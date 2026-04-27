Partido Comunista pide retirar megarreforma del Congreso y recibe portazo de La Moneda

A las 13.00 horas, la bancada del Partido Comunista, encabezados por la diputada Daniela Serrano, llegó hasta la sede de Santiago del Congreso Nacional para reunirse con el gobierno, como parte de los diálogos legislativos sobre la megarreforma liderados por el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot.

Los comunistas llegaron con una solicitud explícita al Ejecutivo: manifestar su “profundo rechazo” al proyecto denominado de Reconstrucción Nacional, y solicitar su retiro del Congreso Nacional.

En una declaración pública dada a conocer posterior al encuentro con el titular de la Segpres, señalan que “resulta evidente que dicho proyecto es, en su esencia, una reforma tributaria regresiva encubierta que modifica radicalmente la estructura fiscal del país, beneficiando al 1% de los más ricos. Presenta además graves inconsistencias entre su articulado y su informe financiero, carece de respaldo en cifras reales y se basa en supuestos que no permiten una evaluación seria de su impacto”.

Asimismo, apunta que la idea matriz de la iniciativa “excede ampliamente su propósito declarado, incorporando materias que no guardan relación con la reconstrucción, reduciendo la capacidad recaudatoria permanente del Estado sin fuentes claras de compensación y que ”aunque el gobierno justifica este diseño en objetivos de creación de empleo y crecimiento, no existe evidencia alguna de que se alcancen esos resultados".

En el texto, los diputados PC anuncian que que como bancada ingresarán “un conjunto de iniciativas legislativas orientadas a responder a las necesidades más urgentes de la población” y que apoyarán e impulsarán “todas las acciones legislativas necesarias para separar la reconstrucción de las disposiciones tributarias regresivas, asegurando que avance sin condicionamientos y con la urgencia que las familias requieren”.

Y emplazan al Senado a retomar la discusión del proyecto que crea un impuesto a las grandes fortunas. “Dado lo anterior, el proyecto debe ser retirado e ingresar uno que permita tramitar de manera inmediata todas las medidas destinadas a la reconstrucción, separándolas de aquellas que benefician a los sectores de mayores ingresos”, destacan.

En un punto de prensa al término de la cita, Serrano apuntó que “acá hay una decisión política de hacer caja para este regalo tributario para los superricos, y nosotros en ese sentido consideramos que de perseverar con este proyecto, le estaríamos haciendo un mal a nuestro país, un mal a las personas que dependen justamente de la alimentación de la Junaeb, que dependen también de programas tan importantes como es la hospitalización domiciliaria, o también el programa de derechos humanos”.

“Creemos que en ese sentido lo mejor que puede hacer este gobierno es retirar el proyecto, e ingresar un proyecto de reconstrucción real. En boca del ministro de la Segpres, reconoce que actualmente existen mecanismos de recaudación para hacernos cargo de la reconstrucción. Por tanto, no se entiende que hayan mezclado la reconstrucción con un regalo tributario para los superricos”.

También reforzó que están por rechazar la votación en general del proyecto: “Vamos a insistir en que nosotros no estamos dispuestos a aprobar un proyecto de esta envergadura, ni siquiera su idea de legislar, porque entendemos que hoy día se está instrumentalizando las principales necesidades de la población, se está instrumentalizando a las personas que están esperando la reconstrucción a raíz de los megaincendios para dar un regalo tributario a los más ricos de este país”.

Portazo del gobierno

La petición del Partido Comunista recibió un portazo del titular de la Segpres, que a nombre del gobierno reforzó la postura de mantener el proyecto tal y como fue ingresado a la Cámara de Diputados.

Valparaiso, 8 de abril 2026 El ministro Segpres, Jose Garcia Ruminot, durante la comision de Hacienda Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

“Lo plantearon (el separar el proyecto) y para nosotros el proyecto es uno solo. El proyecto es un conjunto armónico de medidas, creemos firmemente que es un proyecto plenamente ajustado a las normas constitucionales”, dijo García Ruminot tras la reunión.

El ministro recalcó que si bien están abiertos a “seguir escuchando sobre materias específicas del proyecto, por supuesto que el proyecto se sigue tramitando, ya está funcionando la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, ya han creado también una mesa de trabajo y, por lo tanto, creemos que cuanto antes, cuanto más pronto esté despachada esta iniciativa, por las implicancias que tiene, porque la necesitamos para aumentar la inversión, la necesitamos para aumentar el empleo, la necesitamos para que también nuestras arcas fiscales estén mucho más equilibradas, cuanto más pronto lo hagamos, mucho mejor”.