Microbuses de Valparaíso inician paro por millonaria deuda en subvenciones y alza de combustibles

Presentan proyecto de ley que busca elevar las penas a conductores del transporte público que pongan en riesgo a los pasajeros (Foto referencial: Sebastian Cisternas/Aton Chile)

Desde las 17.00 horas de este lunes, las micros que conectan la provincia del Marga Marga con el puerto de Valparaíso, comenzaron una paralización de servicio debido a que -acusan- existe una deuda en el pago de subvenciones y por la falta de medidas frente al alza de combustibles.

El presidente de la Confederación de Transporte Terrestre del Gran Valparaíso, Óscar Cantero, detalló que la medida de presión afecta principalmente los recorridos que van desde Villa Alemana (Peñablanca) a Valparaíso.

“Los conductores del transporte público de la provincia de Marga Marga, desde el recorrido 101 al 125, han decidido paralizar porque no pueden seguir trabajando en las condiciones desde el alza del combustible", señaló el dirigente.

Cantero agregó que “en ese aspecto, los conductores ya no alcanzan a sacar su porcentaje, no tienen plata para echarle petróleo a los buses durante el día y esto provocó un caos, y ellos han decidido tomar esta acción y nosotros tenemos que compartir con ellos esta decisión”.

En ese sentido, también señaló que las autoridades de transporte adeudarían más de $10 mil millones por concepto de subvenciones desde septiembre del año pasado, cuando se solicitó congelar la tarifa, además por la rebaja que significa el uso de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) en los servicios.

Medidas ante contingencia

Debido a lo anterior, desde la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) filial Valparaíso, anunciaron un plan de contingencia para morigerar los efectos de la falta de buses.

La compañía anunció que durante la tarde está aumentando la capacidad del servicio. “En concreto, se ha reforzado el servicio con más trenes dobles. Esto implica que, entre Puerto y Limache, los servicios serán dobles. Y, entre Puerto y Sargento Aldea se doblarán algunos servicios adicionales”, consigna EFE.

En esa línea, también afirman que la empresa se mantendrá en coordinación con el Seremi de Transportes para dar a conocer a los usuarios los detalles de este plan operacional especial.