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    Modificaron su aspecto físico: las pistas que siguió la PDI para dar con los tres imputados por agredir a Lincolao

    Los detectives revisaron cientos de fotos y analizaron el listado de alumnos de la Universidad Austral para identificar a los imputados. Uno de ellos residía en un internado de la casa de estudios.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews
    Marcelo Estai/Aton Chile

    Fue abundante el material gráfico que revisó la Policía de Investigaciones (PDI) para dar con la identidad de los tres atacantes de la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral, el pasado 8 de abril.

    De hecho, parte de ese material fue surgiendo a partir de las declaraciones de testigos. Por ejemplo, los detectives tomaron declaración al reportero gráfico de Uno Noticias Miguel Bustos, que trabaja en una agencia que le presta servicios al Diario Austral de Valdivia. Bustos, además de comentar qué vio ese día, entregó 48 fotografías y 14 videos para ser revisados por la PDI. Lo mismo ocurrió con las 108 imágenes que proporcionó el periodista Carlos Ross, quien trabaja para la Dirección de Comunicaciones de esa casa de estudios.

    Tras revisar redes sociales y las bases de datos de los más de 13.000 matriculados de esa universidad, los detectives dieron con las identidades de los tres principales sospechosos: María Jesús Madariaga, Joaquín Monje y Pablo Vásquez, todos estudiantes de esa universidad. Con esos antecedentes, el 10 de abril la PDI partió con la búsqueda de estos sujetos.

    Modificaron su aspecto físico

    Fue con esas pistas que de forma sigilosa los detectives empezaron a seguir a los presuntos implicados. En ese seguimiento pudieron detectar la inasistencia de algunos de ellos al plantel universitario. De acuerdo con un informe policial, al que tuvo acceso La Tercera, los detectives pudieron percatarse de que los imputados estaban intentando no ser reconocidos.

    Tanto Madariaga como Monje “modificaron su aspecto físico, con el ánimo de evitar o al menos dificultar su identificación, dadas las constantes ‘funas’ que se están realizando por internet en contra de distintos jóvenes que estarían detrás de la organización y/o ataque contra la ministra Lincolao”, se lee en el informe de la PDI.

    La policía pudo detectar que Monje, quien realizó varios empujones al grupo que acompañaba a la ministra, ese día fue visto usando una camisa amarilla a cuadros, mientras que Madariaga, quien lanzó agua a Lincolao, tiene pequeños tatuajes a la altura de la sien.

    Sin embargo, en todo momento la mujer fue vista usando anteojos de sol y un jockey, ambos accesorios precisamente “tapaban los detalles antes indicados”. Por su lado, Monje fue visto con el cabello recién cortado, sin rizos y sin barba. “Sin perjuicio a lo anterior y dada la experiencia policial de los equipos en terreno, se determinó sin dificultad sus identidades. Asimismo, se pudo establecer que corresponden a las personas responsables en los ataques a la ministra Lincolao”, añade el informe.

    Hubo un testimonio que también fue útil para identificar a Monje. Fue el del sargento segundo de la Armada Erwin Mellado, quien ese día manejó el vehículo donde evacuaron a la ministra: “Recuerdo al sujeto vestido de amarillo, quien fue el más agresivo tratando de golpear y empujar a la gente que acompañaba a la ministra al salir como si intentara llegar a ella o permitir que otros la alcanzaran”.

    Alumno residía en residencia universitaria

    El último en ser detectado fue Vásquez, quien fue identificado pateando el vehículo de la ministra. El 15 de abril, luego de que no se podía detectar un domicilio suyo en Valdivia, un oficial de la PDI pidió a la universidad el listado de los alumnos que estaban haciendo uso del “internado” o del “hogar” de la casa de estudios.

    Este beneficio lo utilizan quienes viven en otras regiones y no cuentan con recursos para pagar por sus medios. Justamente, en ese listado estaba Vásquez, quien estaba asociado al hospedaje denominado “David”, ubicado en Las Encinas, Isla Teja, en Valdivia. Fue allí cuando lo comenzaron a seguir.

    “Dadas sus características físicas y comparadas con las distintas imágenes que circulan en internet donde se observa a un sujeto golpeando el vehículo de la Armada, se pudo establecer en terreno que corresponde a la misma persona”, dice el informe policial.

    Las detenciones

    Todos los imputados fueron detenidos durante la madrugada del 20 de abril. Fueron aprehensiones casi en simultáneo. La primera fue la de la estudiante de Antropología María Jesús Madariaga, detenida a las 6.10 de la mañana. La joven fue encontrada en su dormitorio, donde le leyeron sus derechos. La policía le incautó varios objetos y prendas.

    Tres minutos más tarde la policía detuvo al estudiante de Bioquímica Pablo Vásquez. En el lugar donde pernocta, la policía encontró la vestimenta que usó el día del ataque. Le incautaron la mochila con la que golpeó el vehículo de la ministra.

    Finalmente, a las 6.15 fue detenido Joaquín Monje, estudiante de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales. La policía ingresó por la puerta de la cocina. Monje estaba en el dormitorio del primer piso. Los PDI encontraron la mencionada camisa amarilla a cuadros, recién lavada y colgada en el tendedero. Ninguno se resistió a la detención.

    En la formalización por el delito de atentado contra la autoridad, pese a que la Fiscalía había pedido la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y el Ministerio de Seguridad la prisión preventiva, los imputados quedaron solo con la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima y firma quincenal.

    Más sobre:Ximena LincolaoUniversidad AustralPDIAtaque a ministra

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