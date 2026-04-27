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    Tras nuevo atentado contra Trump: la Casa Blanca responsabiliza a la prensa y la oposición de la violencia política en Estados Unidos

    Tras el tiroteo del sábado en la Cena de Corresponsales, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha acusado a los medios y al Partido Demócrata de demonizar al Mandatario estadounidense.

    Por 
    Europa Press
    La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt: Foto: Europa Press/Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dp / DPA - Archivo.

    La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha lamentado “otro intento de asesinato” contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras el tiroteo durante la Cena de Corresponsales el pasado sábado, y ha responsabilizado a la prensa y al Partido Demócrata de la “violencia política” en el país y de demonizar sistemáticamente al mandatario.

    Se suponía que el sábado sería una velada alegre celebrando la libertad de expresión (...) En cambio, la noche fue secuestrada por un individuo anti-Trump desquiciado que viajó por todo el país para asesinar al presidente y a tantos funcionarios de la Administración como fuera posible”, ha declarado en su primera rueda de prensa tras el suceso.

    Leavitt ha incidido en que se trata del tercer intento de asesinato “importante” contra el presidente Trump en dos años. “Ningún otro presidente en la historia ha enfrentado intentos de asesinato tan repetidos y graves (...) Nadie en los últimos años ha enfrentado más balas ni más violencia que el presidente Trump. La serenidad del presidente ante el caos, mientras otro individuo intentaba quitarle la vida, fue realmente admirable y algo que jamás olvidaré”, ha agregado.

    La portavoz ha asegurado que el mandatario “está dispuesto a arriesgar su propia vida” por sus conciudadanos pero ha advertido de que no por ello “el miedo constante a la violencia política” puede impregnar la sociedad estadounidense. “Podemos y debemos tener desacuerdos firmes en este país. Pero esos desacuerdos deben ser pacíficos. El debate, la protesta pacífica y el voto son la forma de resolver los desacuerdos, no las balas”, ha defendido.

    En esta línea, Leavitt ha considerado que esta violencia “surge de la demonización sistemática” que enfrenta tanto Trumo como sus seguidores y que ha atribuido a periodistas y miembros del Partido Demócrata.

    “Esta retórica de odio, constante y violenta, dirigida al presidente Trump día tras día durante once años, ha contribuido a legitimar la violencia y nos ha llevado a este oscuro momento. Quienes constantemente tachan falsamente al presidente de fascista, lo consideran una amenaza para la democracia y lo comparan con (Adolf) Hitler para obtener réditos políticos, están alimentando este tipo de violencia”, ha apuntado.

    “El culto de odio de la izquierda contra el presidente y todos los que lo apoyan y trabajan para él ha dejado a varias personas heridas y muertas, y casi lo hizo de nuevo este fin de semana”, ha lamentado, antes de equiparar el manifiesto emitido por el sospechoso del tiroteo con los comentarios en redes sociales.

    Leavitt ha aprovechado para incluir en estas acusaciones al presentador y humorista Jimmy Kimmel.

    “Calificó de forma repugnante a la primera dama, Melania Trump, de viuda en espera. ¿Quién en su sano juicio diría que una esposa estaría radiante ante el posible asesinato de su amado esposo? Este tipo de retórica sobre el presidente, la primera dama y sus seguidores es completamente descabellada, y es increíble que el pueblo estadounidense la consuma noche tras noche”, ha señalado.

    Este mismo lunes, el matrimonio Trump ha exigido el despido de Kimmel a la cadena para la que trabaja, ABC, por una parodia sobre la cena de corresponsales en la que se refería a Melania Trump como “viuda en espera”, apenas unos días antes de que la cena se viera interrumpida por un tiroteo que buscaba atentar contra Trump.

    El pasado septiembre el conocido presentador vio como la cadena ABC, propiedad de Disney, cancelaba indefinidamente su programa, aunque revirtió la decisión unos días después, tras los comentarios sobre que el movimiento MAGA estaba tratando de obtener rédito político al asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk.

    Más sobre:MundoCasa BlancaDonald TrumpKaroline Leavitt

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