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    Por acuerdo del PDG y el gobierno: Parisi afirma que “apoyaremos las buenas ideas y criticaremos las malas”

    El excandidato presidencial afirmó que desde el Ejecutivo escucharon a la colectividad porque "nosotros pensamos en la clase media".

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Franco Parisi. JAVIER SALVO/ATON CHILE

    El vicepresidente y fundador del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, abordó el acuerdo al que llegó la colectividad y el Ejecutivo para avanzar en el proyecto Plan de Reconstrucción Nacional, destacando que “el gobierno escuchó”.

    En la jornada del martes, al ingresar la iniciativa, la administración de José Antonio Kast comenzó con las gestiones para lograr los votos en favor de legislar. Ante esto, se reunió en primera instancia con parlamentarios del PDG.

    En dicha reunión, desde la colectividad solicitaron impulsar un proyecto que considere la devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de los medicamentos y de los pañales, en base al plan alivio a clase media.

    Respecto a ello, Franco Parisi celebró que “el gobierno escuchó al PDG porque nosotros pensamos en la clase media”. Sin embargo, y tras demostrar capacidad de diálogo, Parisi precisó “que el gobierno no se confunda, apoyaremos las buenas ideas, pero criticaremos las malas ideas”.

    Finalmente, el excandidato aseguró que el PDG tiene una capacidad propositiva y compromiso con la gente y los emprendedores, aseverando que “somos un partido que propone ideas para y con la clase media y las pymes”.

    Más sobre:PDGFranco ParisiGobiernoMegarreforma

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