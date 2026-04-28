Gobierno entra en alerta por escasez de carabineros y estima que por año disminuyen casi mil uniformados

La mañana de este lunes llegó hasta la Escuela de Oficiales de Carabineros el Presidente José Antonio Kast para presidir la ceremonia por el 99º aniversario de la institución de la policía uniformada. En ese recinto ubicado en Providencia, la máxima autoridad recibió los honores de cientos de funcionarios que integran diferentes estamentos de Carabineros que a esa hora participaban de la conmemoración.

Más allá de celebrar un nuevo aniversario de la institución que encabeza el general director, Marcelo Araya, al interior del gobierno existe especial preocupación sobre el número de funcionarios que integran la policía uniformada. En 2025, según cifras a las que tuvo acceso La Tercera, la institución estaba integrada -en total- por 56.068 funcionarios, mientras que este año se proyecta que concluirá con 56.509 .

Al margen de los datos, lo que genera especial preocupación del Ejecutivo es que dicha cifra viene a la baja desde 2019. Ese año, la institución estaba integrada por 59.894 funcionarios, es decir, solo en siete años la policía uniformada ha perdido más de tres mil funcionarios.

La preocupación del gobierno es aún mayor respecto a los carabineros que efectivamente realizan labores operativas, es decir, “en la calle”. Lo anterior, porque desde 2019 a este año se han cursado 4.600 retiros de los funcionarios dedicados a la labor de “orden y seguridad”, así como también un descenso en aquellos que se están formando.

Lo anterior se grafica en que actualmente Carabineros cuenta con 12.222 vacantes, de las cuales 11.200 son para funcionarios que realicen funciones de “orden y seguridad”, es decir, operativas en las calles.

Una proyección negativa

La distribución de funcionarios, al interior de Carabineros, contempla dos estamentos. Los primeros son el Personal de Nombramiento Institucional (PNI), que corresponde a los funcionarios egresados de la Escuela de Formación de Carabineros, donde se concentran los grados de carabineros y suboficiales; y el Personal de Nombramiento Supremo (PNS), que agrupa a los funcionarios egresados de la Escuela de Oficiales de Carabineros.

Los PNI, donde está la mayoría de los carabineros que “salen a la calle”, es donde se han levantado las alertas tanto en el gobierno como en la institución, principalmente tras el estallido y la pandemia. Lo anterior, porque si en 2020 había 43.941 funcionarios de dicho rango dedicados a labores de “orden y seguridad”, desde entonces ese número ha tenido una drástica caída, llegando a 38.134 en 2025 y se estima que este año concluiría con 38.135.

Según fuentes que saben del tema, la drástica caída en dicho número de funcionarios demuestra que -en promedio- se han perdido casi mil carabineros por año , lo que de continuar con la tendencia dejaría en una preocupante cifra de 34 mil funcionarios al 2030, logrando perder 10 mil policías.

Las medidas del gobierno

Durante la ceremonia por el aniversario de Carabineros, el Presidente Kast adelantó un paquete de medidas para revertir la compleja situación de la dotación de la policía uniformada.

Se trata de tres medidas. La primera, según adelantó Kast, es para las familias de funcionarios fallecidos, así como también de aquellos que hayan resultado heridos en el cumplimiento de sus funciones. Según detalló, “estas medidas contemplan financiamiento y apoyo educacional, acompañamiento psicosocial, programas de inserción laboral y todas las acciones que permitan atender las necesidades y mitigar en algo el dolor de la pérdida en sus familias”.

La segunda será, precisamente, para hacer frente a la dotación policial. “Necesitamos más carabineros. Tenemos que cuidarlos, respetarlos para eso. Para lograr un mayor ingreso de jóvenes a la carrera de Carabineros, tenemos que buscar las fórmulas. Una de ellas es mejorar el estipendio que se entrega a los aspirantes en los distintos grupos de formación de Carabineros. También velar por las instalaciones donde ellos estudian”, afirmó el Mandatario, quien agregó que junto con la institución están revisando las mallas curriculares para complementar la formación con trabajo operativo y territorial.

Más tarde el subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, detalló que esto último “es fundamental”. Lo anterior, porque “en las escuelas de grupo formación tenemos un déficit de carabineros, que es real, estamos perdiendo más o menos mil carabineros anuales, por lo tanto tenemos que revertir”.

El subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Por último, el Presidente Kast agregó que también “se está considerando un aporte extraordinario en las remuneraciones como asignación trimestral. Esto es algo que ya se evaluó anteriormente, que ha sido planteado por distintas autoridades, por distintos sectores políticos, pero sí tenemos que hacerlo de manera responsable para que se mantenga en el tiempo y para conciliarlo con las restricciones presupuestarias que debemos atender”.

La preocupación por la formación

La falta de personal en Carabineros ha sido una preocupación constante de los últimos gobiernos, así como también al interior de la policía uniformada. Por lo mismo, la administración del expresidente Gabriel Boric anunció, durante su mandato, una serie de medidas para aumentar en 800 las plazas de formación, lo que fue cuestionado la semana pasada por Jouannet.

Además de eso, el gobierno de Boric también impulsó robustecer el “llamado al servicio”, es decir, reintegrar a funcionarios que ya habían pasado a retiro, así como también la contratación de civiles para que realicen labores administrativas en la que estaban destinados funcionarios policiales. Según las estadísticas, la primera medida logró reintegrar a 1.100 funcionarios, así como también sumar a 442 civiles. Pese a eso, la mirada de la actual administración es que el impacto de aquello fue menor.

Carabineros. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

En el caso de las escuelas de Carabineros, también existe preocupación respecto al número de postulantes. Ejemplo de dicha situación es que desde el 2015 a 2019 los postulantes eran -en promedio- 16.100 jóvenes por año. Sin embargo, desde 2020 al 2024 esas postulaciones disminuyeron cerca de un 52% .

En 2023 se observó una leve alza en las postulaciones, sin embargo aún no se alcanzan los niveles previos al estallido social. Más aún cuando en 2024 hubo una caída respecto al año anterior.

Carabineros. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Respecto a los funcionarios que se están formando, según las cifras a las que tuvo acceso La Tercera, actualmente la Escuela de Formación tiene 2.532 alumnos, pese a que existe una capacidad para formar a 3.255 funcionarios.

Dicha cifra confirma que, desde 2022, el número de plazas -capacidad para formar carabineros- ha aumentado, ya que ese año existían 2.700, sin embargo, es menor a los 3.500 que se esperaba con el plan de la administración anterior que contemplaba el aumento de plazas a partir de la ampliación y construcción de más escuelas de formación, proyecto que se encuentra en desarrollo.