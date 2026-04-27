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    Confianza en el gobierno de Javier Milei se desploma en abril y marca el peor nivel en toda su administración

    El índice elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella registra cuatro caídas consecutivas en lo que va del año, con fuertes retrocesos en la percepción de eficiencia y evaluación general del Ejecutivo.

    Por 
    Roberto Martínez
    Presidente argentino Javier Milei Matias Baglietto

    El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) en Argentina registró en abril una caída significativa, consolidando una tendencia a la baja que se arrastra desde comienzos de año y que refleja un deterioro sostenido en la percepción ciudadana sobre la gestión del presidente Javier Milei.

    De acuerdo con el informe elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, el indicador se ubicó en 2,02 puntos en una escala de 0 a 5, lo que representa un descenso de 12,1% respecto de marzo y una baja interanual de 13,2%.

    Se trata de la cuarta caída mensual consecutiva en 2026 -tras retrocesos en enero, febrero y marzo- acumulando una contracción de 17,9% desde fines del año pasado.

    Este desempeño empuja el promedio de la actual administración a 2,42 puntos, el nivel más bajo desde el inicio de la gestión.

    Todos los indicadores en rojo

    Uno de los aspectos más relevantes del informe es que los cinco componentes que conforman el índice mostraron caídas durante abril, evidenciando un deterioro generalizado en distintas dimensiones de la evaluación ciudadana.

    El mayor retroceso se observó en el ítem de eficiencia del gobierno, que cayó 21,4% y se situó en 1,87 puntos, uno de los niveles más bajos registrados durante la actual administración.

    También descendieron de manera importante la evaluación general del gobierno (1,64 puntos, -17,2%) y la percepción sobre la preocupación por el interés general (1,61 puntos, -13,9%).

    En contraste, los atributos de honestidad (2,50 puntos) y capacidad (2,0 puntos) se mantienen como los mejor evaluados, aunque igualmente registraron caídas respecto del mes anterior.

    En perspectiva histórica, el nivel actual de confianza se ubica por encima del registrado durante el gobierno de Alberto Fernández en abril de 2022 (1,44 puntos), pero levemente por debajo del observado en la administración de Mauricio Macri en abril de 2018 (2,07 puntos).

    Dicho factor posiciona a la gestión de Milei en una zona intermedia, aunque con una trayectoria descendente más marcada en el corto plazo.

    Segmentos críticos

    El informe también revela diferencias significativas entre distintos grupos de la población. La caída más pronunciada se registró en el segmento de entre 30 y 49 años, donde el índice retrocedió 16,7%, situándose en 1,94 puntos. En mayores de 50 años también se observó una baja relevante (-11,4%).

    En contraste, los jóvenes entre 18 y 29 años presentan el mayor nivel de confianza (2,27 puntos) e incluso registraron una leve alza mensual, consolidándose como el grupo más favorable al gobierno.

    Por nivel educativo, el mayor desplome se dio entre quienes poseen educación secundaria (-19%), mientras que quienes cuentan con formación terciaria o universitaria mantienen niveles relativamente más altos de confianza (2,21 puntos).

    Otro elemento destacado es la reducción de la brecha de género. Aunque los hombres siguen mostrando mayor confianza (2,16 puntos), fueron también quienes registraron la caída más abrupta (-16,9%), acortando la distancia con las mujeres (1,85 puntos).

    En el plano geográfico, el interior del país continúa siendo el territorio con mayor nivel de confianza (2,22 puntos), seguido por la Ciudad de Buenos Aires (1,87) y el Gran Buenos Aires (1,67), aunque todas las zonas evidenciaron retrocesos en abril.

    Economía y seguridad

    El estudio confirma, además, la fuerte incidencia de las expectativas económicas en la confianza hacia el gobierno. Entre quienes creen que la situación mejorará en el próximo año, el índice alcanza 4,03 puntos, muy por encima del promedio general.

    En contraste, quienes anticipan un empeoramiento presentan niveles extremadamente bajos de confianza (0,51 puntos), lo que refuerza la relación directa entre percepción económica y respaldo político.

    Asimismo, las personas que no han sido víctimas de delitos en el último año mantienen niveles más altos de confianza (2,12 puntos) en comparación con quienes sí han sufrido hechos delictivos (1,70 puntos).

    Más sobre:ArgentinaJavier MileiConfianzaÍndice de Confianza en el GobiernoEscuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella

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