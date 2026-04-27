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    Prisión preventiva para 3 miembros del Tren de Aragua por crimen de colombiano cuyo cuerpo fue hallado en la cuesta Barriga

    El cadáver, que presentaba impactos balísticos, fue hallado maniatado y en un avanzado estado de descomposición, en esa localidad de la provincia de Melipilla.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    En prisión preventiva quedaron esta tarde tres sujetos imputados por el homicidio de un ciudadano colombiano, cuyo cuerpo fue hallado el pasado 7 de abril a un costado de la Cuesta Barriga, en la Ruta 68, comuna de Curacaví.

    En esa oportunidad, un transeúnte dio la alerta sobre un cadáver que se encontraba maniatado y en un avanzado estado de descomposición, en esa localidad de la provincia de Melipilla.

    Luego de las primeras diligencias policiales, se determinó que los restos presentaban múltiples impactos balísticos, tras lo cual el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía Metropolitana Occidente instruyó la labor de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI.

    Así, esta jornada el fiscal ECOH, Roberto Contreras, informó que los tres sujetos -individualizados como miembros del Tren de Aragua- fueron formalizados por el delito de secuestro con homicidio.

    En su relato, el persecutor explicó que tras una serie de diligencias investigativas, se obtuvieron órdenes judiciales para lograr “la detención de tres sujetos vinculados a la organización internacional Tren de Aragua, quienes habían secuestrado a este sujeto, de nacionalidad colombiana, y luego lo habrían ejecutado, causándole el fallecimiento por múltiples lesiones y arrojado, posteriormente, el cuerpo en el sector de la cuesta Barriga”.

    Según se informó, el tribunal otorgó un plazo de 180 días para la investigación.

    Más sobre:PolicialECOHPDICuesta Barrigahomicidiosecuestrocolombiano

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