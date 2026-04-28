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    Tres fallecidos deja devastador incendio que destruyó dos viviendas en Quellón

    La emergencia movilizó a voluntarios de Bomberos y mantiene en curso una investigación para esclarecer su origen, mientras una persona permanece herida.

    Por 
    Roberto Martínez

    Un trágico incendio registrado la noche de este lunes en la comuna de Quellón dejó un saldo de tres personas fallecidas, luego de que las llamas destruyeran por completo dos viviendas en la zona sur de la Isla Grande de Chiloé, Región de Los Lagos.

    El fuego se inició cerca de las 21.30 horas en cercanías de la intersección de Ignacio Carrera Pinto con Doctor Ahues, expandiéndose con rapidez debido a las condiciones del lugar y la cercanía entre las estructuras afectadas.

    La magnitud del siniestro obligó a un amplio despliegue de voluntarios de Bomberos, quienes trabajaron intensamente para evitar que las llamas alcanzaran una iglesia colindante.

    Luego de horas de combate, y una vez controlada la emergencia, equipos de rescate realizaron labores de remoción de escombros, momento en que fueron hallados los cuerpos sin vida de tres personas al interior de los inmuebles siniestrados, lo cual fue confirmado por el capitán de la Sexta Comisaría de Carabineros, Sebastián Undurraga, según consigna el medio El Insular

    Hasta ahora, la identidad de las víctimas no ha sido informada por las autoridades.

    En paralelo, se informó que una cuarta persona resultó con diversas quemaduras, por lo que debió ser auxiliada en el lugar y posteriormente trasladada a un recinto asistencial para recibir atención médica.

    Los antecedentes del caso fueron puestos a disposición del Ministerio Público por personal de Carabineros, con el objetivo de esclarecer las causas que originaron el incendio.

    Más sobre:IncendioQuellónFallecidosRegión de Los LagosBomberosNacionalChiloé

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