Exministro Cataldo apunta a “comunicación desprolija” de Hacienda tras polémica por recortes en Educación

En medio de la fuerte controversia desatada por el oficio del Ministerio de Hacienda que sugirió “descontinuar” 142 programas del gobierno central, el exministro de Educación Nicolás Cataldo lanzó duras críticas a la forma en que se informaron las recomendaciones, calificándola como una “comunicación desprolija” y advirtiendo que el revuelo generado era completamente previsible por la magnitud de los programas involucrados.

Esto, luego del reconocimiento público realizado horas antes por el subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dipres, José Ignacio Llodrá, quien admitió errores en la comunicación del polémico oficio.

En entrevista con CNN Chile, el exsecretario de Estado sostuvo que, si bien el proceso de formulación presupuestaria contempla cada año orientaciones desde Hacienda hacia los ministerios, en esta ocasión la redacción del documento encendió legítimas alarmas en el sector educacional.

“Aquí surgen varias dudas. La primera es si es posible sostener un impacto global tan potente”, afirmó, aludiendo a un eventual ajuste que -según dijo-, podría superar los $4 billones en una cartera cuyo presupuesto bordea los $17 billones.

Cataldo fue especialmente crítico con el uso del concepto “descontinuar”, palabra que, a su juicio, no deja espacio para interpretaciones.

“Que se iba a terminar. Eso es lo que se entiende de la lectura directa. No tiene eufemismos”, enfatizó al ser consultado sobre cómo leyó el documento.

En esa línea, apuntó directamente al manejo comunicacional de la Dirección de Presupuestos y del Ministerio de Hacienda, encabezado por el ministro Jorge Quiroz, al señalar que faltó criterio en la emisión del oficio.

“Yo creo que hay una comunicación desprolija, sin considerar las consecuencias que esto podría tener”, sostuvo, agregando que la controversia no se limitó al Programa de Alimentación Escolar (PAE), sino que alcanzó otras iniciativas que calificó como fundamentales.

Alarma por alimentación escolar y PACE

Uno de los puntos que más inquietud generó en el exministro es la situación del Programa de Alimentación Escolar, una de las políticas públicas más antiguas y emblemáticas del sistema educacional chileno.

Cataldo recordó que la alimentación escolar tiene casi un siglo de historia en el país y forma parte de la identidad institucional de la Junaeb, por lo que cualquier eventual reformulación debe ser explicada con claridad.

“La duda es sobre qué lo vamos a reemplazar”, advirtió, subrayando que el modelo chileno es observado por organismos internacionales y cuenta con prestigio regional.

Sin embargo, fue más allá del PAE y alertó sobre otras medidas contenidas en el documento, como la eventual eliminación del Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE).

“Terminar con un programa tan exitoso y tan relevante como el PACE, que ha permitido que decenas de miles de estudiantes que en otras circunstancias jamás habrían accedido a la educación superior lo hayan hecho, no es algo prudente”, afirmó.

Asimismo, manifestó preocupación por la eventual supresión del Fondo de Apoyo a la Educación Pública, recursos que –según afirmó- hoy permiten sostener financieramente a municipios y servicios locales de educación.

3 JUNIO 2025 MINISTRO DE EDUCACION, NICOLAS CATALDO FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Duro cuestionamiento a Escuelas Protegidas

El exministro también abordó el proyecto “Escuelas Protegidas”, impulsado por el gobierno del presidente José Antonio Kast y recientemente aprobado por la Cámara de Diputados, iniciativa que ahora deberá continuar su tramitación en el Senado.

La propuesta contempla mayores atribuciones para los establecimientos, incluyendo la revisión de mochilas, además de impedir el acceso a gratuidad en educación superior durante cinco años a estudiantes condenados por hechos graves de violencia escolar.

Sobre este último punto, Cataldo manifestó reprochó que el proyecto, tal como fue aprobado, pone en tensión el principio de reinserción social.

“Creo que atenta contra la reinserción social (...) Es muy importante, sobre todo pensando en que lo que queremos es disminuir la tasa de delincuencia, que los jóvenes que a lo mejor están errados en su rumbo hoy día puedan efectivamente tener un futuro posible”, afirmó.

A juicio del otrora jefe del Mineduc, si el objetivo apunta a disminuir la delincuencia juvenil, la respuesta no puede ser cerrar las puertas del sistema educativo.

Consultado directamente sobre cómo eventualmente votaría la iniciativa en su estado actual, Cataldo fue categórico: “Como está así, claro, la votaría en contra”.