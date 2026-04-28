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    Partido Republicano afirma que se solicitó la expulsión definitiva de exconstituyente condenado por abuso sexual en Iquique

    El caso de Sebastián Parraguez, que involucra a víctimas adolescentes y hechos ocurridos en un establecimiento educacional, derivó en un veredicto unánime y mantiene a la Fiscalía solicitando una pena de cárcel efectiva.

    Por 
    Roberto Martínez
    Exconstituyente republicano Sebastián Parraguez FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

    El Partido Republicano reaccionó públicamente luego de que el Tribunal Oral en lo Penal de Iquique emitiera este lunes un veredicto condenatorio contra el exconstituyente Sebastián Parraguez, quien fue declarado culpable de delitos reiterados de abuso sexual por sorpresa cometidos contra estudiantes en la comuna de Alto Hospicio.

    Mediante una declaración, la colectividad sostuvo que “condenamos de manera categórica los delitos por los que Sebastián Parraguez fue declarado culpable”, agregando que “hechos de esta naturaleza son inaceptables, especialmente cuando afectan a menores de edad, y deben recibir todo el rigor de la ley”.

    En ese contexto, el partido confirmó que el exmilitante ya se encontraba suspendido desde que se conocieron las primeras denuncias en 2024, y que, tras el fallo judicial, “se solicitó formalmente su expulsión de la colectividad”, marcando distancia definitiva respecto del exdocente.

    El veredicto fue adoptado de manera unánime tras seis jornadas de juicio, en las que el tribunal dio por acreditada la responsabilidad penal del acusado en tres delitos de abuso sexual por sorpresa.

    Según detalló el fiscal del caso, Cristóbal Platero, los ilícitos fueron cometidos durante 2024 en dependencias del colegio Rupanic School de Alto Hospicio y afectaron a dos adolescentes de 15 y 17 años.

    Durante el proceso, el Ministerio Público presentó diversas pruebas, incluyendo testimonios de las víctimas y sus familias, además de evidencia documental y fotográfica.

    Con tales antecedentes, la Fiscalía está solicitando una pena de cumplimiento efectivo superior a cinco años y un día de cárcel, cuya cuantía será definida el próximo 7 de mayo, fecha fijada para la lectura de sentencia.

    El caso se remonta a junio de 2024, cuando se hicieron públicas denuncias de estudiantes del establecimiento educacional, lo que derivó en la desvinculación del profesor y en la suspensión inmediata de su militancia política.

    En diciembre de ese mismo año, Parraguez fue formalizado y quedó en prisión preventiva por los delitos investigados.

    De acuerdo con la indagatoria de la Fiscalía de Tarapacá, los hechos ocurrieron tanto en el recinto escolar como en un mall de Iquique, donde el acusado habría realizado tocaciones sin consentimiento aprovechando su posición de autoridad como docente.

    El sujeto acusado había alcanzado notoriedad política tras integrar el Consejo Constitucional de 2023 en representación del Partido Republicano, en el marco del segundo proceso constituyente. Su llegada al órgano se concretó tras un ajuste en el conteo de votos que permitió el doblaje de su lista y la obtención de un escaño.

    Más sobre:Sebastián ParraguezPartido RepublicanoExconstituyenteAbuso sexualIquiqueNacional

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