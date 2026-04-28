Núñez (PC): “Si el gobierno sigue con esta política, la gente se va a indignar y salir a las calles. Que no nos echen la culpa”

El senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, abordó en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, la tramitación de la megarreforma, en momentos en que el gobierno, por primera vez, instaló un diálogo formal con el PC.

Entrevistado por Rodrigo Álvarez y Francisco Artaza, el parlamentario destacó las propuestas que -luego de realizada esta entrevista- entregarían los diputados del PC al ministro José García Ruminot, pero advirtió que si el proyecto no se divide, rechazarán la idea de legislar.

Su diagnóstico fue especialmente crítico con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz: “Se ha convertido en un personaje muy poco confiable” y “parece que es parte de ese pensamiento propio de Pinochet”, dijo sobre el titular de Hacienda.

Finalmente, los diputados de su partido serían recibidos por García Ruminot. ¿Cómo toma esa apertura al diálogo?

Creo que es importante que el gobierno no excluya a ningún partido de las conversaciones. Nosotros somos parte del Congreso y hace varios días, casi semanas, que la bancada de diputados del Partido Comunista le había pedido una reunión al ministro García Ruminot. Se dice que la izquierda no tiene propuestas, que solo rechaza y hay un documento con propuestas que van a llevar respecto a cómo enfrentar este momento, los temas económicos que están presentes en el país y que son soluciones que no implican hacer ni ajustes fiscales ni rebaja de impuestos, que al final terminan beneficiando a los mismos de siempre. Valoro que el gobierno escuche a todo el mundo, que ojalá nos escuche mucho y nos haga caso, pero eso ya es un exceso de optimismo mío.

¿Qué tipo de propuestas se llevarán?

Estamos proponiendo que en vez de rebajar el IVA a la primera vivienda, que es algo que ya la propia Cámara de la Construcción ha dicho que no va a bajar el valor de la vivienda, que ese 18% se transforme en dinero, que pase para el primer pie para la compra de esta vivienda; proponemos que quienes tienen salarios bajo un millón de pesos no paguen impuesto global complementario, postulamos un crédito tributario para aquellas empresas que hagan inversión en innovación, ciencia y tecnología. Ahí hay tres propuestas que ojalá el gobierno las tome.

¿Hay un cambio de estrategia en la denominada oposición más dura? El PDG logró ciertas cosas a cambio de aprobar la idea de legislar y la izquierda podría quedar en una suerte de irrelevancia.

Mantenemos lo que hemos dicho y se lo vamos a señalar al ministro García Ruminot. Creemos que si este proyecto se mantiene tal cual como está, con todos sus componentes tan heterogéneos, misceláneos y retrógrados, lo vamos a rechazar y creemos que rechazar la idea de legislar es muy importante porque es una señal política. La derecha lo hizo muchas veces (...) Ahora, independiente de lo que ocurra y sobre todo si se aprueba la idea de legislar, va a ser muy importante la votación en particular. Esa va a ser la prueba de fuego para el PDG, cómo se manifiesta en un punto específico. Por ejemplo, en la reintegración tributaria, que es algo profundamente retrógrado, ¿Qué va a hacer el PDG?

El Presidente Kast endureció el tono respecto de las supuestas causas que obligarían a este gobierno a enfrentar la gestión de la administración anterior y lanzó duras frases hacia Boric.

Creo que es una actitud pusilánime echarle la culpa a otro de los errores propios. Gabriel Boric no tiene la culpa de lo mal que está haciendo las cosas el gobierno actual. Lo que uno ve es más bien una táctica comunicacional: mientras más errores y más problemas enfrente al gobierno, más atacan a Boric.

Respecto al oficio de Hacienda, ¿es una advertencia de que se van a hacer recortes específicos en programas sociales?

Hay que decir las cosas como son. Esto no es un documento informal, no es una asesoría, es un oficio del Ministerio de Hacienda. Los oficios son documentos formales que mandó el ministerio diciendo que tiene que haber programas sociales que quedan descontinuados, que se terminan, y en otros proponen rebajas parejas del 15%. Esto es una instrucción (...) Si esto no se denuncia públicamente, probablemente hubiesen seguido cursando y hay situaciones gravísimas, con el programa de alimentación escolar, pero también con el programa de lectoescritura. Es bien escandaloso. Me hubiese gustado que Quiroz fuera más honesto en decir que él cree que este tipo de programas no son necesarios porque sencillamente quiere menos Estado y más privados.

¿No lo convenció la aclaración del ministro Jorge Quiroz respecto de que es una recomendación y no una instrucción?

No, no me convenció. La verdad es que el ministro Quiroz se ha convertido en un personaje muy poco confiable, yo no sé con qué ‘domingo 7′ nos va a salir próximamente y esta falta de confianza también se avala por su currículum.

Si no le da confianza, ¿por qué sentarse a conversar con el gobierno?

Es que hay mucha gente en el gobierno que a mí no me da confianza, pero tengo un rol y en democracia tenemos que conversar con los que piensan distinto (...) Es nuestro deber como parlamentarios.

Respecto al salario mínimo, ¿teme que lo que se consiguió en la administración anterior no avance o se estanque?

Creo que el gobierno tiene la responsabilidad política de compensar ahora, en esta negociación del salario mínimo, la pérdida de poder adquisitivo que tienen los trabajadores y las trabajadoras con las alzas que están ocurriendo. Especialmente, esperemos cómo viene el IPC -del mes de abril- que vamos a conocer el 5 de mayo, que se espera que sea muy alto. Lo que uno esperaría es que el gobierno al menos parta poniendo en la mesa de la negociación el aumento en el IPC esperado (...) y que además haya otras medidas que permitan compensar la pérdida de poder adquisitivo. Espero que esos temas estén presentes en la negociación y que el gobierno escuche a la CUT y no le dé un portazo.

¿Ha visto señales del ministro Quiroz en ese sentido?

No he escuchado ninguna palabra del ministro Quiroz que diga algo a favor de los trabajadores, o de beneficios o derechos sociales. Hemos escuchado puras loas a que hay que cuidar a los grandes empresarios, de que toda la marcha de la economía del país depende de ellos. Esto es como muy parecido a lo que yo le escuchaba, cuando era más joven, a Pinochet. Parece que el ministro Quiroz es parte de ese pensamiento propio de Pinochet.

El viernes es el Día del Trabajador. Hasta ahora la calle no se ha manifestado, no hemos tenido una reacción popular en torno a algunas de las acciones del gobierno.

Pero no llevamos dos meses todavía. No sea tan ansioso (risas).

¿Pero cree que este 1 de Mayo puede ser una prueba de fuego para ver si hay interés de la gente de empezar a enfrentarse a esta andanada legislativa?

Oye, tome nota de que es el que está llamando a la calle (se ríe).

No. Solo consultando si cree que puede ser una primera prueba de fuego.

Sí, puede ser un punto de inflexión. Pongámoslo así. Creo que hay que estar muy atento a lo que nos diga y al discurso que den los dirigentes y el presidente de la CUT el 1 Mayo. Hoy los más golpeados con todas estas medidas son los trabajadores y las trabajadoras. Hay preocupación también de los dictámenes que puede hacer la Dirección del Trabajo para relativizar el cumplimiento y el beneficio que implica la rebaja de la jornada laboral. Tenemos, ad portas la negociación del salario mínimo, una pérdida del poder adquisitivo. Creo que los trabajadores son los que están más que nadie alertas hoy día. Pero si el gobierno sigue con esta política, si liquida la alimentación en las escuelas a los niños vulnerables, si sigue con estos anuncios de que va a terminar con el programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, si sigue anunciando recortes del presupuesto en programas que son del 15%, la salud pública con un recorte del 15% no se sostiene. Bueno, obviamente la gente se va a indignar y va a salir a las calles. Si Kast quiere eso, él está haciendo la política perfecta para generar esa situación. Pero esa es la respuesta del gobierno, que no nos echen la culpa a nosotros después.