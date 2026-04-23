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    Alcaldesa San Martín y no pago de contribuciones en adultos mayores: “No puede haber una exención sin una compensación al Fondo Común Municipal”

    La alcaldesa de Las Condes además lamentó la ausencia de conversaciones previas con los municipios.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Catalina San Martín, alcaldesa de Las Condes.

    La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, manifestó su preocupación por los efectos que podría generar en el financiamiento de las municipalidades la eventual exención del pago de contribuciones a adultos mayores contemplada en la megarreforma presentada por el Presidente José Antonio Kast.

    En conversación con Radio Duna es que la alcaldesa sostuvo que Las Condes aporta “el 65% de las contribuciones, la mayoría de las comunas aporta el 60% de las contribuciones que recibe, así que sí, es un monto bastante considerable, por lo tanto, nos preocupa”.

    Según explicó la alcaldesa, aunque está de acuerdo con que la medida, “si las contribuciones no se pagan, este porcentaje que estaría exento no va a llegar la plata al Fondo Común Municipal, pero tampoco llega a las comunas”.

    “No es que solo haya que reponer el Fondo Común Municipal, que es lo que ha dicho el Gobierno hasta el momento, sino que hay que reponer los ingresos que dejan de percibir las comunas. Y ahí está el problema, y ahí es donde todos los alcaldes estamos de acuerdo”, añadió, enfatizando que “no puede haber una exención sin una compensación al Fondo Común Municipal”.

    San Martín además cuestionó que el anuncio se realizara sin instancias previas de conversación con los municipios.No tuvimos conversación con La Moneda”, afirmó, agregando que este tipo de decisiones incide directamente en la calidad de vida de los vecinos.

    A pesar de esto, según explicó la alcaldesa “en un inicio este acercamiento no estuvo, pero hoy día ya estamos agendando reuniones para que efectivamente podamos reunirnos”.

    “Cuando hablamos todos los alcaldes y levantamos la voz respecto a este tema, no es que estemos defendiendo nuestro rancho, digamos. Estamos defendiendo también el hecho de que sabemos que existen comunas que hoy día, que sin esa compensación se van a ver absolutamente desfinanciadas”, agregó.

    Respecto al al proyecto del Gobierno, la alcaldesa señaló que ”lo que alcancé a revisar es que efectivamente va a haber una compensación, pero para el Fondo Común. Todavía no se habla respecto a las comunas que aportamos al Fondo Común".

    Otro de los puntos mencionados por la alcaldesa fue la falta de consideración de variables como la población flotante en la distribución de recursos. Según explicó, Las Condes recibe cerca de 1,2 millones de personas diarias, lo que incrementa significativamente el gasto en áreas como seguridad, aseo y mantención de espacios públicos.

    “Los servicios que prestamos en esta comuna no son solo para los vecinos, son también para quienes vienen”, advirtió, enfatizando que "entonces esos factores hoy día no se miden en cómo se reparten los recursos del Fondo Común Municipal“.

    Finalmente, la alcaldesa planteó la necesidad de abrir una discusión más amplia sobre el modelo de financiamiento municipal, apuntando a una mayor autonomía de los municipios y a una revisión del actual sistema de redistribución de recursos.

    “Yo creo que debiésemos cambiar esto a nivel país, como de un modelo de administración local a gobierno local, donde efectivamente se puedan generar ingresos y un poco más de autonomía por parte de los municipios”, mencionó.

    Más sobre:Las CondesCatalina San MartínMegarreformaGobierno

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