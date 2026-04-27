Gobierno de Kast condena ola de ataques en el suroeste de Colombia que dejan al menos 21 fallecidos

El gobierno de José Antonio Kast condenó este lunes la ola de violentos ataques que en las últimas horas han sacudido el suroeste de Colombia, dejando al menos una veintena de muertos y medio centenar de heridos.

A través de un comunicado de Cancillería, el Ejecutivo dijo repudiar “en los términos más enérgicos los atentados terroristas ocurridos recientemente en el departamento del Cauca, República de Colombia, los que han provocado la muerte y lesiones de decenas de personas”.

El texto agrega que “Chile expresa sus más sentidas condolencias y solidaridad a los familiares de las víctimas, así como al pueblo y al gobierno de Colombia”, para, finalmente, reafirmar su “rechazo absoluto al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones”.

Cabe recordar que este fin de semana, el Estado Mayor Central (EMC) de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) -una disidencia de la guerrilla- fue responsabilizada de una cadena de 26 atentados perpetrados en apenas 48 horas en el este y sureste del país, el más grave de los cuales causó la muerte de al menos 21 personas de un minibús que circulaba por la Vía Panamericana, en el departamento del Cauca, de acuerdo con la agencia Europa Press.

Según se conoció, entre los fallecidos figura Patricia Mosquera, líder afrodescendiente del Cauca y la activista numero 48 en ser asesinada en Colombia en 2026.

Tras los ataques, el presidente Gustavo Petro ordenó intensificar las operaciones militares contra la guerrilla. Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró este lunes que la ola de atentados mortales de las últimas horas son una respuesta a las acciones del gobierno, que ya se ha colado incluso en “la madriguera terrorista en esa región”.

“Son en respuesta a lo que hacemos”, sostuvo Sánchez, en relación a los que son ya los peores atentados contra población civil en las últimas décadas.

En este marco, las autoridades colombianas apuntan a Iván Jacob Idrobo Arredondo, alias Marlon, como el responsable del ataque más letal, tras lo cual se aumentó a 5.000 millones de pesos colombianos (unos $ 1,4 millones de dólares) por información que permita encontrarlo, de acuerdo con la BBC.

Según medios locales, alias Marlon se desempeña como jefe de una estructura militar Jaime Martínez, desplegada en la zona suroeste de Colombia y que es señalada como parte del Estado Mayor Central de las FARC, que opera bajo el mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván “Mordisco”, otro de los más buscados del país.