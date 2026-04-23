Canciller Pérez Mackenna se reúne con su par de Bolivia en la frontera: “Lo que importa es el futuro y el progreso”

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, se reunió la mañana de este jueves con su par de Bolivia, Fernando Aramayo, en el paso fronterizo Chungará - Tambo Quemado.

Con el fin de avanzar en más y mejores relaciones con el vecino país, el canciller desarrollará una visita oficial a Bolivia este 23 y 24 de abril.

El secretario de Estado viajó acompañado de la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, y una delegación de empresarios.

“Vamos a tener una nutrida agenda de reuniones, tanto en La Paz como en Santa Cruz. Así que un nuevo comienzo con mucha esperanza y con mucho optimismo”, sostuvo el jefe de la diplomacia chilena.

Tras pasar la noche en Arica, la autoridad partió de madrugada hacia la frontera.

“Queremos dar la señal de que, la verdad, nuestros dos países tienen que seguir avanzando mirando al futuro e impulsar nuestras relaciones con fuerza en el mejor interés y beneficio de nuestros pueblos. Eso es lo que importa, lo que importa es el futuro y el progreso”, manifestó en el lugar el canciller Pérez Mackenna.

La autoridad chilena precisó que un corredor humanitario en el marco de la problemática migratoria no está considerado en el diálogo que iba a sostener con su par y enunció algunos temas que sí iban a estar presentes.

“El tratado de libre comercio, por cierto, estamos avanzando en eso. No tenemos en nuestra agenda corredor humanitario. Sí tenemos, obviamente, seguridad en las fronteras, lucha contra el crimen organizado. Todos esos temas sí están en la agenda, pero el foco, el principal es, como bien dice el canciller Aramayo, el futuro”, aseguró.

Posibilidad de que el Presidente Kast visite Bolivia

La Cancillería boliviana emitió un comunicado destacando que “este encuentro reafirma la voluntad de ambos Estados de sostener un diálogo directo, franco y constructivo, orientado al tratamiento de asuntos de interés común vinculados a la relación bilateral, la integración y la gestión fronteriza”.

En la frontera, Aramayo fue consultado si hay interés en el gobierno del Presidente Rodrigo Paz de avanzar en un posible restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

“Este encuentro, con el que nos encontramos realmente muy satisfechos, marca naturalmente un hito fundamental en esa decisión, en el camino de poder restablecer relaciones. Entendemos que tenemos historia, no se puede negar los intereses de los pueblos, los mandatos que tenemos, pero nos asiste una responsabilidad histórica que es construir futuro”, planteó la autoridad diplomática vecina.

Aramayo apuntó que “no se puede construir futuro anclado en el pasado”.

“El futuro se proyecta a partir de las visiones que los dos países compartimos. Creemos que estando tan cerca, compartiendo realidades y desafíos globales, nos asiste la responsabilidad y el imperativo moral incluso, de estrechar lazos y construir un nuevo camino para todo lo que representa el vínculo que tienen ambos países”, agregó.

El canciller Aramayo confirmó que durante el encuentro con su par chileno, uno de los temas que de los van a tratar está la idea de que el Presidente José Antonio Kast pueda visitar Bolivia.

“Estamos esperanzados de poder recibir prontamente al Presidente Kast en Bolivia. Creemos que este es un camino que iniciamos y que va todavía a transitar por muchos hitos. La visita del Presidente Kast es algo que nos entusiasma, lo vamos a conversar acá con el canciller. Naturalmente estamos esperanzados en que ese sea el inicio de un punto de inflexión en nuestras historias", comentó.

Tras el acto de recibimiento, ambas autoridades se trasladaron a la sede de gobierno de Bolivia en La Paz para una jornada de trabajo junto a sus respectivos equipos técnicos.