Arrau defiende instalación del Ejecutivo y afirma que “en 45 días hemos avanzado mucho más que otros gobiernos”

El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, defendió este lunes el proceso de instalación del gobierno del Presidente José Antonio Kast y aseguró que en los 46 días de la nueva administración, se ha avanzado “mucho más” que en mandatos anteriores.

Las declaraciones del secretario de Estado se dieron en entrevista con Tolerancia Cero, de CNN Chile, donde analizó el proceso de instalación del Ejecutivo frente a cuestionamientos hacia algunos ministros o por ciertos episodios, como el cuestionado oficio de la Dirección de Presupuesto (Dipres) en el marco de la formulación de la ley de Presupuesto 2027.

En esa línea, Arrau fue consultado por los problemas de los primeros días, donde incluso, el presidente del Partido Republicano -en el que milita Arrau-, senador Arturo Squella, calificó de “error comunicacional” la filtración del documento y apuntó contra el Segundo Piso.

Ante esto, Arrau afirmó que “llevamos 45, 46 días de gobierno, instalándonos, pero la verdad es que es lo más intenso que hay. Hemos recorrido la mayoría de las regiones del país, con jornadas extendidas, trabajando con los funcionarios, ha sido demasiado intenso”.

En ese sentido, el titular de Obras Públicas defendió la actuación del gobierno y ejemplificó con la gestión de distintos secretarios de Estado.

“Estamos con mucho trabajo. Lo que yo veo es que el ministro (de Hacienda, Jorge) Quiroz comunicando su reforma; la ministra de Educación María Paz Arzola con el proyecto de aula segura (sic), comunicando lo que está haciendo. La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, que la critican por ahí, en desalojos, en operativos, con cifras récord de detenidos, con una serie de proyectos de ley”, detalló.

A renglón seguido afirmó: “O sea, yo creo que en 45 días la cosa ha avanzado bastante más que en muchos otros gobiernos”.

“(Tenemos) veintitantos ministros, treinta y tantos subsecretarios si no me equivoco, que han estado comunicando lo que están haciendo. Al principio nos criticaban por copar la agenda y hoy que comunicamos poco”, lanzó Arrau frente a las críticas a La Moneda.

“Hemos trabajado de manera muy intensa”, defendió el secretario de Estado.