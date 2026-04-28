SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Exministro Cataldo apunta a “comunicación desprolija” de Hacienda tras polémica por recortes en Educación

    El otrora titular del Mineduc advirtió que el oficio de Dipres generó una alarma justificada por el eventual impacto sobre programas emblemáticos como alimentación escolar y PACE, mientras cuestionó que el proyecto de Escuelas Protegidas ponga en riesgo la reinserción de jóvenes sancionados.

    Por 
    Roberto Martínez
    19/02/2026 - NICOLÁS CATALDO, EXMINISTRO DE EDUCACIÓN - FOTO: MARIO TELLEZ MARIO TELLEZ

    En medio de la fuerte controversia desatada por el oficio del Ministerio de Hacienda que sugirió “descontinuar” 142 programas del gobierno central, el exministro de Educación Nicolás Cataldo lanzó duras críticas a la forma en que se informaron las recomendaciones, calificándola como una “comunicación desprolija” y advirtiendo que el revuelo generado era completamente previsible por la magnitud de los programas involucrados.

    Esto, luego del reconocimiento público realizado horas antes por el subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dipres, José Ignacio Llodrá, quien admitió errores en la comunicación del polémico oficio.

    En entrevista con CNN Chile, el exsecretario de Estado sostuvo que, si bien el proceso de formulación presupuestaria contempla cada año orientaciones desde Hacienda hacia los ministerios, en esta ocasión la redacción del documento encendió legítimas alarmas en el sector educacional.

    Aquí surgen varias dudas. La primera es si es posible sostener un impacto global tan potente”, afirmó, aludiendo a un eventual ajuste que -según dijo-, podría superar los $4 billones en una cartera cuyo presupuesto bordea los $17 billones.

    Cataldo fue especialmente crítico con el uso del concepto “descontinuar”, palabra que, a su juicio, no deja espacio para interpretaciones.

    Que se iba a terminar. Eso es lo que se entiende de la lectura directa. No tiene eufemismos”, enfatizó al ser consultado sobre cómo leyó el documento.

    En esa línea, apuntó directamente al manejo comunicacional de la Dirección de Presupuestos y del Ministerio de Hacienda, encabezado por el ministro Jorge Quiroz, al señalar que faltó criterio en la emisión del oficio.

    Yo creo que hay una comunicación desprolija, sin considerar las consecuencias que esto podría tener”, sostuvo, agregando que la controversia no se limitó al Programa de Alimentación Escolar (PAE), sino que alcanzó otras iniciativas que calificó como fundamentales.

    Alarma por alimentación escolar y PACE

    Uno de los puntos que más inquietud generó en el exministro es la situación del Programa de Alimentación Escolar, una de las políticas públicas más antiguas y emblemáticas del sistema educacional chileno.

    Cataldo recordó que la alimentación escolar tiene casi un siglo de historia en el país y forma parte de la identidad institucional de la Junaeb, por lo que cualquier eventual reformulación debe ser explicada con claridad.

    La duda es sobre qué lo vamos a reemplazar”, advirtió, subrayando que el modelo chileno es observado por organismos internacionales y cuenta con prestigio regional.

    Sin embargo, fue más allá del PAE y alertó sobre otras medidas contenidas en el documento, como la eventual eliminación del Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE).

    Terminar con un programa tan exitoso y tan relevante como el PACE, que ha permitido que decenas de miles de estudiantes que en otras circunstancias jamás habrían accedido a la educación superior lo hayan hecho, no es algo prudente”, afirmó.

    Asimismo, manifestó preocupación por la eventual supresión del Fondo de Apoyo a la Educación Pública, recursos que –según afirmó- hoy permiten sostener financieramente a municipios y servicios locales de educación.

    3 JUNIO 2025 MINISTRO DE EDUCACION, NICOLAS CATALDO FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Duro cuestionamiento a Escuelas Protegidas

    El exministro también abordó el proyecto “Escuelas Protegidas”, impulsado por el gobierno del presidente José Antonio Kast y recientemente aprobado por la Cámara de Diputados, iniciativa que ahora deberá continuar su tramitación en el Senado.

    La propuesta contempla mayores atribuciones para los establecimientos, incluyendo la revisión de mochilas, además de impedir el acceso a gratuidad en educación superior durante cinco años a estudiantes condenados por hechos graves de violencia escolar.

    Sobre este último punto, Cataldo manifestó reprochó que el proyecto, tal como fue aprobado, pone en tensión el principio de reinserción social.

    Creo que atenta contra la reinserción social (...) Es muy importante, sobre todo pensando en que lo que queremos es disminuir la tasa de delincuencia, que los jóvenes que a lo mejor están errados en su rumbo hoy día puedan efectivamente tener un futuro posible”, afirmó.

    A juicio del otrora jefe del Mineduc, si el objetivo apunta a disminuir la delincuencia juvenil, la respuesta no puede ser cerrar las puertas del sistema educativo.

    Consultado directamente sobre cómo eventualmente votaría la iniciativa en su estado actual, Cataldo fue categórico: “Como está así, claro, la votaría en contra”.

    Más sobre:EducaciónNicolás CataldoHaciendaRecortesEscuelas ProtegidasJunaebAlimentación escolarPAEPACENacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Núñez (PC): “Si el gobierno sigue con esta política, la gente se va a indignar y salir a las calles. Que no nos echen la culpa”

    Gobierno ratifica que aplicará el fraccionamiento pesquero, pero desecha seguir adelante con proyecto de pesca de Boric

    Los polémicos dichos del ministro Poduje contra el senador De Urresti por la Ley de Humedales y la réplica del parlamentario PS

    Megarreforma: Hacienda inicia mesa técnica con asesores de diputados y primer invitado a Comisión será el CFA

    Despidos por necesidad de la empresa suman casi 75 mil a febrero, pero en lo que va del año anotan una contracción de 11%

    Desarrolladores de viviendas sociales advierten dificultades para alcanzar meta del gobierno de 400 mil soluciones habitaciones

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Chile por el Sudamericano Femenino Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Chile por el Sudamericano Femenino Sub 17

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Cómo funcionará el comercio el feriado del viernes 1 de mayo

    Cómo funcionará el comercio el feriado del viernes 1 de mayo

    Núñez (PC): “Si el gobierno sigue con esta política, la gente se va a indignar y salir a las calles. Que no nos echen la culpa”
    Chile

    Núñez (PC): “Si el gobierno sigue con esta política, la gente se va a indignar y salir a las calles. Que no nos echen la culpa”

    Exministro Cataldo apunta a “comunicación desprolija” de Hacienda tras polémica por recortes en Educación

    Los polémicos dichos del ministro Poduje contra el senador De Urresti por la Ley de Humedales y la réplica del parlamentario PS

    Gobierno ratifica que aplicará el fraccionamiento pesquero, pero desecha seguir adelante con proyecto de pesca de Boric
    Negocios

    Gobierno ratifica que aplicará el fraccionamiento pesquero, pero desecha seguir adelante con proyecto de pesca de Boric

    Megarreforma: Hacienda inicia mesa técnica con asesores de diputados y primer invitado a Comisión será el CFA

    Despidos por necesidad de la empresa suman casi 75 mil a febrero, pero en lo que va del año anotan una contracción de 11%

    Cómo escribir tu nombre con distintos lugares del planeta, con esta herramienta de la NASA
    Tendencias

    Cómo escribir tu nombre con distintos lugares del planeta, con esta herramienta de la NASA

    Comienza el juicio de la era de la IA: por qué Elon Musk y Sam Altman entraron a una batalla legal

    Cómo los dos atletas de la maratón lograron correr 42 kilómetros en menos de dos horas, según un experto en ejercicio

    La Roja ya conoce el día y la hora en la que enfrentará a Portugal de Cristiano Ronaldo
    El Deportivo

    La Roja ya conoce el día y la hora en la que enfrentará a Portugal de Cristiano Ronaldo

    El torneo LIV Golf de Nueva Orleans es postergado por los problemas financieros que rodean a la liga

    Manchester United vence a Brentford y queda a un paso de la próxima Champions League

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta
    Tecnología

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta

    ¿Un Returnal mejorado? Saros pone a prueba el hardware de la PS5 Pro con su trama de ciencia ficción

    Review del LG OLED C5: el equilibrio exacto en la gama alta

    Nano Stern llega por primera vez al Teatro CA660 de Fundación CorpArtes
    Cultura y entretención

    Nano Stern llega por primera vez al Teatro CA660 de Fundación CorpArtes

    Más k-pop para Chile: viene Aespa, uno de los fenómenos del género

    Película chilena Hangar Rojo triunfa en Festival de Guadalajara 2026

    La propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz que dejaría a EE.UU. sin poder de negociación en la guerra
    Mundo

    La propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz que dejaría a EE.UU. sin poder de negociación en la guerra

    Confianza en el gobierno de Javier Milei se desploma en abril y marca el peor nivel en toda su administración

    Tras nuevo atentado contra Trump: la Casa Blanca responsabiliza a la prensa y la oposición de la violencia política en Estados Unidos

    Qué cambia en una niña y un niño cuando un adulto sabe acompañar la lectura
    Paula

    Qué cambia en una niña y un niño cuando un adulto sabe acompañar la lectura

    Vivir con TOC

    Acompañar a un hijo o hija con TCA