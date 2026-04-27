SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Cómo funcionará el comercio el feriado del viernes 1 de mayo

    Se trata de una jornada marcada en el calendario como irrenunciable, en la que se conmemora el Día del Trabajo.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Lista completa de feriados 2025.

    Esta semana inicia el nuevo mes, el que comienza con un próximo feriado ante la conmemoración del Día del Trabajo este viernes 1 de mayo.

    Se trata de una jornada categorizada como irrenunciable, en la que se presentan cambios en el funcionamiento habitual del comercio y los servicios.

    Además, el día marcado en el calendario también da pie al siguiente fin de semana largo de este año, el segundo de 2026 tras la celebración de Semana Santa.

    Cómo funciona el comercio el 1 de mayo

    El viernes 1 de mayo es feriado irrenunciable, por lo que la mayoría del comercio debe permanecer cerrado.

    Así lo establece la Ley 19.973, para una jornada similar a los días de Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo.

    En tanto, los locales que pueden abrir de forma excepcional durante un feriado irrenunciable son los siguientes:

    • Clubes
    • Restaurantes
    • Establecimientos de entretenimiento como cines, espectáculos en vivo, discotecas, pubs, cabarets
    • Locales comerciales en aeródromos civiles públicos y aeropuertos
    • Casinos de juego y otros locales de juego autorizados
    • Expendio de combustibles
    • Farmacias de urgencia y que deban cumplir turnos
    • Tiendas de conveniencia que preparen alimentos y estén asociadas a establecimientos de venta de combustible
    • También pueden abrir establecimientos atendidos por su propio dueño
    Cómo funcionará el comercio el feriado del viernes 1 de mayo. Foto referencial de archivo

    Posteriormente, el siguiente festivo está programado para el jueves 21 de mayo, por la conmemoración del Día de las Glorias Navales. Sin embargo, la jornada no corresponde a un día irrenunciable.

    Para planificar las siguientes semanas del año, a continuación la lista completa de feriados:

    • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo (irrenunciable) (fin de semana largo)
    • Jueves 21 de mayo: Día de las Glorias Navales
    • Domingo 21 de junio: Día Nacional de los Pueblos Indígenas
    • Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo (fin de semana largo)
    • Jueves 16 de julio: Día de la Virgen del Carmen
    • Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen
    • Viernes 18 de septiembre: Independencia Nacional (irrenunciable) (fin de semana largo)
    • Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable)
    • Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos (fin de semana largo)
    • Sábado 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes
    • Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
    • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
    • Viernes 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable) (fin de semana largo)
    Más sobre:FeriadoFeriadosFeriado irrenunciable1 de mayoDía del TrabajoDía del TrabajadorMayoFeriados mayoCalendarioCalendario feriadosFeriados 2026Feriados ChileCalendario mayo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Nano Stern llega por primera vez al Teatro CA660 de Fundación CorpArtes

    Fue consejero constitucional republicano: condenan a Sebastián Parraguez por abusos a menores de colegio de Alto Hospicio

    Cómo escribir tu nombre con distintos lugares del planeta, con esta herramienta de la NASA

    “No arriesga su continuidad”: director de Junaeb descarta recorte a Programa de Alimentación Escolar

    Más k-pop para Chile: viene Aespa, uno de los fenómenos del género

    Osvaldo Adasme asume sus funciones en el Consejo de la CMF

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, lunes 27 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 27 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    Rating del domingo 26 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 26 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    3.
    Temblor hoy, domingo 26 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 26 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    4.
    Temblor hoy, sábado 25 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 25 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    5.
    Próximamente se realizará el pago del Bono de Invierno: ¿Quiénes reciben los $81 mil?

    Próximamente se realizará el pago del Bono de Invierno: ¿Quiénes reciben los $81 mil?

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Cómo funcionará el comercio el feriado del viernes 1 de mayo

    Cómo funcionará el comercio el feriado del viernes 1 de mayo

    Próximamente se realizará el pago del Bono de Invierno: ¿Quiénes reciben los $81 mil?

    Próximamente se realizará el pago del Bono de Invierno: ¿Quiénes reciben los $81 mil?

    Fue consejero constitucional republicano: condenan a Sebastián Parraguez por abusos a menores de colegio de Alto Hospicio
    Chile

    Fue consejero constitucional republicano: condenan a Sebastián Parraguez por abusos a menores de colegio de Alto Hospicio

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    “No arriesga su continuidad”: director de Junaeb descarta recorte a Programa de Alimentación Escolar

    Osvaldo Adasme asume sus funciones en el Consejo de la CMF
    Negocios

    Osvaldo Adasme asume sus funciones en el Consejo de la CMF

    Cepal recorta proyección de crecimiento de Chile para 2026 y estará entre las economías menos dinámicas de la región

    FNE inicia revisión de la compra de Lacoste por parte de Komax

    Cómo escribir tu nombre con distintos lugares del planeta, con esta herramienta de la NASA
    Tendencias

    Cómo escribir tu nombre con distintos lugares del planeta, con esta herramienta de la NASA

    Comienza el juicio de la era de la IA: por qué Elon Musk y Sam Altman entraron a una batalla legal

    Cómo los dos atletas de la maratón lograron correr 42 kilómetros en menos de dos horas, según un experto en ejercicio

    La confusa imagen de Jack Grealish que inquieta al mundo futbolístico
    El Deportivo

    La confusa imagen de Jack Grealish que inquieta al mundo futbolístico

    La ‘funa’ le salió cara a Gary Medel: la millonaria cifra que deberá pagar el Pitbull a un funcionario de la salud

    Arce, Vásquez y Barrera: la historia de la patrulla juvenil que elevó a la U de Gago en el Clásico Universitario

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta
    Tecnología

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta

    ¿Un Returnal mejorado? Saros pone a prueba el hardware de la PS5 Pro con su trama de ciencia ficción

    Review del LG OLED C5: el equilibrio exacto en la gama alta

    Nano Stern llega por primera vez al Teatro CA660 de Fundación CorpArtes
    Cultura y entretención

    Nano Stern llega por primera vez al Teatro CA660 de Fundación CorpArtes

    Más k-pop para Chile: viene Aespa, uno de los fenómenos del género

    Película chilena Hangar Rojo triunfa en Festival de Guadalajara 2026

    Tras nuevo atentado contra Trump: la Casa Blanca responsabiliza a la prensa y la oposición de la violencia política en Estados Unidos
    Mundo

    Tras nuevo atentado contra Trump: la Casa Blanca responsabiliza a la prensa y la oposición de la violencia política en Estados Unidos

    El sospechoso del tiroteo en la cena de corresponsales fue acusado de intento de asesinato del presidente

    Caos entre champagna: Los detalles del nuevo atentado contra Donald Trump

    Vivir con TOC
    Paula

    Vivir con TOC

    Acompañar a un hijo o hija con TCA

    Eugenia Mamani Choque: la lengua, el canto, el tejido