de México, con presencia en múltiples estados y una amplia red internacional.

    La muerte de su histórico líder, “El Mencho”, abrió una pugna interna por el control de la organización, en la que Flores Silva habría emergido como uno de los principales sucesores.

    Más sobre:MéxicoAudias Flores SilvaEl JardineroCartel Jalisco Nueva GeneraciónNarcotráficoCésar Alejandro “N”El Güero ContaMundo

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