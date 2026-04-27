Esta semana inicia el nuevo mes, el que comienza con un próximo feriado ante la conmemoración del Día del Trabajo este viernes 1 de mayo.

Se trata de una jornada categorizada como irrenunciable, en la que se presentan cambios en el funcionamiento habitual del comercio y los servicios.

Además, el día marcado en el calendario también da pie al siguiente fin de semana largo de este año, el segundo de 2026 tras la celebración de Semana Santa.

Cómo funciona el comercio el 1 de mayo

El viernes 1 de mayo es feriado irrenunciable , por lo que la mayoría del comercio debe permanecer cerrado.

Así lo establece la Ley 19.973, para una jornada similar a los días de Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo.

En tanto, los locales que pueden abrir de forma excepcional durante un feriado irrenunciable son los siguientes:

Clubes

Restaurantes

Establecimientos de entretenimiento como cines, espectáculos en vivo, discotecas, pubs, cabarets

Locales comerciales en aeródromos civiles públicos y aeropuertos

Casinos de juego y otros locales de juego autorizados

Expendio de combustibles

Farmacias de urgencia y que deban cumplir turnos

Tiendas de conveniencia que preparen alimentos y estén asociadas a establecimientos de venta de combustible

También pueden abrir establecimientos atendidos por su propio dueño

Cómo funcionará el comercio el feriado del viernes 1 de mayo. Foto referencial de archivo

Posteriormente, el siguiente festivo está programado para el jueves 21 de mayo, por la conmemoración del Día de las Glorias Navales. Sin embargo, la jornada no corresponde a un día irrenunciable.

Para planificar las siguientes semanas del año, a continuación la lista completa de feriados: