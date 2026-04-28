UDI-PNL cuestionan reunión del gobierno con el FA-PC y piden que García se concentre en ordenar a la derecha

Este lunes, el gobierno del Presidente José Antonio Kast concretó un objetivo autoimpuesto: reunirse con todas las colectividades con representación parlamentaria para abordar la megarreforma que el Mandatario firmó la semana pasada y que ya ingresó al Congreso para su tramitación.

Los últimos en la fila fueron el Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC), las dos fuerzas más a la izquierda dentro del arco político de la oposición, con los que el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, se reunió ayer, acompañado por la subsecretaria de la cartera, Constanza Castillo.

Antes incluso de que se concretaran, las citas generaron molestia en la UDI. Los diputados Flor Weisse y Jaime Coloma, a través de una declaración pública, plantearon que el acercamiento carece de sentido en el actual escenario legislativo.

Argumentaron que ambas colectividades “han perdido relevancia en esta discusión (relativa al plan de reconstrucción), ya que sus posiciones y votos se han vuelto intrascendentes en el avance del proyecto”.

En esa línea, Weisse y Coloma argumentaron que la participación del PC y el FA responde a una estrategia comunicacional más que a una voluntad de contribuir al debate. “Aquí hay un intento de montar un show para aparentar apertura al diálogo con el gobierno, buscando proyectar hacia la ciudadanía una imagen distinta a la que han tenido, marcada por una postura obstructiva”, indicaron los diputados UDI.

Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Además, advirtieron que tanto el PC como el FA terminarán recurriendo al Tribunal Constitucional.

En respuesta a esa crítica, el ministro García Ruminot sostuvo: “Yo entiendo perfectamente la posición de la UDI, pero también espero que se comprenda la tarea, la misión permanente de la Segpres”.

El militante de Renovación Nacional agregó que “nosotros llevamos la relación con el Parlamento y tener esta oportunidad de explicar en detalle los alcances del proyecto nos parece necesario y útil. El día que asumí el Ministerio dije que íbamos a conversar con todos (...). Lo que hacemos es estar cumpliendo precisamente con esa tarea”.

La UDI no fue la única colectividad que se quejó. La diputada Paulina Muñoz, del Partido Nacional Libertario (PNL), dijo: “No sé qué hace el ministro García Ruminot tratando de encontrar votos en partidos políticos que le cerraron la puerta a esta reforma desde el primer momento. Lo mejor es ordenar su sector y no tratar de encontrar votos donde no los hay”.

Aunque el PNL no es parte del gobierno de Kast, ha destacado por ser una colectividad que se ha mostrado dispuesta a que la megarreforma avance.

El diputado Álvaro Jofré (PNL), en tanto, indicó que “el ministro está golpeando la puerta donde claramente no le pueden dar ni votos ni soluciones, descuidando así su flanco derecho. Pienso que su vocación por tratar de aglutinar a todos los sectores a veces lo traiciona, porque eso no se puede en política”.