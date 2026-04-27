Cómo funcionará el comercio el feriado del viernes 1 de mayo
Se trata de una jornada marcada en el calendario como irrenunciable, en la que se conmemora el Día del Trabajo.
Esta semana inicia el nuevo mes, el que comienza con un próximo feriado ante la conmemoración del Día del Trabajo este viernes 1 de mayo.
Se trata de una jornada categorizada como irrenunciable, en la que se presentan cambios en el funcionamiento habitual del comercio y los servicios.
Además, el día marcado en el calendario también da pie al siguiente fin de semana largo de este año, el segundo de 2026 tras la celebración de Semana Santa.
Cómo funciona el comercio el 1 de mayo
El viernes 1 de mayo es feriado irrenunciable, por lo que la mayoría del comercio debe permanecer cerrado.
Así lo establece la Ley 19.973, para una jornada similar a los días de Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo.
En tanto, los locales que pueden abrir de forma excepcional durante un feriado irrenunciable son los siguientes:
- Clubes
- Restaurantes
- Establecimientos de entretenimiento como cines, espectáculos en vivo, discotecas, pubs, cabarets
- Locales comerciales en aeródromos civiles públicos y aeropuertos
- Casinos de juego y otros locales de juego autorizados
- Expendio de combustibles
- Farmacias de urgencia y que deban cumplir turnos
- Tiendas de conveniencia que preparen alimentos y estén asociadas a establecimientos de venta de combustible
- También pueden abrir establecimientos atendidos por su propio dueño
Posteriormente, el siguiente festivo está programado para el jueves 21 de mayo, por la conmemoración del Día de las Glorias Navales. Sin embargo, la jornada no corresponde a un día irrenunciable.
Para planificar las siguientes semanas del año, a continuación la lista completa de feriados:
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo (irrenunciable) (fin de semana largo)
- Jueves 21 de mayo: Día de las Glorias Navales
- Domingo 21 de junio: Día Nacional de los Pueblos Indígenas
- Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo (fin de semana largo)
- Jueves 16 de julio: Día de la Virgen del Carmen
- Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen
- Viernes 18 de septiembre: Independencia Nacional (irrenunciable) (fin de semana largo)
- Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable)
- Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos (fin de semana largo)
- Sábado 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable) (fin de semana largo)
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