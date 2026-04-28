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    Megarreforma: Hacienda inicia mesa técnica con asesores de diputados y primer invitado a Comisión será el CFA

    El objetivo de esta mesa de trabajo es abordar las diferencias para que cuando se retome la discusión legislativa se puedan acordar las primeras indicaciones.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    Gobierno prepara fuerte ajuste fiscal: Hacienda apunta a recortar programas y reducir gasto en Educación. Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    El proyecto estructural del gobierno de José Antonio Kast comenzó su discusión la semana pasada en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

    En la sesión del jueves el presidente de esa instancia, Agustín Romero, (Republicano) le solicitó al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, conformar un trabajo técnico durante esta semana aprovechando que no había trabajo legislativo. La propuesta fue aceptada y, por ende, este martes se iniciará el trabajo técnico en el ministerio.

    Entre las modificaciones más importantes que trae el texto legislativo está la rebaja de la tasa de impuesto a las grandes empresas desde el 27% al 23%, la reintegración del sistema impositivo y la invariabilidad tributaria por 25 años. También dentro de los temas complejos está la eliminación de las contribuciones a los mayores de 65 años.

    Asimismo, existen dudas del financiamiento del proyecto, por lo que todos esos temas se deberán abordar en este trabajo técnico.

    Los nombres ya están definidos: por parte de Hacienda estará el coordinador de Política Tributaria, Sebastián Vallebona, el asesor político, Felipe Donoso, el coordinador Macroeconómico, Alejandro Guin-Po, Bárbara Bayolo, coordinadora legislativa y el subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos, José Ignacio Llodrá.

    Por parte de los diputados la lista es extensa, ya que cada uno tenía la opción de convocar a dos.

    Así, por parte del de los diputados Republicanos, Agustín Romero, José Carlos Meza y Fernando Ugarte asistirán el abogado Juan Eduardo Guzmán, la economista de LyD Macarena García, el abogado de la Universidad de Los Andes Octavio Olguín y los abogados Gerardo Montes y Rafael Cruzat.

    27-04-2026 AGUSTIN ROMERO FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    Por el diputado UDI, Jaime Coloma va la experta y excoordinadora de Política Tributaria de los gobiernos de Sebastián Piñera, Carolina Fuensalida. Por la diputada Flor Weisse (UDI), la asesora Claudia Hurtado.

    Por los RN Diego Schalper y Eduardo Durán asiste el asesor legislativo, Jorge Mera. Por Pier Karlezi (Nacional Libertario) asiste el abogado José Ignacio Musalen y la exconstituyente, Rocio Cantuarias.

    25/04/2019 FOTOGRAFIAS A CAROLINA FUENSALIDA, COORDINADORA DE MODERNIZACION TRIBUTARIA Mario Tellez/La Tercera CAROLINA FUENSALIDA MERINO - ABOGADA - MINISTERIO DE HACIENDA - RETRATOS - ENTREVISTA mario tellez

    Por la DC, Priscilla Castillo va Pablo Verdugo, por el diputado del Partido de la Gente, Juan Marcelo Valenzuela asiste Alejandra Leiva. Por el PC, Boris Barrera va el economista y exasesor de Hacienda, Nicolás Bohme y el asesor de la bancada Cristián Cataldo.

    Por el independiente Carlos Bianchi, los asesores Francisco Castillo y Jorge Berrios.

    El objetivo de esta mesa de trabajo es abordar las diferencias para que cuando se retome la discusión legislativa se puedan acordar las primeras indicaciones.

    CFA

    CFA, el primer invitado

    La próxima semana se retomará la discusión en la Comisión de Hacienda. Y uno de los primeros invitados que deberá exponer será el Consejo Fiscal Autónomo (CFA). Así lo anticipa el propio Agustín Romero, quien ya comenzará a cursar las invitaciones.

    Por lo mismo, CFA activo una serie de reuniones con distintos expertos en materia tributaria y fiscal.

    Uno de los efectos en cuestión de esta ley es si los cálculos que el gobierno realizó para determinar los efectos de las reducciones de impuestos en la recaudación fiscal, lograr ser atenuados tanto por las medidas recaudatorias transitorias, como por el crecimiento económico que estos menores tributos podrían gatillar.

    Las citas comenzaron a tener lugar el viernes pasado y a ellas concurren los cinco consejeros del CFA: Paula Benavides (presidenta), Sebastián Izquierdo (vicepresidente), Hermann González, Joaquín Vial y Marcela Guzmán. Se extenderán durante esta semana.

    La lista la integran el exvicrepresidente del Banco Central, Manuel Marfán; el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, el expresidente del CFA, Jorge Rodríguez, el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Claudio Agostini; el acádemico de la UDD, Klaus Schmidt-Hebbel, y la académica de la Universidad de Los Andes, Ceciia Cifuentes.

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