A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Chile por el Sudamericano Femenino Sub 17

Esta semana llega el siguiente desafío para Chile en el Sudamericano Femenino Sub 17, con su compromiso ante Colombia.

La Roja dirigida por Vanessa Arauz llega con buenos ánimos a su segundo partido, tras el exitoso debut de 8-1 ante Bolivia del pasado viernes.

Las seleccionadas van con miras a liderar el Grupo A del campeonato, que entrega cupos al Mundial de Marruecos de la categoría que se jugará este 2026.

Cuándo juega Colombia vs. Chile

El partido de Colombia contra Chile es este martes 28 de abril, a las 19:00 horas de Chile.

Las selecciones se miden en el Estadio Carfem de la ciudad de Ypané, Paraguay.

Dónde ver a Colombia vs. Chile

El partido de Colombia contra Chile por el Sudamericano Femenino Sub 17 se transmite en T13,en la señal 2 del 13 y en DSports de DirecTV.

Además, la cobertura online del compromiso va por t13.cl y la plataforma 13Go.