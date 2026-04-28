Salario mínimo: Gobierno posterga para este martes propuesta de reajuste y CUT sube apuesta por un alza sobre el IPC

El gobierno se reunió con los representantes de la CUT en búsqueda de un acuerdo por el salario mínimo.

La expectativa estaba puesta en que este lunes, el gobierno le iba a presentar la primera propuesta de reajuste del salario mínimo a los representantes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Sin embargo, nada de eso ocurrió y se postergó para este martes. A las 15 horas, nuevamente se reunirá el Ejecutivo con la CUT.

“Tenemos miradas distantes, sobre una misma realidad, sobre un mismo número”, señaló al término de la reunión el presidente de la multisindical, José Manuel Díaz.

En esa instancia, el dirigente reforzó la mirada que tienen los trabajadores que se debe recuperar el poder adquisitivo. “Nosotros creemos que los trabajadores deben tener un incremento de sus remuneraciones reales para que compense lo que han perdido por efectos del alza del petróleo, pero el gobierno está mirando a 2, 3, 4, 5 años el tema de la empleabilidad”. Para Díaz, “las negociaciones son anuales”.

En este contexto, el presidente de la CUT expresó que se “buscará todas las formas para evitar que los trabajadores pierdan poder adquisitivo, pero también pierdan el valor del trabajo que nosotros luchamos por muchas décadas. El trabajo decente es esencial para una democracia sana”.

Actualmente, desde enero del 2026 es de $539 mil.

27 Noviembre 2024 Construccion, Trabajadores, empleo, Foto: Andres Perez Andres Perez

Desde la CUT han enfatizan que el alza tiene que superar el IPC para recuperar el poder adquisitivo, la canasta básica de alimentos y que permita la superación de la pobreza.

Comparación regional

De acuerdo a un estudio comparativo que realizó el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), con el este nivel Chile se encuentra por debajo de los países desarrollados, pero respecto a los países de América Latina se puede advertir que Chile solamente se encuentra por debajo de Costa Rica y Ecuador, siendo a abril de 2026, el segundo país con el salario mínimo más alto de América del Sur.

Ahora bien, el informe detalla que, en el caso de países desarrollados, se puede observar que, en general, las tasas de ocupación informal están por debajo del 30% y un ratio salario mínimo/PIB por trabajador igual o menor a 0,25. Dentro de estos parámetros, los únicos países de América Latina cuya ratio estaría dentro del rango de los países desarrollados y a su vez mantienen una tasa de ocupación informal menor a 30% son Chile y Uruguay.

CUT

En los últimos años el crecimiento del costo salarial por hora ha estado desalineado con el crecimiento de la productividad laboral. Desde diciembre 2021 – enero 2022, el salario mínimo real ha crecido en 23% en cuatro años; mientras que, la productividad laboral media se mantuvo estancada en los últimos años registrando una ligera caída de 1% en el mismo periodo.

También se resalta que “uno de los aspectos que se debe establecer en el debate sobre el salario mínimo es el hecho de que, de acuerdo con las cifras procesadas de la Encuesta Suplementaria de Ingresos 2024, sólo el 12% de los trabajadores afectos al ingreso mínimo mensual es proveedor principal de un hogar con 3 personas o más y en donde no hay otros ocupados”.

Por ende, mencionan que “si el objetivo es evitar que haya trabajadores de jornada completa que estén en la pobreza junto a su núcleo familiar, la herramienta más apropiada no es un alza generalizada de salarios desalineada del crecimiento de la productividad laboral debido a los efectos negativos que conlleva sobre la generación de empleo, sino utilizar la política social para lograr este fin”.